Frasi di Coco Chanel, sulla saggezza e l’amore. Ecco le le migliori citazioni della donna che ha cambiato lo stile della moda femminile.

Frasi e citazioni di Coco Chanel, una donna libera che ha vissuto la sua vita secondo le sue regole e che ha cambiato le regole della moda femminile.

Coco Chanel moda a parte, era soprattutto una donna saggia che non parlava a caso. Le sue frasi famose sull’eleganza, sui profumi restano impresse a chi le legge per la prima volta. Però, le citazioni più belle di Coco Chanel sono quelle sulla vita sul suo rapporto con gli uomini e su se stessa. Ecco 10 aforismi che fanno riflettere e che ogni donna dovrebbe leggere.

Vedi anche: Frasi sulla vita brevi belle e famose

Frasi citazioni Coco Chanel

Sono stata in affari senza essere una donna d’affari, ho amato senza essere una donna fatta solo per l’amore. I due uomini che ho amato, credo, si ricorderanno di me, sulla terra o in cielo, perché gli uomini ricordano sempre una donna che gli ha causato preoccupazione e disagio. Sarebbe molto difficile per un uomo vivere con me, a meno che non sia terribilmente forte. E se lui è più forte di me, sono io quella che non può vivere con lui. Finché sai che gli uomini sono come i bambini, sai tutto! Se sei nato senza ali, non fare nulla per impedire loro di crescere La mia vita non mi piaceva, quindi ho creato la mia vita. L’arroganza è in tutto ciò che faccio. È nei miei gesti, nella durezza della mia voce, nel bagliore del mio sguardo, nel mio volto muscoloso e tormentato La passione se ne va, la noia rimane. Bevo Champagne solo in due occasioni, quando sono innamorata e quando non lo sono. Quante preoccupazioni si perdono quando si decide di non essere qualcosa ma di essere qualcuno.

Come hai notato dalle citazioni di Coco Chanel, la sua influenza non si limita solo alla moda e all’eleganza. In realtà, le parole sagge dette dalla stilista francese vanno ben oltre il suo campo di attività, le sue citazioni rappresentano infatti una vera e propria filosofia di vita.

Tuttavia nel corso della sua carriera, Coco Chanel ha detto molte frasi che fanno pensare, tra quelle più famose ricordiamo questo messaggio che ci fa riflettere sulla necessità di dedicare il giusto tempo alle nostre passioni e alle relazioni importanti della nostra vita “C’è un tempo per il lavoro e un tempo per l’amore. Che non lascia altro tempo”

In sintesi, Coco Chanel oltre la moda ha lasciato un’impronta indelebile nella cultura e nella società, grazie alla sua personalità forte e alla sua visione innovativa. Le sue parole sagge sono ancora oggi una fonte d’ispirazione per chi vuole vivere la vita con eleganza e saggezza.

Questa era Gabrielle Bonheur Chanel, una vera icona di stile ma anche una donna di cultura, e questo è quello che traspare dalle sue tante frasi e citazioni.