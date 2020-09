Canzoni che danno la carica, rock ma non solo. Quando ci sentiamo un po’ giù, a volte basta qualche nota di una canzone che amiamo per tirarci su e sentirci di nuovo sulla cresta dell’onda. Sì, perché la musica ha questo potere.

Ci sono brani, sia di artisti internazionali sia nazionali, che riescono a farci cambiare umore in un battibaleno. Magari prima di una pesante giornata di lavoro, per accompagnarci quando andiamo a correre o durante gli esercizi in palestra, o per sentirci carichi durante un viaggio in macchina. Insomma, le canzoni hanno un potere di farci sentire al meglio di noi stessi.

Abbiamo scelto per voi 15 canzoni che danno la carica, da ascoltare ogni volta ce ne fosse bisogna.

Canzoni che danno la carica. La playlist

The Black Eyed Peas – I Gotta Feeling

Una canzone leggendaria del gruppo statunitense, che anche se ormai di qualche anno fa, precisamente del 2009, continua ad essere un boost energico tra i migliori.

Beyoncé – Freedom

Beyoncé, nel suo ultimo album Lemonade, firma questo brano inno alla libertà. Quando tutto sembra incatenarci, è il momento di tirare fuori la nostra forza e rompere ciò che ci tiene imprigionati e imprigionate.

Rihanna feat. Drake – Work

La combo esplosiva delle voci di Rihanna e Drake si concretizza nella sua massima potenza in questo brano fatto per sentirci davvero vivi, energici e pronti per afferrare la vita in tutta la sua meraviglia.

Dua Lipa – Hallucinate

Un altro brano perfetto per toglierci dalla monotonia della normalità. Dua Lipa ci regala un brano perfetto per fare sport, ma anche per una festa con amici.

Stromae – Papaoutai

Come tutte le sue canzoni, Stromae è capace di miscelare musica esplosiva a testi significativi e profondi. Una canzone meravigliosa e piena di vita per raccontare l’assenza del padre.

Charli XCX feat. Christine and The Queens- Gone

Le due compositrici realizzano un brano che è un inno alla ribellione e una celebrazione dei “timidi” e delle “timide”. Impossibile restare fermi al ritmo di questi beat.

Daft Punk feat. Pharrell – Get Lucky

I Daft Punk usano la voce di Pharrell per augurare ai loro ascoltatori una serata all’insegna del benessere e della fortuna. Forse la fortuna di incontrare un nuovo amore?

Kanye West – Power

Kanye West è un maestro in fatto di carica, e questa canzone è forse la più potente che abbia mai scritto. Nomen omen, il titolo è infatti Power.

Vasco Rossi – Colpa D’Alfredo

Un giovane Vasco Rossi scrive questo brano probabilmente spinto dalla delusione per essersi fatto soffiare la ragazza che gli piaceva. Il risultato è comunque elettrizzante.

Jovanotti – L’ombelico Del Mondo

Lo spirito danzereccio di Jovanotti è incontenibile e contagioso. Con questo brano ci fa venire voglia di ballare e di sentirci al centro dell’universo.

Ligabue – Piccola Stella Senza Cielo

Le schitarrate e l’anima rock di Ligabue ha una forza davvero unico. Anche con questa canzone ci fa volare alto.

Lucio Battisti – Il Tempo Di Morire

Con l’eleganza che lo contraddistingue, Lucio Battisti ci regala un brano dallo spirito rock che intona con voce graffiante. Un urlo vitale che squarcia le nuvole.

Negramaro – Nuvole e Lenzuola

Un’altra canzone che dà la carica. Con la loro solita musicalità travolgente e grazie alla potente voce di Giuliano Sangiorni, i Negramaro scrivono un brano che ci avvolge come una tempesta di luce.

Salmo – 1984

Il rapper sardo Salmo è tra gli autori contemporanei più amati. Con questo brano dà una dimostrazione del suo carisma, una personalità dall’energia contagiosa capace di tradurre in musica la potenza del suo messaggio.

Le canzoni rock e non solo che danno la carica

Ecco quindi una playlist da ascoltare in macchina, in palestra, o magari durante la nostra corsa serale o mattutina. Gli artisti e le artiste elencate sono diverse tra loro, ma è davvero impossibile non lasciarci trascinare da questi brani, e sentire di nuovo la vita scorrerci addosso. Buon ascolto!

