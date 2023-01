Elon Musk, frasi e citazioni dell’uomo che vive nel futuro

Frasi di Elon Musk sul lavoro e il successo. Citazioni e pensieri scritti da Musk su Twitter e non solo. Ecco le più celebri e divertenti.

Elon Musk dice tutto quello che pensa senza filtri e a volte lo fa senza limiti. Talvolta può sembrare che viva in un mondo parallelo, ma la realtà è che vive nel futuro, è un visionario e molte delle sue frasi lo dimostrano. Per questo abbiamo deciso di raccogliere in questo articolo le sue migliori citazioni e i suoi pensieri, molti dei quali provengono direttamente da Twitter, ma ci sono anche frasi motivazionali da cui prendere spunto. Eccole di seguito, leggetele perché vi aiuteranno davvero a capire meglio un personaggio geniale.

Frasi di Elon Musk che fanno riflettere

Pur essendo spesso criticato per il modo diretto con cui dice le cose, Elon Musk di frasi che fanno riflettere ne ha scritte molte. Volete qualche esempio? Eccovi subito accontentati.

“Quando qualcosa è abbastanza importante, la fai anche se le probabilità di riuscita non sono a tuo favore”

Preferisco essere ottimista e sbagliato piuttosto che pessimista e giusto

Ci devono essere ragioni per cui ti alzi la mattina e vuoi vivere. Perché vuoi vivere? Qual e il punto? Cosa ti ispira? Cosa ami del futuro? Se il futuro non include l’essere là fuori tra le stelle e l’essere una specie multi-pianeta, lo trovo incredibilmente deprimente.

Siamo la prima specie capace di autoannientarsi

Se ti alzi la mattina e pensi che il futuro sarà migliore, è un giornata luminosa. Altrimenti non lo è

La vita è troppo breve per i rancori a lungo termine

Vedi anche: Frasi sulla vita

Elon Musk frasi su Twitter

A causa di Twitter, che ha acquistato nel 2022, Musk è amato e odiato per via dei licenziamenti fatti. Di certo su questo social network si è espresso sempre in modo diretto, forse brutale, ma quasi sempre ha detto la verità, regalandoci molte frasi sul lavoro e sul successo. Ne abbiamo estrapolato quelle più significative secondo noi, che raccontano l’impegno e la lungimiranza che Musk mette in ogni cosa che fa.

E’ molto importante che ti piacciano le persone con cui lavori. Altrimenti il tuo lavoro sarà piuttosto miserabile

Penso che questo sia il miglior consiglio: pensa costantemente a come potresti fare le cose meglio e mettiti in discussione

Se stai cercando di creare un’azienda è come preparare una torta. Devi avere tutti gli ingredienti nella giusta proporzione

Ad alcune persone non piace il cambiamento, ma devi accettare il cambiamento se l’alternativa è il disastro

Dico qualcosa, e poi di solito succede. Forse non nei tempi previsti, ma di solito succede. In occidente spesso alla gente non piace ascoltare i propri leader, anche se hanno ragione

Voglio che tu ragioni con lungimiranza, e che tu rifletta così tanto ogni giorno da farti venire il mal di testa. Voglio che ti faccia male la testa ogni sera quando vai a letto a dormire.

Vedi anche: Frasi buonanotte

Citazioni famose di Elon Musk

Sapevate che il manager nato in Sudafrica ha anche uno spiccato senso dell’umorismo? Se non ci credere date un’occhiata ad alcune delle citazioni e frasi di Elon Musk più divertenti che trovate di seguito:

Vorrei morire su Marte. Solo non all’impatto

Per far sentire la tua voce a Washington, devi dare un piccolo contributo.

Va bene avere le tue uova in un paniere fintanto che controlli cosa succede in quel paniere

Qualsiasi prodotto che necessita di un manuale per funzionare è rotto.

Quanto patrimonio ha Elon Musk oggi?

Secondo Bloomberg Billionaires Index il patrimonio netto totale di Elon Musk attualmente supera i 136 miliardi di dollari. E’ il secondo uomo più ricco al mondo in questa speciale classifica. Quindi anche se nel 2022 ha perso 200 miliardi dollari, il patron di Tesla resta ancora uno dei paperoni del mondo, dietro solo al francese Bernand Arnault.

Nel frattempo Elon Musk continua a twittare dicendo la sua sull’economia e sulle politiche monetarie delle bance centrali. In particolare il 13 gennaio 2023 intervenendo sulla decisione della Federal Reserve di aumentare i tassi di interesse al ritmo più veloce di una generazione, ha detto:

“Mi chiedo cosa sarebbe successo nel 2009 se la Fed avesse alzato i tassi invece di abbassarli. Più alti sono i tassi, più forte è il calo“.

Insomma, Musk ne ha davvero per tutti e comunque la si pensi su di lui, quello che ha costruito nella sua vita dimostra le sue grandi capacità manageriali e imprenditoriali. Mentre le sue frasi e citazioni più belle che abbiamo visto dimostrano che si tratta di un uomo capace di guardare al futuro, ma soprattutto di farlo prima degli altri.