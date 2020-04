Il tempo è forse la cosa più preziosa che abbiamo nella vita, più del denaro o di qualsiasi altra passione. Per questo ad esso sono state dedicate tante frasi d’autore, che ne esprimono il valore e l’importanza del suo corretto utilizzo, evitando di sprecarlo.

In un periodo in cui probabilmente ne stiamo riscoprendo l’importanza, abbiamo deciso di proporvi le 33 frasi più belle sul tempo e la vita.

Le frasi più belle sulla vita e il tempo

“La vita è così breve che non c’è tempo per litigi, per il rancore e per la guerra. C’è solamente il tempo per amare e dura solamente un istante”.

(Mark Twain)

“Se amate la vita non sprecate tempo, perché è ciò di cui sono fatte tutte le nostre vite”.

(Benjamin Franklin)

“La vita è troppo breve per sprecarla a realizzare i sogni degli altri”.

(Oscar Wilde)

“La cattiva notizia è che il tempo vola. La buona notizia è che sei il pilota”.

(Michael Althsuler)

“Un uomo che osa sprecare anche solo un’ora del suo tempo non ha scoperto il valore della vita”.

(Charles Darwin)

“È importante aggiungere più vita agli anni, non più anni alla vita”.

(Anonimo)

“La vita non si misura attraverso il numero di respiri che facciamo, ma attraverso i momenti che ci lasciano senza respiro”.

(Maya Angelou)

“Il tempo è ciò che più desideriamo, ma che, ahimè, peggio usiamo”.

(William Penn)

“La vita è fatta di rarissimi momenti di grande intensità e di innumerevoli intervalli. La maggior parte degli uomini, però, non conoscendo i momenti magici, finisce col vivere solo gli intervalli”.

(Friedrich Nietzsche)

“Si hanno due vite. La seconda comincia il giorno in cui ci si rende conto che non se ne ha che una”.

(Confucio)

“La vita è ciò che ti accade quando sei tutto intento a fare altri piani”.

(John Lennon)

“La vita è troppo breve per prendersela per uno stupido errore”.

(Andy Warhol)

“Il viaggio più bello che tu possa fare è la vita”.

(dal web)

“Mai rimpiangere ieri. La vita è in te oggi e tu costruisci il tuo domani”.

(Ron Hubbard)

“La vita è rincorrere il tempo”.

(Carl Lewis)

“L’uso migliore della vita è di spenderla per qualcosa che duri più della vita stessa”.

(William James)

“Chi si risparmia fa spreco della propria vita”.

(Giovanni Soriano)

“Siamo fatti anche noi della materia di cui sono fatti i sogni; e nello spazio e nel tempo d’un sogno è racchiusa la nostra breve vita”.

(William Shakespeare)

“Occorre tanto tempo per creare, ma basta un attimo per distruggere”.

(dal web)

“La vita non è uno spettacolo muto o in bianco e nero. È un arcobaleno inesauribile di colori, un concerto interminabile di rumori, un caos fantasmagorico di voci e di volti, di creature le cui azioni si intrecciano o si sovrappongono per tessere la catena di eventi che determinano il nostro personale destino”.

(Oriana Fallaci)

“Se il tempo fosse soltanto oro…potresti anche permetterti di perderlo. Ma il tempo è vita, e tu non sai quanta te ne resta”.

(Josemaría Escrivá de Balaguer)

“Nulla impedirà al sole di sorgere ancora, nemmeno la notte più buia. Perché oltre la nera cortina della notta c’è un’alba che ci aspetta”.

(Kahlil Gibran)

“Non voglio grandi cose dalla vita, ma piccole cose che facciano grande la mia vita”.

(Ernesto Che Guevara)

“La parte più felice della vita di un uomo è quella che trascorre stando sveglio nel letto la mattina”.

(Samuel Johnson)

“Tante volte uno deve lottare così duramente per la vita che non ha tempo di viverla”.

(Charles Bukowski)

“Dai a ogni giornata la possibilità di essere la più bella della tua vita”.

(Mark Twain)

“Abbiamo tutti le nostre macchine del tempo. Alcune ci riportano indietro, e si chiamano ricordi. Alcune ci portano avanti, e si chiamano sogni”.

(Jeremy Irons)

“Che cosa sarebbe la vita se non avessimo il coraggio di correre dei rischi?”.

(Vincent Van Gogh)

“Nankurunaisa. Credo sia una delle parole più belle del mondo. E’ giapponese e significa “con il tempo si sistema tutto”.

(Anonimo)

“È stato molto tempo fa, e ora non so più nulla di lei che una volta era tutto. Ma tutto passa”.

(Bertolt Brecht)

“Il tempo perduto è come un buco in un calzino. Diventa sempre peggio”.

(Anne Lindbergh)

“Chi ama profondamente non invecchia mai, potrà morire di vecchiaia, ma morirà giovane”.

(Arthur Wing Pinero)

“Il tempo è un grande autore: trova sempre il finale perfetto”.

(Charles Chaplin)

Da sempre l’uomo si interroga sul concetto di tempo e quale sia il suo reale significato in relazione alla vita. Sicuramente grazie ad esso possiamo distinguere ciò che è accaduto e ciò che dovrà accadere, quindi gli eventi che caratterizzano la nostra esistenza.

Il tempo è determinante per suddividere anche le parti della nostra vita, il giorno, la settimana, le ore, gli anni e via dicendo. Ma aldilà di questo, ciò che più conta, come possiamo notare dalle frasi è il suo valore.

Un detto dice che “il tempo è denaro”, in realtà è molto di più perché tutti ne abbiamo, ma nessuno sa in che quantità. Ed è chiaro che meno se ne ha più è elevato il valore dello stesso.

Il tempo è fondamentale per vivere al meglio anche le passioni, gli amori e tutti gli altri aspetti belli della vita. Insomma, è un peccato mortale sprecarlo e per questo bisogna apprezzarlo sempre.

