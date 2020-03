PLAYLIST. Canzoni sulla famiglia, quali sono le più belle? Ne abbiamo scelte 15 tra le migliori selezionandole tra i grandi successi Italiani e stranieri del passato e di oggi.

Sono moltissime, e certo molto commoventi, le canzoni dedicate ad un figlio nato da poco o che ancora deve nascere, in cui spesso si riflette sul modo in cui il nuovo nato percepirà il mondo e le sue stranezze. Ma tante e sempre belle sono anche le canzoni scritte per un genitore, in cui si esplorano i problemi e le gioie del rapporto tra genitori e figli in un’ottica più matura, talvolta con una punta di rimpianto per non essere stati più vicini. Le canzoni sulla famiglia sono tante, sia nel repertorio italiano sia in quello straniero. Ma ora lasciamo parlare direttamente le canzoni. Buon ascolto!

Canzoni sulla famiglia, 15 brani stranieri e italiani

1. Avrai – Claudio Baglioni

Iniziamo con un grande classico della musica italiana. Scritta da Claudio Baglioni nel 1982 per la nascita del figlio Giovanni, Avrai fu registrata a Londra in soli due giorni e divenne ben presto un grande successo. La canzone è un inno alla vita con le sue gioie e i suoi dolori.

2. Per un vecchio bambino – Roberto Vecchioni

Questa canzone, uscita nel 1977 all’interno del disco Samarcanda, fu dedicata dal cantautore al padre Aldo Vecchioni, morto poco tempo prima. Anche se a un primo ascolto potrebbe sembrare che il testo parli di un padre che si rivolge al figlio cresciuto, in realtà è il contrario: è infatti il padre che viene visto come un “vecchio bambino”. Nella canzone vengono citati anche la madre e il fratello del cantautore.

3. Mama Said – Metallica

Anche nel metal si trovano canzoni sulla famiglia. Scritta nel 1996 da James Hetfield, Mama Said, brano dalle sonorità Country rock, parla della difficoltà di andare avanti nella vita senza la madre, morta quando il cantante aveva solo 16 anni.

4. Fiore di maggio – Fabio Concato

Un altro grande classico della canzone d’autore italiana, la bellissima “Fiore di maggio”, pubblicata nel 1984 e scritta in occasione della nascita della figlia Carlotta.

5. PadreMadre – Cesare Cremonini

Uscita nel 2002 con l’album Bagus, PadreMadre è senza dubbio una canzone molto intimista, in cui il cantautore bolognese parla direttamente ai propri genitori. Con questa canzone Cremonini si è aggiudicato il Premio Lunezia 2003 “Poesia del rock”.

6. Isn’t She Lovely? – Stevie Wonder

“Isn’t She Lovely?”, canzone reinterpretata nel tempo da innumerevoli artisti, fu scritta nel 1976 da Stevie Wonder in occasione della nascita di sua figlia Aisha.

7. Angelo – Francesco Renga

Con questa bella e commovente canzone Francesco Renga ha vinto il festival di Sanremo nel 2005. Il brano è dedicato alla figlia Jolanda, nata nel 2004. L’angelo di cui parla nel testo è la madre del cantautore, morta a soli 52 anni.

8. Culodritto – Francesco Guccini

“ Ma come vorrei avere da guardare ancora tutto come i libri da sfogliare e avere ancora tutto, o quasi tutto, da provare”.

Uscita nel 1987 con l’album Signora Bovary, questa bellissima canzone è stata dedicata dal cantautore alla figlia Teresa.

9. Time in a bottle – Jim Croce

Time in a bottle fu scritta da Jim Croce nel 1970 quando la moglie del cantautore era incinta, ma fu pubblicata nel 1972. Nel testo, molto dolce, Croce parla di quanto è importante per lui avere tempo da dedicare al proprio figlio. Se si considera che Jim Croce morì solo un anno dopo ed ebbe quindi molto poco tempo per stare insieme al figlio, la canzone risulta particolarmente struggente.

10. Per te – Jovanotti

Uscita nel 1999 la canzone è dedicata alla figlia Teresa Lucia, nata l’anno prima. Ebbe subito grande successo, restando in cima alle classifiche per molto tempo.

11. Da adesso in poi – Luciano Ligabue

Siamo sempre nel 1999, e Luciano Ligabue dedica questa bella canzone al figlio Lenny, nato nel 1998. Il brano, che fa parte del sesto album realizzato da Ligabue “Miss Mondo”, ha ottenuto subito grande successo.

12. Father and Son – Cat Stevens

In una lista come questa non poteva mancare Father and Son, bellissimo brano di Cat Stevens uscito nel 1970. La canzone ebbe subito grande successo ed è stata reinterpretata nel tempo da innumerevoli altri artisti.

13. Sail Away Sweet Sister – Queen

Scritta e interpretata da Brian May, questa canzone uscì nel 1980 nell’album The Game. Accanto al titolo c’è la dedica, tra parentesi: To the Sister I Never Had (alla sorella che non ho mai avuto).

14. Beautiful boy – John Lennon

Uscita nell’album Double Fantasy del 1980, Beautiful Boy fu scritta da John Lennon per il figlio Sean. Celebre la frase “la vita e ciò che ti accade mentre sei impegnato a fare altri progetti“.

15. Ogni tanto – Gianna Nannini

Chiudiamo questa playlist con un altro brano dedicato da un genitore al proprio figlio. Ogni tanto è stata pubblicata nel 2010 all’interno dell’album Io e te, ed è dedicata alla figlia di Gianna Nannini, Penelope, nata pochi giorni prima della pubblicazione del brano.

Ed eccoci arrivati alla fine della nostra playlist. Certo, le canzoni che parlano di legami familiari sono tante e molte altre se ne potrebbero citare. C’è ad esempio la bella e commovente “Tracce di te” di Francesco Renga, scritta per la madre, o “A modo tuo”, scritta da Luciano Ligabue per la figlia e cantata da Elisa, o ancora “Cat’s in the Cradle” di Harry Chapin, che parla di quanto è importante che i padri siano presenti quando i figli sono piccoli perché questo formerà il loro carattere quando saranno adulti.

