Frasi belle sui gatti, citazioni e battute divertenti sui gatti, con tante immagini da condividere e dedicare a chi ama i gatti.

FRASI SUI GATTI. Sono tantissimi gli scrittori e le scrittrici che hanno scritto pensieri, aforismi e a volte libri interi sui gatti, animali silenziosi, misteriosi, pacati e serafici ma a volte anche giocherelloni e imprevedibili. Tra le tante frasi sui gatti abbiamo scelto le 50 frasi più belle, con immagini da dedicare e condividere su Facebook o Whatsapp.

Aforismi e frasi belle sui gatti: le 50 frasi più belle e divertenti

Non siamo noi a scegliere un gatto, è lui a scegliere noi. (Philippe Ragueneau)

L’uomo può considerarsi civile nella misura in cui è capace di capire il gatto. (George Bernard Shaw)

La maggior parte dei gatti vorrebbe essere fuori ogni volta che è in casa e viceversa. E spesso desidera le due cose contemporaneamente. (Louis J. Camuti)

Dio creò i gatti perché l’uomo potesse avere il piacere di coccolare le tigri. (Robertson Davies)

Ogni gatto riesce sempre ad essere la donna più attraente della stanza. (E.V. Lucas)

Mi hanno detto che l’addomesticamento con i gatti è molto difficile.

Non è vero. Il mio mi ha addomesticato in un paio di giorni. (Bill Dana)

Osservare un gatto è come assistere alla realizzazione di un’opera d’arte. (Oliver Herford)

Quando chiamate un gatto, viene solo se non ha niente di meglio da fare. (Bill Adler)

Credo che i gatti siano spiriti venuti sulla terra. Un gatto, ne sono convinto, può camminare su una nuvola. (Jules Verne)

Il gatto è un commensale dell’uomo, non uno schiavo. (Hans Ruesch)

Nessun animale oserebbe saltare in mezzo a una tavola imbandita, a meno che non sia assolutamente certo di poter sostenere la conversazione. (Fran Lebowitz)

Altre belle frasi sui gatti

Gli scrittori amano i gatti perché sono creature tranquille, amabili e sagge, e i gatti amano gli scrittori per le stesse ragioni. (Robertson Davies)

Per il gatto dormire è uno dei modi per dimostrare la propria felicità. (Cleveland Amory)

Ai gatti non piacciono molto i cambiamenti, soprattutto se non sono stati decisi da loro. (Roger A. Caras)

Il senso di indipendenza dei gatti fa sentire più indipendente chiunque viva accanto a loro. (Derek Tangye)

Dico talvolta: “Ciao, gatto!”, e poi mi vergogno di avergli dato del tu. (Giorgio Manganelli)

I gatti, come categoria, non hanno mai completamente superato il complesso di superiorità dovuto al fatto che, nell’antico Egitto, erano adorati come dei. (P. G. Wodehouse)

Fu chiaro fin dall’inizio che ogni qualvolta c’era un lavoro da fare, il gatto si rendeva irreperibile. (George Orwell)

Il gatto ha troppo spirito per non avere cuore. (Ernest Menault)

Il gatto è l’unico animale che si prende cura della propria igiene. E lo fa dannatamente bene. (Joseph Epstein)

– I gatti fanno strane cose.

– Strano… I gatti fanno cose? (Garfield)

I gatti sono semplicemente umani, anche loro hanno dei difetti. (Kingsley Amis)

Una delle tante idiozie assurte a dignità proverbiale, e contro le quali la scienza vanamente si batte, è l’opinione che i gatti siano falsi. (Konrad Lorenz)

Gatto: un leone pigmeo che ama i topi, odia i cani e si crede superiore agli essere umani. (Oliver Herford)

È impossibile che non si arrivi ad accorgersi che il gatto è un amico di grande compagnia, un mirabile mimo, un astrologo nato, un musicista perfetto, insomma un’unione di talenti e di grazie. (François-Augustin de Paradis de Moncrif)

I gatti sono le tigri dei poveri. (Théophile Gautier)

I gatti sono stati destinati a insegnarci che in natura non tutto ha uno scopo. (Garrison Keillor)

L’odio per i gatti riflette uno spirito gretto, stupido, volgare, bigotto. Con questo Spirito Gretto non ci può essere compromesso. (William S. Burroughs)

Per un gatto, l’idea di essere proprietà di qualcun altro è ridicola. (Jeffrey Moussaieff Masson)

I gatti sono stati i miei maestri di etologia. Maestri senza parole ma con gesti trasparenti; ed io, a poco a poco, sono diventato un loro ammiratore e loro complice. (Giorgio Celli)

