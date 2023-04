Frasi sul successo le migliori, quelle più stimolanti e le citazioni che hanno fatto la storia. Ecco le 15 frasi per il successo più significative.

Le frasi sul successo vengono spesso associate al lavoro, ma ci sono aforismi e moltissime frasi belle sul successo scritte da filosofi, dette da personaggi famosi e – che rappresentano uno stimolo per chi inizia la carriera o per chi non ha ancora deciso cosa fare. In aggiunta qui trovi citazioni sui successi individuali e nella vita.

Tra frasi particolari e quelle motivazionali o stimolanti, ne abbiamo selezionate 15 che si distinguono per il loro significato. Ecco le citazioni sul successo che restano impresse e che puoi condividere come stato su Whatsapp, Instagram o altri social, o scrivere su un biglietto per motivare una persona importante per te o per congratularti con qualcuno per i suoi traguardi raggiunti.

Frasi sul successo lavorativo

Molte citazioni belle sono quelle di personaggi che hanno fatto la storia, filosofi, scenziati e imprenditori famosi. Il loro intuito, saggezza e la loro esperienza sono una grande fonte d’ispirazione per chiunque. Ecco le migliori

Non devi essere un genio o un visionario o addirittura un laureato per avere successo. Hai solo bisogno di una struttura e di un sogno.

Michael Dell

Quando l’amore e l’abilità lavorano insieme,aspettati un capolavoro.

John Ruskin

I segreti del successo sono una buona moglie e un lavoro stabile. Me l’ha detto mia moglie.

Howard Nemerov

Il fallimento è un successo se impariamo da esso.

Malcom Forbes



Chi desidera un successo costante deve cambiare la sua condotta con i tempi.

Niccolò Machiavelli

Cerca di non diventare un uomo di successo, ma cerca piuttosto di diventare un uomo di valore.

Albert Einstein

Non c’è successo senza difficoltà.

Sofocle

Frasi celebri sul successo personale

Essere licenziato da Apple è stata la cosa migliore che potesse capitarmi. La pesantezza di avere successo è stata sostituita dalla leggerezza di essere di nuovo un principiante, meno sicuro di tutto. Mi ha permesso di entrare in uno dei periodi più creativi della mia vita.

Steve Jobs

Lascia che ti dica il segreto che mi ha portato al mio obiettivo. La mia forza sta solo nella mia tenacia.

Louis Pasteur

La frustrazione, anche se a volte piuttosto dolorosa, è una parte molto positiva ed essenziale del successo.

Bo Bennet

Il successo non è altro che poche semplici discipline, praticate ogni giorno.

Jim Rohn

Ha raggiunto il successo chi ha lavorato bene, ha riso spesso e ha amato molto.

Elbert Hubbard

Molte citazioni importanti ci illustrano come le persone note vivono o hanno vissuto la loro notorietà. Ad esempio una delle citazioni di Marilyn Monrooe ci ricorda che spesso il successo è parente stretto dell’invidia, così come un aforisma di un pittore famoso associa ai successi il concetto di gelosia.

Il successo fa sì che così tante persone ti odino. Vorrei che non fosse così. Sarebbe meraviglioso godere del successo senza vedere l’invidia negli occhi di chi ti circonda.

Marilyn Monrooe

Il termometro del successo è solo la gelosia degli scontenti.

Salvador Dalì

La vittoria ha mille padri, ma la sconfitta è orfana.

John F.Kennedy

In aggiunta a queste citazioni che avete letto ci sono anche frasi di buon augurio da dedicare a chi cambia lavoro o ha un’avanzamento di carriera.

Insomma di detti, citazioni e aforismi su successi e fallimenti lavorativi e individuali google è pieno.

Scegliere le migliori fra le tante spesso non è semplice, perchè le frasi sul successo si possono interpretare in più modi ma restano comunque uno stimolo e un aiuto per chi vuole raggiungere degli obiettivi in qualsiasi campo.

Queste frasi e aforismi sul successo, dal significato profondo, ci insegnano che tutto può succedere, però molto dipende da noi e dalla nostra determinazione in tutto quello che facciamo, ogni giorno, nel lavoro così come nella vita personale.”

E come recita una frase celebre: “Il successo non è la chiave della felicità. La felicità è la chiave del successo. Se ami quello che fai, avrai successo”.