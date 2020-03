Frasi sulla vita di coppia, complicità, convivenza, le migliori frasi e citazioni sul rapporto di coppia.

Per migliorare le nostre giornate ed essere sereni, è importante avere una vita di coppia felice. Molti pensano che per riuscirci bisogna fare grandi gesti, ma in realtà a volte basta poco, anche condividere delle semplici frasi sulla vita di coppia da dedicare al proprio partner anche attraverso le immagini.

In esse infatti, possiamo trovare un momento di intima complicità o la carica necessaria per proseguire il cammino della vita insieme. Per tutti questi motivi abbiamo deciso di proporvi una selezione di alcune delle più belle frasi sulla vita di coppia. Vi auguriamo fin da ora una buona lettura.

Le migliori frasi sulle coppie

“Amare non significa trovare la perfezione, ma perdonare terribili difetti”. (Rosamunde Pilcher)

“Saremo felici o saremo tristi, che importa? Saremo l’uno accanto all’altra. E questo deve essere, questo è l’essenziale”.

(Gabriele D’Annunzio)

“Due pezzi di puzzle. Fatti l’uno per l’altro. Da qualche parte del cielo un vecchio signore, in quell’istante, li aveva finalmente ritrovati”.

(Alessandro Baricco)

“La suprema felicità della vita è essere amati per quello che si è o, meglio, essere amati a dispetto di quello che si è”.

(Victor Hugo)

“L’amore consiste nell’essere cretini insieme”.

(Paul Valéry)

“Ora aggrappati al mio braccio, tieniti forte. Visiteremo luoghi oscuri, ma io credo di sapere la strada. Tu bada solo a non lasciarmi il braccio. E se dovessi baciarti nel buio, non sarà niente di grave: è solo perché tu sei il mio amore”.

(Stephen King)

“Sembravamo fatti per essere incastrati, come se nulla, prima di noi, avesse mai davvero combaciato”.

(Leah Stewart)

“Per quanto possa essere completa, l’unione di due anime lascia differenze che rendono piacevole la conversazione”.

(Georg Christoph Lichtenberg)

“Sia nella vita di coppia che nel sociale, rispetto e fantasia sono il sale della continuazione di tutto ciò”.

(Luciano Sante Manara)

“Perché se incontrarsi resta una magia, è non perdersi la vera favola”.

(Massimo Gramellini)

“Il desiderio di due cuori che si amino veramente, non è vivere insieme, ma morire insieme”.

(Aldous Huxley)

“Tenevamo gli occhi fissi nel cielo, e mi pareva che le anime nostre si parlassero attraverso l’epidermide delle nostre mani e si abbracciassero nei nostri sguardi che s’incontravano nelle stelle”.

(Giovanni Verga)

“Se non ricordi che amore t’abbia mai fatto commettere la più piccola follia, allora non hai amato”.

(William Shakespeare)

“La coppia felice che si riconosce nell’amore sfida il tempo e l’universo. E’ sufficiente a se stessa, realizza l’assoluto”.

(Simone De Beauvoir)

“Una vera coppia non è fatta da un uomo e una donna che si sbaciucchiano, ma da un uomo e una donna che battibeccano”.

(Tiziano Scarpa)

“Io sono felice. Sono felice con te. Sono felice come sto. È questa la mia maniera di essere felice”.

(tratto dal film La vita di Adele)

“Colora la mia vita con il caos dell’inquietudine”.

(tratto dal film 500 giorni insieme)

La vita di coppia significato



Coppia deriva dal latino copula che significa legame, congiunzione. Ossia due persone che decidono di stare insieme e di condividere tutto quasi come un’unica entità nella loro vita.

Questo è più o meno anche quello che emerge dalla nostra selezione di frasi, che riguardano la quotidianità e i sentimenti tipici delle coppie. Come abbiamo visto anche da queste, la loro vita spesso può essere fatta di sacrifici, magari anche di scontri, ma guidata dalla volontà di non perdersi.

Poi ci sono anche le frasi che testimoniano la grande complicità che si può innescare in un rapporto fra due persone. Questa è sicuramente la componente più bella, assieme alla dolcezza e all’accettare il proprio partner con i suoi pregi e i suoi difetti.

Infine, vi abbiamo menzionato un paio di frasi sulle coppie tratte dai film. In questo caso, così come per i libri, le canzoni e i romanzi, la lista sarebbe ancora lunga, ma se avete voglia di approfondire il tema, ecco qualche articolo per voi.

