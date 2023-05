Le frasi di Steve Jobs sono molto cercate sul web, ma cosa le distingue e cosa ha detto di così significativo attraverso le sue citazioni? Jobs è scomparso nel 2011 all’età di 56 anni, sulla sua storia è stato realizzato prima un libro e a seguire un film. Tuttavia il suo mito e la sua influenza continuano a vivere comunque attraverso Apple.

I prodotti tecnologici come iPhone, Mac iPad hanno trasformato i computer i telefoni cellulari e la nostra vita quotidiana. Così Steve Jobs e Apple hanno cambiato il mondo, e questo spiega in breve perché le sue frasi motivazionali continueranno ad essere fra le più importanti di sempre.

Abbiamo scelto 13 frasi celebri inspirazionali per il lavoro e quelle di vita dette dal cofondatore di Apple per conoscerlo meglio attraverso il significato delle sue parole potenti.

“Siate affamati siate folli” è una delle frasi più belle e note che molti ricordano, ma Jobs in realtà ne ha dette molte altre a iniziare da questi aforismi che riassumono i concetti di futuro, tempo, lavoro, vita, successo e destino.

Non puoi collegare i punti guardando avanti; puoi collegarli solo guardando indietro. Quindi devi fidarti che i punti si collegheranno in qualche modo nel tuo futuro. Devi fidarti di qualcosa: il tuo istinto, il destino, la vita, il karma, qualunque cosa. Questo approccio non mi ha mai deluso e ha fatto la differenza nella mia vita.

Le mie cose preferite nella vita non costano soldi. È davvero chiaro che la risorsa più preziosa che tutti abbiamo è il tempo.

Il tuo lavoro riempirà gran parte della tua vita e l’unico modo per essere veramente soddisfatto è fare ciò che ritieni sia un ottimo lavoro. E l’unico modo per fare un ottimo lavoro è amare quello che fai. Se non l’hai ancora trovato, continua a cercare. Non accontentarti. Come per tutte le questioni di cuore, lo saprai quando lo troverai.

Negli ultimi 33 anni mi sono guardato allo specchio ogni mattina e mi sono chiesto: ‘Se oggi fosse l’ultimo giorno della mia vita, vorrei fare quello che sto per fare oggi?’ E ogni volta che la risposta è stata “No” per troppi giorni di fila, so che devo cambiare qualcosa.

Ricordare che stai per morire è il modo migliore che conosco per evitare la trappola di pensare di avere qualcosa da perdere. Sei già nudo. Non c’è motivo per non seguire il tuo cuore.