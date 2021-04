Harry Potter, le frasi più belle da libri e film. Citazioni di Harry Potter, Hermione, Silente e altri su amicizia, amore e vita. Immagini

Abbiamo scelto per voi le frasi più belle tratte dai libri e dai film di Harry Potter, con immagini da condividere. Frasi divertenti, citazioni da molti personaggi, da Albus Silente fino a Sirius Balck, ma anche frasi di Hermione, di Ron e di Voldemort, e ovviamente frasi belle pronunciate da Harry Potter. Sono frasi sull’amicizia, sul senso della vita e frasi belle sul coraggio, ma anche frasi divertenti e ironiche, con tante immagini perfette da condividere su Facebook, su Whatsapp o altri social.

Harry Potter: frasi belle con immagini

«Non vado in cerca di guai. Di solito sono i guai che trovano me» (Harry Potter)

Bisogna sempre chiamare le cose con il loro nome. La paura del nome non fa che aumentare la paura della cosa stessa. (Albus Silente)

Se vuoi sapere com’è un uomo, guarda bene come tratta i suoi inferiori, non i suoi pari. (Sirius Black)

«Sono le scelte che facciamo, Harry, che dimostrano quel che siamo veramente, molto più delle nostre capacità.» (Albus Silente)

«Solo perché tu possiedi la varietà di emozioni di un cucchiaino non significa che siamo tutti così!» (Hermione)

«Affrontare i nemici richiede notevole ardimento. Ma altrettanto ne occorre per affrontare gli amici.» (Albus Silente)

«Mi domando perché ogni volta che succede qualcosa ci siete sempre di mezzo voi tre!» (Minerva McGranitt)

«La felicità la puoi trovare anche nei momenti più bui. Devi solo ricordarti di accendere la luce.» (Sirius Black)

«Non serve a niente rifugiarsi nei sogni e dimenticarsi di vivere.» (Albus Silente)

«In fin dei conti, per una mente ben organizzata, la morte non è che una nuova, grande avventura.» (Albus Silente)

«Le parole sono, per la mia opinione non tanto umile, la nostra fonte di magia più inesauribile, capace sia di ferire che di curare.»

(Albus Silente)

Le cicatrici possono tornare utili. Anche io ne ho una, sopra il ginocchio sinistro, che è una piantina perfetta della metropolitana di Londra.” (Albus Silente a Minerva McGranitt)

«Ah, la musica» disse asciugandosi gli occhi. «Una magia che supera tutte quelle che noi facciamo qui!» (Albus Silente)

È la bacchetta che sceglie il mago, lo ricordi. Credo che da lei dobbiamo aspettarci grandi cose, signor Potter… Dopo tutto, Colui-Che-Non-Deve-Essere-Nominato ha fatto grandi cose… terribili, è vero, ma grandi. (Olivander)

La verità è una cosa meravigliosa e terribile, e per questo va trattata con cautela. (Albus Silente)

Spesso l’indifferenza e il disprezzo fanno più danni dell’odio. (Albus Silente)

È forse Grifondoro la vostra via, culla dei coraggiosi di cuore: audacia, fegato, cavalleria fan di quel luogo uno splendore. (Cappello Parlante)

«L’adulto è sciocco e immemore quando sottovaluta la giovinezza.» (Albus Silente)

«Udire voci che nessun altro sente non è un buon segno, neanche tra i maghi». (Ron Weasley)

Harry Potter era un ragazzo insolito sotto molti punti di vista. Prima di tutto, odiava le vacanze estive più di qualunque altro periodo dell’anno. Poi voleva davvero fare i compiti, ma era costretto a studiare di nascosto, nel cuore della notte. E per giunta era un mago. (Harry Potter e il prigioniero di Azkaban)

Credi che le persone scomparse che abbiamo amato ci lascino mai del tutto? Tuo padre è vivo in te, Harry, e si mostra soprattutto quando hai bisogno di lui.

