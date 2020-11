Frasi e canzoni sulle sorelle da ascoltare e dedicare

Fratelli e sorelle possono non andare sempre d’accordo, ma chi ha una sorella sa bene quanto è importante averne una e quanto può essere d’aiuto nella vita. Pare addirittura che avere una sorella un po’ “chiacchierona” possa aiutare a tenere alla larga i disturbi dell’umore e la depressione.

Tra un fratello e una sorella che crescono insieme, o tra due sorelle, si crea un legame fortissimo che a volte si fa fatica ad esprimere con le parole.

Ecco che allora le canzoni ci vengono in aiuto, parlando al posto nostro con le frasi che vorremmo dire.

Abbiamo quindi creato per voi questa playlist con video e immagini con le 10 migliori frasi e canzoni che parlano di sorelle o da dedicare a una sorella. Buon ascolto!

Le frasi e le canzoni più belle per le sorelle

1. Queen – Sail Away Sweet Sister (To The Sister I Never Had)

My heart is always with you

No matter what you do

Sail away sweet sister

I’ll always be in love with you Il mio cuore è con te sempre

Non importa ciò che fai

Salpa dolce sorella

Io ti amerò per sempre

2. Sergio Cammariere – Sorella Mia

E la conosci così bene

La conosci già a memoria

Che potresti raccontarla tu

La mia storia

3. Antony and the Johnsons – You Are My Sister

You are my sister

And I love you

May all of your dreams come true Tu sei mia sorella

E io ti amo

Possano tutti i tuoi sogni diventare realtà

https://www.youtube.com/watch?v=vskbBZ1h6ls

4. Alessandra Amoroso – Dalla tua parte

Se avrai torto o ragione per me

Non sarà importante

Sappi che io sarò sempre

Dalla tua parte

5. Bob Dylan – Oh, Sister

We grew up together

From the cradle to the grave Siamo cresciuti insieme

Dalla culla alla tomba

Frasi e canzoni da dedicare alla sorella…

6. Gianna Nannini – Ti voglio tanto bene

Ti voglio tanto bene

E niente finirà

Se non avrai paura

Di continuare a vivere

7. Sister Sledge – We Are Family

We are family

I got all my sisters with me Siamo una famiglia

Ho tutte le mie sorelle con me

8. Elisa – In Piedi

In piedi, sorella, in piedi

E vai a prenderli quei desideri

E digli chi sei e chi eri

9. James Taylor – You’ve Got A Friend

You just call out my name

And you know wherever I am

I’ll come runnin’ Devi solo chiamare il mio nome

E tu sai che ovunque io sarò

Verrò da te correndo

10. Britney Spears – Little Me (For my sister)

Little me, please forgive me,

I couldn’t see

You’re hurt inside Piccola me, per favore perdonami,

Non sono riuscita a capire

Che dentro sei ferita

Frasi e canzoni che parlano dell’importanza delle sorelle

A volte, crescendo insieme, tra fratello e sorella o tra sorella e sorella si creano dissidi, si può litigare e discutere, oppure crescendo si può andare ognuno per la propria strada e quindi frequentarsi poco, ma l’amore che tiene legati fratelli e sorelle è davvero forte e profondo.

Spesso anche tra amiche, quando il rapporto di amicizia è davvero forte, ci si sente proprio come sorelle. In effetti non è davvero necessario essere figli degli stessi genitori per sentire un legame di fratellanza.

La famiglia infatti è sì quella in cui siamo nati, ma i legami familiari possono espandersi, includendo persone con cui non abbiamo vincoli di sangue.

Ascolta le nostre playlist:

