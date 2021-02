Frasi per fare gli auguri di compleanno originali, divertenti e spiritosi. Citazioni, battute, aforismi e immagini

Devi fare degli auguri a qualcuno in modo spiritoso magari da mandare su Whatsapp o Facebook? Ecco tante frasi di compleanno tra cui scegliere, per augurare buon compleanno ad amici, amiche, figli e parenti. Auguri di compleanno simpatici e originali con frasi belle e immagini da condividere.

Auguri di compleanno spiritosi e originali

Ricordati: noi non invecchiamo; maturiamo! (Charles M. Schulz)

Ai compleanni non ci bado. Proprio non ci bado. È la storia di invecchiare che mi fa gelare il sangue. (Garfield)

La vecchiaia non esiste. È una mezza età portata male (Marcello Marchesi)

Mio nonno ha compiuto di nuovo gli anni ieri. Ha detto: “Devo ammettere che gli anni sono stati buoni con me… ma i mesi e le settimane sono stati un po’ villani!” (Charles M. Schulz)

Il tempo è come un governo, non ne fa mai una dritta. (Jerome K. Jerome)

Per riavere la mia giovinezza farei di tutto, tranne far ginnastica, alzarmi presto o essere rispettabile. (Oscar Wilde)

I vecchi che posseggono il senso dell’umorismo hanno diritto al trenta percento di sconto sull’età. (Luciano De Crescenzo)

Frasi sulla vita per augurare buon compleanno

Tutti gli adulti sono stati prima di tutto dei bambini. (Ma pochi di loro se lo ricordano). (Antoine de Saint-Exupéry)

Maturare è scoprire l’altra faccia delle cose. (Nicolás Gómez Dávila)

Che cos’è dunque il tempo? Se nessuno me lo chiede, lo so; se voglio spiegarlo a chi me lo chiede, non lo so più. (Agostino da Ippona)

La crescita è la sola espressione della vita. (John Henry Newman)

La vita è come una granatina, bisogna saperla sorbire. (Charles M. Schulz)

Frasi dalle canzoni per augurare buon compleanno

Quando ascolto i miei coetanei sembrano più grandi, è il vissuto che fa l’età non i compleanni. (Caparezza – Prosopagnosia)

Buon compleanno, bambina

Oggi tu sei la regina

Regina di nessun re

La più importante che c’è

(Edoardo Bennato – Buon compleanno bambina)

Amo te, volevo dirtelo

Per il tuo compleanno

(Irene Grandi – Buon Compleanno)

Buon compleanno a te cin cin

E buon compleanno genetliaco

Buon compleanno a te cin cin

E buon compleanno idilliaco

(Claudio Baglioni – Buon compleanno)

Buon compleanno, bellissimo amore

Riuscissi soltanto a spiegarlo a parole

Il tanto che danno le singole ore

D’estate passate con te

(Max Gazzè – Buon Compleanno)

Frasi sull’amicizia per augurare buon compleanno

Molte persone entreranno e usciranno dalla tua vita, ma soltanto i veri amici lasceranno impronte nel tuo cuore (Eleanor Roosevelt)

Amici si nasce, non si diventa. (Henry Adams)

Chi ha un vero amico può dire di avere due anime. (Arturo Graf)

I vecchi amici sono i migliori. Re Giacomo era solito chiedere le sue scarpe vecchie: erano le più comode per i suoi piedi. (John Selden)

Tengo vicini amici e persone care perché senza radici l’albero cade. (Marracash – Prova a prendermi)

Non è vero che un amico si vede nel bisogno; un amico si vede sempre (Roberto Gervaso)

Frasi di compleanno per lei

Diffida di una donna che dice la sua vera età, una donna così è capace di tutto. (Oscar Wilde)

Un diplomatico è colui che ricorda sempre il compleanno di una donna e mai la sua età. (Robert Frost)

Un grande amore si permette delle deroghe al buon senso (Seneca)

La giovinezza è la primavera dell’anima e può durare tutta la vita. (Mogol)

Si ammette di avere quarant’anni soltanto dopo avere superato i cinquanta. (Pino Caruso)

Frasi di compleanno per lui

Amare qualcuno significa desiderare di invecchiare accanto a lui. (Albert Camus)

Non esiste rimedio all’amore se non amare di più. (Henry David Thoreau)

Un uomo ha l’età della donna che ha per le mani. (Groucho Marx)

L’età è quella che pensi che sia. Si è vecchi quanto si pensa di esserlo. (Muhammad Ali)

Il segreto che permette all’uomo di non invecchiare è quello di rimanere semplice e avere la capacità di scoprire un mondo anche in un granello di sabbia. (Romano Battaglia)

Frasi di compleanno divertenti per sorelle e fratelli

Meglio sprecare la giovinezza che non farne niente del tutto. (Georges Courteline)

Si hanno vent’anni dai quindici ai trent’anni. (Jules Renard)

Sei adulto adesso. E la cosa più difficile dell’essere adulti è che lo sei prima di rendertene conto, e a quel punto hai già preso una decina di decisioni. (Leoni per agnelli)

Il tempo sarà anche galantuomo, ma l’età non è certo una gentildonna. (Roberto Gervaso)

Con l’invecchiare si diventa più pazzi e più savi. (François de La Rochefoucauld)

Frasi di compleanno divertenti per una figlia o un figlio

Si invecchia soltanto quando non siamo più capaci di avere un ideale. (Romano Battaglia)

Gli occhi della giovinezza vedono attraverso lenti colorate di rosa (Jerome Klapka Jerome)

Non sono né gli anni né i giorni a farci vivere a lungo, ma l’animo. (Seneca)

Che cos’è un adulto? Un bambino gonfio di anni. (Simone de Beauvoir)

L’età non è importante, a meno che tu non sia un formaggio. (Billie Burke)

Frasi di compleanno divertenti per un genitore

I quarant’anni sono la vecchiaia della giovinezza, ma i cinquant’anni sono la giovinezza della vecchiaia. (Victor Hugo)

Il buon Dio ci fa invecchiare per un motivo: diventare saggi e trovare i difetti in tutto ciò che ha fatto. (Matt Groening)

Sapere invecchiare è il capolavoro della saggezza, e una delle cose più difficili nell’arte difficilissima della vita. (Henri-Frédéric Amiel)

Invecchiare non sarà niente se nel frattempo saremo rimasti giovani. (Maria Luisa Spaziani)

Si invecchia soltanto dai 25 ai 30 anni. Ciò che si ottiene fino a quel momento, lo si è ottenuto per sempre. (Christian Friedrich Hebbel)

Altre frasi belle e spiritose per augurare buon compleanno

Si ha l’età che si sente di avere. (Thomas Mann)

Maturità dell’uomo: significa aver ritrovato la serietà che da fanciulli si metteva nei giuochi. (Friedrich Nietzsche)

Si pensa sempre di dover invecchiare per diventare saggi; invece con il passare degli anni si ha il nostro da fare per mantenersi saggi, così come lo si è stati prima. (Johann Peter Eckermann)

Quando hai ottant’anni hai probabilmente imparato tutto nella vita. Il problema è ricordarlo. (George Burns)

Molti dei grandi sono ancora bambini, proprio come voi e me. Non possiamo misurare un bambino con il metro della dimensione e della età. I grandi che sono bambini sono nostri amici; gli altri non dobbiamo proprio prenderli in considerazione perché si sono autoesiliati dal nostro mondo. (Lyman Frank Baum)

Frasi di compleanno. Tante idee per dire “Tanti auguri!”

E queste erano le frasi di compleanno che abbiamo scelto, tutte tratte da opere di autori famosi, classici e moderni, ma anche da canzoni e da film. Come abbiamo visto, ce n’è un po’ per tutti i gusti: dalle frasi di compleanno spiritose e ironiche, alle frasi di compleanno per un amico o un’amica speciale, alle frasi di compleanno dolci da dedicare a chi amiamo, fino alle frasi profonde e sagge che fanno riflettere sulla vita. Tante frasi con auguri di compleanno originali e tante immagini tra cui scegliere, per dire “Auguri!” alle persone a cui vogliamo bene.

