Da Bohemian Rhapsody, a Barcelona, a molte altre ancora. I successi dei Queen sono stati davvero tanti. Ascoltiamo le 12 canzoni più belle e famose.

I Queen sono state sicuramente una delle formazioni più acclamate, talentuose, creative del panorama musicale britannico e mondiale. Le loro canzoni sono tra le più famose al mondo. Facendo capo all’incredibile carisma e vocalità di Freddie Mercury, i quattro membri dei Queen sono riusciti a comporre una serie intramontabile di successi, spaziando ed esplorando i genere musicali e producendo brani dalla struttura variegata e originale. Sono davvero tante le canzoni che sono ormai leggende vere e proprie. Abbiamo scelto per voi le 12 canzoni dei Queen più belle e famose.

Le canzoni più belle e famose dei Queen

Bohemian Rhapsody

Con un miliardo di visualizzazioni su YouTube, Bohemian Rhapsody è sicuramente uno dei brani più noti della band. La grande varietà musicale, l’estro creativo dell’intera composizione la collocano sicuramente tra uno dei brani più strabilianti che siano mai stati scritti nelle storia del rock.

Mama, ooh

I don’t want to die

I sometimes wish I’d never been born at all

Somebody To Love

Sempre con un puntuale e efficacissimo uso dei cori, i Queen confezionano un altro brano capolavoro. Somebody to love parla del volersi innamorare, dello stato di attesa prima che arrivi qualcuno da amare. La complessità musicale e allo stesso tempo la grande immediatezza rendono questo brano davvero indimenticabile.

Signore, può qualcuno

può qualcuno, per favore,

trovarmi qualcuno da amare?

Don’t Stop Me Now

Una delle cifre stilistiche dei Queen è sicuramente la potenza. Sia da un punto di vista musicale sia da un punto di vista dei testi, con le loro canzoni i Queen trasmettono sempre una forza travolgente davvero inarrestabile. Inno a questa potenza è Don’t Stop Me Now.

Stasera, avrò una serata fantastica,

mi sento vivo

e rivolterò il mondo da capo a piedi

Under Pressure

Under Pressure è il frutto prezioso della collaborazione tra i Queen e il grandissimo leggendario David Bowie. Il risultato non poteva che essere strabiliante. Under Pressure è una canzone iconica, in cui le voci dei due interpreti e autori si intersecano in un intreccio davvero magico.

Possiamo darci un’altra possibilità?

Perché non possiamo dare all’amore un’altra possibilità?

Perché non possiamo dare amore…

Perché ‘amore’ è una parola fuori moda,

e l’amore ti sfida a prenderti cura delle persone

sull’orlo della notte

e l’amore ti sfida a cambiare il modo che abbiamo di prenderci cura

di noi stessi

Another One Bites The Dust

Come non riconoscere la leggendaria linea di basso che John Deacon compose in un momento di puro relax, come si racconta? Another One Bites The Dust è un’altra canzone potente firmata dai quattro mitici musicisti inglesi.

Come pensi che possa andare avanti

senza di te, ora che sei andato?

Hai preso tutto quello che avevo

e mi hai lasciato da solo

We Will Rock You

Chi avrebbe pensato che da un semplicissimo ritmo percussivo creato con gambe e braccia sarebbe uscita una delle hit più grandi della storia musicale mondiale? Nessuno. Eppure, i Queen sono riusciti a fare esattamente questo con We Will Rock You, canzone potentissima con cui, nel corso della loro lunga carriera, hanno incendiato migliaia di stadi.

Ragazzo, sei un giovane uomo

che urla per la strada

e si approprierà del mondo un giorno

Love Of My Life

Ma tra la grande rosa di canzoni dei Queen non poteva mancare una ballata romantica. Mercury scrive questa struggente canzone dedicata alla sua prima moglie. Una canzone dai toni morbidi e potenti allo stesso tempo, che farebbe piangere anche il cuore più duro.

Amore della mia vita, mi hai ferito

hai spezzato il mio cuore e ora mi abbandoni

amore della mia vita, non capisci?

Riportalo qui

We Are The Champions

I Queen certo non mancavano di carattere. Con questa canzone tra il serio e il faceto, decantano la forza di chi non si arrende, di chi continua a lottare nonostante tutto. Non c’è tempo per i perdenti, bisogna vincere!

Siamo i campioni, amici miei,

e continueremo a lottare fino alla fine

Barcelona

Freddie Mercury era un onnivoro musicale. Nota era infatti la sua passione per la musica sinfonica e l’opera. In questo brano dal carattere solenne, Mercury duetta con una delle più grandi cantanti d’opera del Novecento, Montserrat Caballé.

Ho avuto questo sogno perfetto

di me e te

Voglio che tutto il mondo veda

una sensazione miracolosa

e ora il mio sogno si sta realizzando

Radio Ga Ga

Tra le canzoni che non possono che collocarsi tra la pletora di capolavori dei Queen figura anche Radio Ga Ga. I Queen, tra le altre cose, non mancavano di ironia. La canzone, ricca di onomatopee e allitterazioni, è un vero e proprio delirio rossiniano dai toni più soft.

Tutto quello che sentiamo è radio gaga

Radio, che c’è di nuovo?

Radio, qualcuno ti ama ancora

I Want To Break Free

Di questa canzone, forse quello che ha colpito più il pubblico, una volta uscita, è stato l’incredibile video. Decisamente avanti sui tempi, i Queen sono riusciti a realizzare uno dei video più memorabili della storia della musica pop e rock.

Mi sono innamorato

Mi sono innamorato per la prima volta

e so che questa volta è per davvero

The Show Must Go On

Il testo memorabile e la musica di questo brano, lo rendono come uno dei più importanti, coverizzati e citati pezzi dei Queen. Il titolo ha talmente colpito l’immaginario collettivo da figurare in film e da diventare addirittura un modo di dire. Brano leggendario che non potevamo escludere. Un inno a non mollare mai.

Lo spettacolo deve andare avanti

il mio cuore si sta spezzano

Il trucco si sta sciogliendo

ma il mio sorriso, fermo, rimane dov’è

I Queen, uno dei più grandi gruppi rock di sempre

La lunga carriera dei Queen, durata anche oltre la scomparsa di Freddie Mercury (seppur non con lo stesso impatto culturale) è stata davvero una carriera esemplare, di un gruppo che è stato capace di valicare i limiti creativi di un semplice complesso rock. La creatività e fantasia di Mercury unite alle capacità di John Deacon, Brian May e Roger Taylor, hanno reso la formula Queen davvero invincibile.