Presto, tutti quanti ci troviamo faccia a faccia con la scelta tra fare quello che è più giusto o quello che è più facile fare. (Albus Silente)

Deve capire: capire è il primo passo per accettare, e solo accettando si può guarire. (Albus Silente)

«E’ qualcosa di eccitante, no? Rompere le regole.» (Hermione)

Era importante, aveva detto Silente, combattere e ancora combattere, e continuare a combattere, perché solo così il male poteva essere tenuto a bada, anche se non poteva mai essere completamente sradicato.

Esistono molti tipi di coraggio. Affrontare i nemici richiede notevole ardimento. Ma altrettanto ne occorre per affrontare gli amici. (Albus Silente)

La Grandezza ispira l’Invidia, l’Invidia genera Rancore, il Rancore produce Menzogne. (Voldemort)

È l’ignoto che temiamo, quando guardiamo la morte e il buio, nient’altro. (Albus Silente).

Non ucciderò le persone per farmi strada solo perché stanno lì. Quello è il lavoro di Voldemort. (Harry Potter)

L’ultimo nemico che sarà sconfitto è la morte. (Frase incisa sulla lapide di James e Lily Potter)

Non sono le nostre capacità a dimostrare quello che siamo, ma le nostre scelte. (Albus Silente)

Da giovane avevo dimostrato che il potere era la mia debolezza e la mia tentazione. È curioso, Harry, ma forse i governanti migliori sono quelli che non l’hanno mai desiderato. Quelli che, come te, si vedono affidare la guida e raccolgono lo scettro perché devono, e scoprono con loro sorpresa di impugnarlo bene. (Albus Silente).

Tu sei il vero padrone della Morte, perché il vero padrone non cerca di sfuggirle. Accetta di dover morire e comprende che vi sono cose assai peggiori nel mondo dei vivi che morire. (Silente a Harry)

Non provare pietà per i morti, Harry. Prova pietà per i vivi e soprattutto per coloro che vivono senza amore.

Certo che sta succedendo dentro la tua testa, Harry. Ma perché diavolo dovrebbe voler dire che non è vero?

Le cose che perdiamo trovano sempre un modo per tornare da noi alla fine, anche se non sempre è il modo che ci aspettiamo.

Tutti abbiamo luce e oscurità dentro di noi. Ciò che conta è la parte su cui scegliamo di agire. Ecco chi siamo veramente. (Harry Potter e l’ordine della fenice)

Il guaio è che gli uomini hanno una particolare abilità nello scegliere proprio le cose peggiori per loro. (Albus Silente)

E’ più facile perdonare gli altri quando si sbagliano che quando hanno ragione. (Albus Silente)

Frasi belle dai libri di Harry Potter

E queste erano le più belle frasi di Harry Potter che abbiamo scelto per voi. Sono frasi principalmente tratte dai libri, anche se molte sono state lasciate così com’erano anche nei film di Harry Potter usciti tra il 2001 e il 2011.

Ideata nei primi anni novanta dalla scrittrice J. K. Rowling, la serie di Harry Potter è stata pubblicata tra il 1997 e il 2007 ed ha avuto un enorme successo, con una vendita complessiva di 500 milioni di copie. La saga, divisa in sette libri, è stata tradotta in ottanta lingue, tra le quali il latino e il greco antico.

Inizialmente è stata considerata per lo più una lettura di formazione adatta a bambini e adolescenti, ma ben presto anche molti adulti hanno scoperto che si tratta di libri per tutte le età e oggi sono ormai ben pochi a non conoscere la storia di Harry Potter.

In questa lunga saga, in cui l’avventura e la magia fanno da sfondo, troviamo tanti temi: anzitutto l’importanza dell’amicizia e della famiglia, poi anche l’importanza dell’amore, la crescita e la maturazione e le difficoltà del diventare adulti, il destino, il coraggio e l’importanza di non farsi sedurre dal “male” e dalla sete di potere.