Bisogna sempre dare ascolto al vecchio detto: «Non c’è gatto peggiore di quello che cova rancore». (Babe – Maialino coraggioso)

Il gatto è il più gentile degli scettici. (Jules Lemaître)

Il gatto potrebbe chiamarsi lo scaldamani delle poverette. (Carlo Dossi)

Il mio gatto fa quello che io vorrei fare, ma con meno letteratura. (Ennio Flaiano)

L’affetto del gatto è qualcosa che ogni volta deve essere interpretato, decifrato, capito attraverso mille curiose sfumature. (Giorgio Saviane)

Come i gatti, anche noi dobbiamo dormire con un occhio aperto, sempre pronti a scattare come una molla. (Francis Urquhart, House of Cards)

La donna seduce come un gatto, il gatto seduce come una donna. (Stéphanie Hochet)

La funzione del gatto è di essere un totem moderno, una specie di incarnazione emblematica e protettrice del focolare, un riflesso benevolo di quello che sono gli inquilini della casa. (Muriel Barbery)

Elegante, contenuto, un po’ ironico, garbato. | Misterioso, interessato, imbroglione, subdolo, matto: | maledetto di un gatto, maledetto di un gatto! | Indifeso ma per gioco. Dolce caro sempre amico. | Un poeta ma per poco, giusto per un platonico ricatto: | maledetto di un gatto, maledetto di un gatto! (Lucio Battisti)

La musica e i gatti sono un ottimo rifugio dalle miserie della vita. (Albert Schweitzer)

Nel medioevo il gatto era considerato una creatura del demonio, e questa attribuzione malvagia dipendeva, io credo, da alcuni tratti del suo comportamento. Per esempio, il gatto è l’animale silenzioso per eccellenza, e quando se ne va, avete l’impressione che si dissolva: era lì, che faceva ron-ron, e puff… è sparito nell’aria. (Giorgio Celli)

Un gattino è nel mondo animale ciò che un bocciolo di rosa è in un giardino. (Robert Southey)

Un gatto è come un amante, devi conquistarlo ogni giorno e non è detto che tu ci riesca. (Paola Barale)

Vieni, gatto bello, sul mio cuore innamorato; | tieni strette l’unghie nelle zampe, | e lasciami annegare nei tuoi occhi belli | fatti d’agata e metallo. (Charles Baudelaire)

Ti arrivano di un balzo sul petto e ci si insediano come la sfinge, per l’eternità. Sì, forse mi vogliono bene, ma sempre dopo i loro desideri e gli scatti e gli scarti di belva domestica, che vive con gli umani senza rinunciare a nulla della sua naturale innocente ferocia. (Giorgio Bocca)

Nessuno sa mai che cosa pensi il misterioso gatto. Nemmeno il misterioso gatto. (Garfield)

Il gatto domestico non viene al mondo con la capacità innata di vivere in armonia con noi esseri umani, anzi, deve imparare ad accettare il nostro stile di vita e il nostro modo di comportarci tutt’altro che felini! (Vicky Halls)

Forse i gatti sono qui per insegnarci questo: a vivere l’attimo in modo così completo, con un tale coinvolgimento che lo faccia durare in eterno. (Jeffrey Moussaieff Masson)

Il gatto potrebbe benissimo essere il migliore amico dell’uomo, ma non si abbasserebbe mai ad ammetterlo. (Doug Larson)

Un gatto che riposa è il ritratto della perfetta beatitudine. (Jules Renard)

I gatti, animali affascinanti e irresistibili

I gatti sono animali estremamente affascinanti e sanno quasi sempre ottenere quello che vogliono dai loro amici (non si dica mai padroni!) umani. E non è raro che, nella casa di qualcuno che ama davvero i gatti, i veri padroni siano proprio loro, i gatti.

Spesso si dice che i gatti hanno nove vite, ed è vero che a volte i gatti riescono a salvarsi o riprendersi da traumi e malattie in modo quasi miracoloso, ma non si deve per questo pensare che i gatti siano immortali o che non abbiano bisogno di cure.

Un altro luogo comune è quello secondo cui i gatti si affezionano alla casa in cui abitano più che agli esseri umani. Questo è sicuramente falso, e chi riesce a comprendere a fondo i gatti lo sa: tra i gatti e gli umani si possono instaurare rapporti di sincera amicizia. Certo, è vero che i gatti sono animali territoriali e piuttosto abitudinari, ma se un gatto vi è affezionato non preferirà mai la “sua” casa a voi.

