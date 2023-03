C’è sempre bisogno di frasi belle sulla felicità e la vita. Per riflettere, motivarsi, o per dedicarle a qualcuno (o come stati per Whatsapp Facebook o Instagram).

Sai bene che frasi che esprimono felicità vanno di pari passo con la nostra condizione, rendono unica la nostra esistenza e trasmettono emozioni importanti a chi le legge.

Per questo motivo abbiamo scelto le più belle frasi sulla felicità. A partire dalle citazioni di personaggi storici e i nomi noti della scienza, dello spettacolo e della cultura. Passando poi per quelle pronunciate dai cantanti o nei film. Ma non è tutto, perché anche alcuni aforismi sulla felicità presi dal web meritano di essere riportati.

Le migliori frasi sulla felicità e sulla vita

Da queste frasi, perfette da dedicare o usare come stati per Whatsapp, Facebook o Instagram, si capisce quanto la felicità nella vita sia un tema importante per molti.

A riprova di ciò cantanti, come nel caso di Emma o Negrita, fino agli scrittori come Fabio Volo, la nominano spesso. Ecco una prima lista di citazioni sulla felicità.

Se vuoi una vita felice devi dedicarla a un obiettivo, non a delle persone o a delle cose. Albert Einstein

Felicità: ti ho perso ieri ed oggi ti ritrovo già. Tristezza, va’ una canzone il tuo posto prenderà. Lucio Battisti, tratta dalla canzone d’amore “La compagnia”, reinterpretata anche da Vasco Rossi

A scuola mi chiesero cosa volessi essere da grande, risposi “felice. Mi dissero che non avevo capito il compito e io risposi che loro non avevano capito la vita. John Lennon

C’è solo una felicità nella vita: amare ed essere amati. Sigmund Freud

La felicità è come una farfalla: se l’insegui non riesci mai a prenderla, ma se ti metti tranquillo può anche posarsi su di te. Nathaniel Hawthorne

E l’estate che non passerà, si troverà una soluzione. La vita e la felicità, nessuna via, nessuna convinzione. Qui mi troverai, qualunque volta vorrai rivedermi. Miche Bravi, tratta dalla canzone “La vita e la felicità”.

La parte più felice della vita di un uomo è quella che trascorre stando sveglio nel letto la mattina.” Samuel Johnson

La miglior vendetta? La felicità. Non c’è niente che faccia più impazzire la gente che vederti felice. Alda Merini

Per trasmettere la felicità bisogna essere felici e per trasmettere il dolore bisogna essere felici. Roberto Benigni

Il momento più felice della vita coincide con il secondo prima di mettere in bocca il miele. Quel secondo non è secondo a nessuno. Winnie The Pooh

Se vuoi essere felice per un giorno dai una festa. Per due settimane, fai un viaggio, per un anno, eredita una fortuna, per tutta la vita, trova uno scopo degno. Anonimo

Meglio aggiungere vita ai giorni che non giorni alla vita. Rita Levi Montalcini

Bimbo mi chiedi cos’è l’amore? Cresci e lo saprai. Bimbo mi chiedi cos’è la felicità? Rimani bimbo e lo vedrai… Jim Morrison

Ad alcuni per essere felici manca davvero soltanto la felicità. Stanislaw Lec

Quello che davvero muove la nostra vita è la felicità. Dalai Lama

Donna Felicità, non ha l’amore. Donna Felicità, non trova viole. Gliele porteremo noi, nei cesti, nei capelli e nelle mani. I nuovi angeli, tratto dalla canzone Donna felicità.

Il segreto della felicità non è di far sempre ciò che si vuole, ma di voler sempre ciò che si fa. Lev Tolstoj

Frasi belle e aforismi sulla felicità di artisti vari

Gli auguri per la felicità è un tema ricorrente nelle frasi di cantanti come Beyoncè e Lady Gaga. In alcuni casi questo binomio è rivolto all’amore, verso i figli, un partner o la famiglia. Ecco perché è così importante sfruttare citazioni sulla felicità.

In altri ancora la felicità viene proposta in chiave ironica, come nel caso della frase del regista Woody Allen. Infine, ci sono citazioni sulla felicità che invitano a riflettere. Quali preferisci? Ecco le migliori frasi sull’essere felici e spensierati da condividere online.

È impossibile rinunciare alla felicità, si può solo se non la si è mai conosciuta. Fabio Volo, tratta dal libro Le prime luci del mattino.

Il denaro non dona la felicità. Figurarsi la miseria. Woody Allen

La felicità viene dall’interno. Nessuno può rendere felice una persona tranne se stesso. Beyoncé

Sii felice per questo momento. Questo momento è la tua vita. Omar Khayyam

Che rumore fa la felicità? Insieme, la vita lo sai bene, ti viene come viene, ma brucia nelle vene e viverla insieme. È un brivido è una cura, serenità e paura, coraggio ed avventura, da vivere insieme, insieme, insieme, insieme, a te. Negrita, tratta dalla canzone Che rumore fa la felicità?

Soltanto l’ardente pazienza porterà al raggiungimento di una splendida felicità. Pablo Neruda

Non conta quanti anni vivi, ma la felicità che ti è stata regalata nel tempo che hai vissuto. Anonimo

Ma tu cosa ne sai del tempo che si porta via distratto, tutto quello che hai. Quanta amarezza, la mia felicità. Volevo viverla, volevo viverla con te. Emma Marrone, tratta dalla canzone La mia felicità.

Cos’è la felicità? Una casa con dentro le persone che ami. Amy Bratley

Dobbiamo essere grati alle persone che ci rendono felici, sono gli affascinanti giardinieri che rendono la nostra anima un fiore. Marcel Proust

Ritrovo la felicità ogni volta che vedo ridere i miei figli. Anonimo

La felicità è reale solo quando condivisa. Into the Wild

Alla fine della giornata, non puoi mai essere felice fino a quando non ami te stesso. Lady Gaga

Chi semina amore raccoglie felicità. William Shakespeare

Essere felici non è facile. È folle, ma è possibile. È musica sinfonica in discoteca. Baustelle, La musica sinfonica

Non rinuncio mai alle cose che mi rendono felice. Non è egoismo, è gioia di vivere. Paulo Coelho

Che cos’è la felicità? Un vecchio adagio dice che siamo già felici, solo che non lo sappiamo. Secondo Epicuro il modo per raggiungere la felicità è allontanare tutte le fonti di angoscia, timore, turbamento ed ansia, quelle paura che fanno parte della nostra vita.

Citazioni sui momenti felici con immagini belle

Le frasi sulla vita felice, come vedi, si susseguono. Ognuno di noi cerca la felicità nella propria vita, ma lo fa in modi diversi e soprattutto seguendo percorsi diversi.

Ecco le frasi più belle su questo tema, da cui trarre ispirazione e lasciarsi contagiare positivamente. Frasi e immagini perfette da dedicare o condividere per stati Facebook, Whatsapp e Instagram Partiamo dalle frasi sulla vita che spiegano la vita felice, da parte di scrittori, personaggi del passato e protagonisti della cultura contemporanea.

La vita sarebbe infinitamente più felice se nascessimo a 80 anni e gradualmente ci avvicinassimo ai 18. Mark Twain

L’entusiasmo è per la vita quello che è la fame per il cibo. Bertrand Russell

Perché è così che ti frega la vita. Ti piglia quando hai ancora l’anima addormentata e ti semina dentro un’immagine, o un odore o un suono che poi non te lo togli più. E quella lì era la felicità. Lo scopri dopo, quando è troppo tardi. Alessandro Baricco

Pensa a tutta la bellezza ancora rimasta attorno a te e sii felice. Anna Frank

La suprema felicità della vita è essere amati per quello che si è o, meglio, essere amati a dispetto di quello che si è. Victor Hugo

La vita è troppo breve per i rancori a lungo termine. Elon Musk

Felice colui che riconosce in tempo che i suoi desideri non vanno d’accordo con le sue disponibilità. Johann Wolfgang von Goethe

La felicità è, dopo tutto, lo scopo della nostra vita. Non viviamo per mangiare e per fare soldi. George Leigh Mallory

Abbiate il coraggio di essere felici. Papa Francesco

La vera felicità costa poco: se è cara, non è di buona qualità. François-René de Chateaubriand

Ogni minuto che passi arrabbiato, perdi sessanta secondi di felicità. Ralph Waldo Emerson

La vita è una meravigliosa occasione fugace da acciuffare al volo tuffandosi dentro in allegra libertà. Dario Fo

Com’è amaro guardare la felicità attraverso gli occhi di un altro! William Shakespeare

Ecco la felicità della vita. Amore e vino ugualmente dobbiamo aver vicino. Aleksandr Puskin

Dei giorni felici della nostra vita ci accorgiamo solo quando hanno ormai lasciato il posto a giorni infelici. Arthur Schopenhauer

La vita felice viene dal superamento dei problemi, dal risolvere le difficoltà, affrontare le sfide. Zygmunt Bauman

Qui puoi trovare tante frasi filosofiche sulla felicità. Spesso sono sono anonime ma ci sono nomi famosi che hanno espresso pensieri su questo tema. un chiaro esempio il Papa, ma anche Elon Musk, imprenditore di fama mondiale e icona del momento.

Frasi sull’essere felici prese da canzoni e dal web

Abbiamo visto le frasi migliori sulla felicità ritrovata, in base ad una selezione che abbiamo fatto per voi. Fra queste ci sono citazioni di grandi scrittori, artisti, scienziati e poeti che hanno lasciato il segno nella cultura italiana ed internazionale. Non mancano frasi belle sulla vita felice all’interno di famose canzoni o sul web da condividere.

Quasi quasi mollo tutto e divento felice. Da Twitter

C’è un tempo per qualcosa sul viso

come un sorriso che non c’era ieri e oggi c’è

sembrava ormai lontano e distante

perso per sempre

invece è ritornato con te. Max Pezzali, tratto dalla canzone Lo strano percorso.

Non fermarmi ora, mi sto divertendo così tanto

mi sto divertendo un mondo,

non fermarmi ora

se vuoi divertirti devi solo chiamarmi

non fermarmi ora (perché mi sto divertendo)

non mi voglio assolutamente fermare. Queen, Don’t stop me now

E quando pensi che sia finita, è proprio lì che comincia la salita, che fantastica storia è la vita. Antonello Venditti, Che fantastica storia è la vita.

Credo che coloro che vivono senza felicità siano persone che posseggono un cuore triste e che non vivano davvero. Dal web

Le 5 regole per vivere felice: 1. Non odiare. 2. Non ti preoccupare. 3. Dona di più. 4. Abbi meno aspettative. 5. Vivi con semplicità. Anonimo

Smettetela di dare agli altri il compito di rendere la vostra vita felice. Da Twitter

Amo la mia vita perché nonostante sia sempre in salita la mia fatica viene costantemente ripagata e dalla cima godo di immensi attimi di felicità. Dal web

La vita è un po’ come il jazz: viene meglio quando si improvvisa. Da Twitter

La tristezza è passeggera, la vita è un attimo, è la felicità che se la sai gestire sarà eterna. Dal web

Ci sono citazioni tratte direttamente da alcune canzoni italiane, di artisti conosciuti da tutti, basti pensare ad Antonello Venditti o a Max Pezzali. Un riferimento a non fermarsi mai nella vita e cercare la felicità anche dai Queen. Insomma ce n’è davvero per tutti i gusti in questa nostra raccolta delle frasi più belle in assoluto sulla vita felice.

Aforismi sulla ricerca della felicità

Che cos’è la felicità? Per secoli gli esseri umani se lo sono chiesti. Per vivere la vita sereni, se addirittura felici, forse è meglio vivere e basta, senza perdere la testa dietro questa domanda. Non a caso, come dimostrano queste frasi divertenti sulla felicità, l’essere felici e vivere la vita felicemente, di solito ci scherziamo sopra.

Ecco una selezione di frasi sulla vita, aforismi, battute di poeti, filosofi, cantanti, scrittrici e scrittori su questo tema così difficile sul quale non resta che scherzarci sopra!

Alcuni portano la felicità ovunque vadano. Altri quando se ne vanno. Oscar Wilde

Esistono due modi per essere felici in questa vita, uno è di diventare un idiota e l’altro di esserlo. Sigmund Freud

Saggio è colui che riesce a vivere inventandosi le proprie illusioni. Woody Allen

Due cose sono infinite: l’Universo e la stupidità umana, ma non sono sicuro dell’Universo Albert Einstein

Il meglio della vita lo si passa a dire è troppo presto e poi è troppo tardi. Anonimo

Abbiamo due vite: la seconda inizia quando ci accorgiamo di averna una sola. Confucio

Non rimandare a domani quello che può essere fatto dopodomani altrettanto bene. Mark Twain

Non prendere la vita troppo sul serio: potresti non uscirne vivo! Anonimo

La felicità non è fare tutto ciò che si vuole, ma volere tutto ciò che si fa. Friedrich Nietzsche

Chiedetevi se siete felici e cesserete di esserlo. John Stuart Mill

Se tutto fosse perfetto, non impareresti mai e non cresceresti mai. Beyonce

La più grande lezione nella vita è sapere che anche i pazzi, alle volte, hanno ragione. Winston Churchill

Se la felicità è dietro l’angolo la mia vita è un cerchio. Anonimo

C’è un oceano di motivi per essere felici, ma bisogna saper nuotare per scoprirlo. Louise Michel

Non so se questo è il migliore dei mondi possibili, certo è il più costoso. Woody Allen

Chi è felice è stupido. Non è vero ma consola. Marcello Marchesi

Che cos’è la felicità? Una casa, con dentro le persone che ami. E una scorta di cioccolato e birra” Anonimo

Il mio dottore mi diede sei mesi di vita, ma quando non lo potei pagare me ne diede altri sei” Milton Berle

Le cose più belle della vita o sono immorali, o sono illegali, oppure fanno ingrassare. George Bernard Shaw

Essere felici non è poi così fantastico. Mi ricordo l’ultima volta che sono stata felice: ero così ingrassata… Sesso, bugie e videotape

L’amore è la risposta, ma mentre aspettate la risposta il sesso può suggerire delle ottime domande. Woody Allen

La vita è ciò che ti accade quando sei tutto intento a fare altri piani. John Lennon

Ho risolto il problema della risposta sul senso della vita: non mi faccio più la domanda. Clément Duval

La vita è sostanzialmente tragica ma qualche volta riesce ad essere meravigliosa. Woody Allen

Il divertimento è l’unica cosa che il denaro non può comprare. The Beatles

La prova più evidente che esistano altre forme di vita intelligenti nell’Universo è che nessuna di esse abbia mai provato a contattarci. Bill Watterson

Tre cose occorrono per essere felici: essere imbecilli, essere egoisti e avere una buona salute; ma se vi manca la prima, tutto è perduto. Gustave Flaubert

Ma tra un giorno da leone e cento da pecora… non se ne potrebbero fare cinquanta da orsacchiotto? Massimo Troisi

Queste frasi sui momenti felici sul vivere bene sono battute e piccole riflessioni ironiche. Ma, come sappiamo, la ricerca della felicità è una faccenda piuttosto seria. Mandare dei piccoli pensieri, piccoli spunti, come queste frasi e aforismi brevi tratti dal pensiero di filosofi, poeti, scienziati, scrittori, scrittrici, poeti, cantanti, può servire a riflettere.

O a sorridere un po’. E forse la felicità ritrovata è proprio pensare agli altri e regalare ogni giorno un piccolo sorriso. Usa queste fasi per augurare felicità a chi ti segue.

