Canzoni Radiohead più belle e famose. La band britannica tra le più amate al mondo ha pubblicato negli anni numerosi successi. TOP 10 PLAYLIST

Radiohead, forse la band di maggiore successo degli ultimi decenni. Con una carriera iniziata nel 1985, inizialmente con il nome On a Friday, i Radiohead si sono costruiti, passo dopo passo, un percorso musicale davvero strabiliante.

La band inglese originaria dell’Orxfordshire ha infatti saputo dare nuova vita, con migliaia di nuove sfumature, ad un genere musicale come quello del rock alternativo.

Le loro composizioni ma anche l’inconfondibile capacità interpretativa di Thom Yorke, hanno fatto del gruppo uno dei complessi musicali di riferimento per molti altri gruppi, inclusi nomi famosissimi come i Coldplay.

Sono davvero tanti i successi che hanno costellato la lunga carriera dei Radiohead, ma ne abbiamo scelti 10 che secondo noi sono i migliori. Ecco 10 canzoni dei Radiohead, tra le più belle e le più famose.

Radiohead canzoni: le 10 più belle, Playlist

Creep

Forse Creep è una delle canzoni più coverizzate della storia, oltre ad essere una delle più belle e famose dei Radiohead, un vero manifesto. Il brano, amatissimo da tutti e tutte, racconta la terribile sensazione di non sentirsi abbastanza di fronte alla persona di cui siamo innamorate ed innamorati.

“Ma sono uno storpio

Uno strambo

Cosa ci faccio qui?

Non appartengo a questo posto”

No Surprises

Un’altra canzone leggendaria firmata Radiohead è questo brano meraviglioso dall’incipit inconfondibile. No surprises è dolcezza, delicatezza, magia tutte fuse magistralmente insieme grazie al testo e alla musica di Yorke e Greenwood.

True Love Waits

Il vero amore aspetta? Questo è il titolo di questa bellissima canzone d’amore, ma noi abbiamo deciso di formularlo come domanda invece che come affermazione. Per il suo amore, Thom Yorke è disposto a tutto.

“Annegherò le mie convinzioni

per avere i tuoi bambini

mi vestirò come tuo nipote

e laverò i tuoi piedi sudati”

Karma Police

Con un giro di chitarra semplice ed efficace, Johnny Greenwood confenziona un altro dei brani più conosciuti dei Radiohead. Karma Police, che parla di una polizia del karma che possa finalmente sistemare le cose. Uno dei capolavori del rock anni 90.

“Questo è quello che ti succederà

se ti metterai contro di noi”

High and Dry

High and Dry è sicuramente uno dei brani più fascinosi dei Radiohead. Un pop raffinatissimo, fatto di sostanza e di profondità, musicalmente semplice ma con uno spessore davvero raro da trovare altrove. Una delle canzoni del gruppo più amate dai fan.

“Prosciugando nella conversazione

Sarai tu quello che non può parlare

Tutta la tua interiorità cadrà a pezzi

Stai solo lì seduto sperando di poter fare ancora l’amore”

Daydreaming

Il percorso compositivo dei testi, come dichiara lo stesso Yorke, è sempre stato un percorso di crescita piuttosto travagliato, necessario. In questa bellissima canzone di pura poesia, con frasi davvero di rara bellezza, Thom Yorke raggiunge la maturità, e ci regala un brano enigmatico ma potentissimo.

“I sognatori

non imparano mai

oltre, oltre il punto

di non ritorno”

Fake Plastic Tree

Da vero artista qual è, Thom Yorke in molti suoi brani si interroga sul rapporto tra realtà e immaginazione, soprattutto per quanto riguarda l’amore. Quanto sognare un amore ci impedisce di viverlo veramente?

“Lei sembra come la cosa reale

lei ha il sapore della cosa reale

il mio finto amore di plastica”

All I Need

Un accompagnamento davvero minimal per una canzone che è una poesia d’amore di una tenerezza travolgente.

“Sei tutto quello di cui ho bisogno

Nel mezzo della tua foto

Giacendo tra le canne”

Pyramid Song

Con una sequenza di accordi davvero memorabile, Pyramid Song è una canzone dal sapore ancestrale, che è un viaggio nel tempo nella vita di una persona, una riflessione sul tempo che passa di una profondità davvero unica, quasi mistica.

“Tutte le mie amanti erano lì con me

Tutto il mio passato e futuro

e andammo tutti in paradiso in una piccola barca

non c’era niente da temere, nulla da dubitare”

Lotus Flower

Nel video di Lotus Flower, Thom Yorke si rivela anche un performer a tutto tondo. Una canzone che con influenze di elettronica raffinatissima, ci cattura fin dall’inizio. Questo a riprova del fatto che i Radiohead non smettono mai di evolversi e di sperimentare.

“C’è uno spazio vuoto nel mio cuore

Dove le erbacce mettono radici

E ora ti libererò

Ti libererò”

Canzoni Radiohead, difficile sceglierne solo dieci!

Difficile scegliere tra le canzoni dei Radiohead… Ma basta una carrellata di solo 10 delle loro canzoni per farci capire che i Radiohead sono una band che è riuscita e continua ad andare oltre, a spingere i limiti della loro realtà e della loro arte, alla continua ricerca di qualcosa di più.

Questo spiega benissimo perché questa band sia riuscita ad entrare nel cuore di milioni di persone e ad ispirare decine di gruppi musicali, anche di successo. L’incontro di questi meravigliosi artisti e musicisti ha dato vita ad una delle formazioni artistiche più interessanti e coraggiose del secolo. I Radiohead sono una gemma preziosa da custodire con cura! Buon ascolto.

Vedi anche: