E se la settimana è stata un po’ una frana, non ci pensare più perché, si sa, arriva il sabato e ogni cosa cambierà. (Vieni via con me, Loretta Goggi)

Sai… Non è la dimensione del pisolino, quella che conta. È quanti ne puoi infilare in un solo pomeriggio. (Garfield)

Il Sabato è il giorno del pre-riposo. In modo che quando poi arriva la Domenica si è abbastanza riposati per potersi godere il riposo. (Una mamma per amica)

Non è dal lavoro che nasce la civiltà: essa nasce dal tempo libero e dal gioco. (Alexandre Koyré)

A tenergli compagnia nell’ultimo viaggio, non poteva mancare l’affezionata compagna di tanti weekend: La sua personalissima “Nuvola da impiegato”! (Fantozzi in paradiso)

Dedicarsi al tempo libero è la vera vocazione dell’uomo. (Le seduttrici)

Ah… quanto mi piace spaparapacchiarmi il sabato! (I Simpson)

“Sognavo solo un po’ di relax sinceramente, il lavoro mi ha un tantino stressato” (Q, Spectre)

È bello avere un lavoro, ma ciò interferisce con il tempo libero. (Dylan Dog)

Credo che infrangerei almeno sei leggi se solo vi dicessi come mi organizzo al sabato sera! (Bones)

Niente è più rilassante di un pomeriggio di patatine e chiacchiere! (Desperate Housewives)

Oggi è sabato e forse è un giorno speciale. Oggi è sabato, meno male. (Pino Daniele)

Chiunque può osservare il sabato, ma per renderlo santo serve tutto il resto della settimana. (Alice Walker)

L’eternità dura sempre fino a sabato. (L’uomo del treno)

Ogni mattina, ci viene offerta l’occasione di cambiare la nostra vita. Per questo mi alzo tardi. (Rat-Man)

Sabato, sabato, è sempre sabato. Anche di lunedì sera è sempre sabato sera. (Jovanotti)

E in questo sabato qualunque, un sabato italiano, il peggio sembra essere passato. La notte è un dirigibile che ci porta via lontano. (Sergio Caputo)

Questo di sette è il più gradito giorno, pien di speme e di gioia. (Giacomo Leopardi)

Lo scopo del lavoro è quello di guadagnarsi il tempo libero. (Aristotele)

Jason trovava bella la vita. Quando uno ha ventitré anni, gode di ottima salute, ha un lavoro che gli piace, una ragazza che lo ama e un lungo weekend davanti a sé… cos’altro potrebbe desiderare? (Stephen Tall)

Il riposo è il condimento che rende dolce il lavoro. (Plutarco)

Un giorno senza un sorriso è un giorno perso. (Charlie Chaplin)

Non c’è neve più bella di quella del sabato sera. Somiglia a piume di ali angeliche. (Shmuel Yosef Agnon)

È per te il profumo delle stelle, è per te il miele e la farina, è per te il sabato nel centro, le otto di mattina (Jovanotti, Per te)

Certo che è pazzesco: se bevi alcol di martedì hai un problema, se lo fai nel weekend è un brunch. (Penny, The Big Bang Theory)

Non c’è sabato senza sole, non c’è donna senza amore, né domenica senza sapore. (Proverbio toscano)

Non lavorare affatto nella giornata di Sabato, ma vai a vedere giocare la squadra di calcio. (Ambrose Bierce)

Ho già prenotato per noi due una stanza nella casa della luna | dove passare il fine settimana, amore mio, | gli alberghi del mondo non mi soddisfano, | l’albergo dove mi piace alloggiare è la luna | ma lì, amore mio, | non accettano un ospite che viene senza una donna: | ci vieni con me… | o mia luna, sulla luna? (Nizar Qabbani)

Un weekend senza bere non è una tragedia. Mi è già capitato quando stavo in coma etilico. (I Simpson)

Come nei sabati sera in provincia che sembra tutto finito poi ricomincia. Come in un sabato sera italiano che sembra tutto perduto poi ci rialziamo. (Jovanotti)

E poi magari un sabato di maggio ad una stella chiederò un passaggio. E a tutti i prepotenti dirò ancora ‘Con me voi non l’avrete vinta mai’. (Jovanotti, Quando sarò vecchio)

“Maestro, c’è vita nell’universo?”. “Mah, giusto un po’ il sabato sera …”. (Corrado Guzzanti, Quelo)

Non c’è sabato senza il solito. (Marcello Marchesi)

Niente ti fa capire il senso della vita come parcheggiare in centro al sabato sera. (Rat-Man)

È impossibile godere della pigrizia fino in fondo se non si ha parecchio lavoro da compiere. (Jerome K. Jerome)

Deve capire che al sabato un uomo non può restare senza donna e digiuno. (Adriano Celentano)

Tutti lavoriamo per arrivare al riposo: è ancora la pigrizia a renderci laboriosi. (Jean-Jacques Rousseau)

