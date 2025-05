Dai dazi alle fake news: le 10 peggiori frasi di Trump (finora)

Le parole non sono solo parole, soprattutto se arrivano da un presidente degli Stati Uniti. Donald Trump ha costruito parte del suo successo sulla capacità di semplificare (e distorcere) la realtà. Ma molte delle frasi di Trump sono diventate emblemi di disinformazione, minimizzazione o propaganda. E continuano ad accumularsi, alimentando confusione, tensioni internazionali e danni concreti. Ecco le più sbagliate (finora), secondo fatti e fonti indipendenti.

Frasi di Trump

1. “Il cambiamento climatico è una bufala inventata dai cinesi”

Fonte: Twitter, 2012

Questa è una delle affermazioni più famose e smentite. Tutte le principali agenzie scientifiche globali hanno rigettato questa tesi. Ha contribuito al disimpegno USA dagli accordi sul clima e all’isolamento internazionale.

2. “Abbiamo fatto più test di chiunque, per questo abbiamo più casi”

Fonte: Conferenza stampa alla Casa Bianca, 15 maggio 2020 – dichiarazioni confermate dalla CNN e Reuters.

Durante la pandemia, Trump ha usato questa logica per minimizzare l’emergenza Covid. In realtà, i numeri alti erano dovuti alla diffusione del virus, non ai test. Una confusione pericolosa.

3. “Ho avuto il voto popolare, se escludiamo i voti illegali”

Non ci sono prove. Questa accusa infondata ha alimentato la sfiducia nel sistema elettorale e ha creato le basi per la retorica “Stop the Steal” culminata nell’assalto al Congresso.

4. “Ci sono brave persone da entrambe le parti” (Charlottesville)

Riferita anche a manifestanti neonazisti e suprematisti bianchi. Una delle frasi di Trump che ha indignato il mondo, compresi molti membri del Partito Repubblicano.

5. “I migranti portano droga e crimine”

Generalizzazione priva di fondamento. Le ricerche dimostrano che i tassi di criminalità tra i migranti sono pari o inferiori a quelli dei cittadini USA.

6. “L’Europa approfitta di noi con la NATO”

Fonte: Vertice NATO, Bruxelles, luglio 2018 – dichiarazioni riportate da The Guardian.

Una visione distorta dell’alleanza. Ha provocato tensioni con partner storici, alimentando un clima di sfiducia e isolazionismo.

7. “La clorochina funziona contro il Covid”

Trump ha promosso questo farmaco nonostante le smentite della comunità scientifica. Alcuni cittadini ne hanno fatto uso improprio, con conseguenze anche gravi.

8. “Le elezioni sono truccate” (2020)

Questa è una delle frasi di Trump più gravi. Ha delegittimato il voto democratico e causato una crisi istituzionale senza precedenti. Nessun tribunale ha mai dato credito a queste accuse.

9. “Nessuno ha più rispetto per le donne di me”

Fonte: Dibattito presidenziale, ottobre 2016, poco dopo lo scandalo Access Hollywood.

Contraddetta da numerose testimonianze e denunce per molestie. Una citazione che ha indignato opinione pubblica e attivisti.

10. ” Le bambine possono avere due bambole invece di trenta”

Fonte: Washington Post, 6 maggio 2025

In un’intervista, il Presidente Usa ha giustificato le nuove tariffe commerciali su beni di consumo con un appello all’austerità: “Non penso che una bambina di 11 anni abbia bisogno di 30 bambole. Penso che possa averne tre o quattro.” Una delle ultime frasi di Trump che ha fatto discutere economisti e famiglie. Le nuove tariffe rischiano infatti di alzare i prezzi su giocattoli, materiale scolastico e beni di largo consumo.

In democrazia, la parola conta. Quando un leader ne fa uso in modo distorto, le conseguenze si vedono nelle urne, nei dati e nella tenuta delle istituzioni. Le frasi di Trump non sono solo gaffe: sono il manifesto di una politica costruita sulla semplificazione e, spesso, sulla falsificazione dei fatti.

