Negli anni ’80 la musica rock non smette di essere popolare, sperimenta nuovi sound, si fonde con altri generi e produce canzoni che sono rimaste nella storia della musica. Ecco per voi 15 canzoni rock anni 80.

Che cos’è il rock? È difficile rispondere, perché la musica rock – evolutasi dal rock and roll degli anni ’40 e ’50 che a sua volta si è originato da blues, jazz, country, gospel e folk – a partire dagli anni sessanta si è diramata in una grande quantità di sottogeneri. E allora, che cos’è il rock negli anni ’80? Questo decennio è famoso per la musica dance e pop, certo, ma ciò non significa che anche la musica rock non abbia avuto un ruolo di primo piano nel panorama musicale di quegli anni, anzi! Ma non aspettiamo oltre, ecco le 15 canzoni rock uscite negli anni ’80 che abbiamo scelto per voi. Buon ascolto!

Le più belle canzoni rock anni 80

1. Queen – I Want It All (1989)

I Want It All uscì nel 1989 con l’album The Miracle. Fu composta da Brian May ed ebbe grande successo ma non fu mai cantata dal vivo insieme a Freddie Mercury a causa della sua prematura scomparsa. La prima esecuzione live della canzone si ebbe nel 1992, con Roger Daltrey come cantante.

2. Guns N’ Roses – Sweet Child o’ Mine (1987)

Tratto dall’album “Appetite for Destruction” del 1987, il primo della band, questo brano fu poi pubblicato come singolo l’anno seguente. La canzone, un classico degli anni 80, fu scritta dal frontman della band Axl Rose e dedicata alla sua fidanzata di allora.

3. Bon Jovi – You Give Love a Bad Name (1986)

Questa canzone, che ottenne quattro dischi d’oro e rimase per molto tempo ai primi posti nelle classifiche di tutto il mondo, è sicuramente una delle più note del gruppo. È tratta dal terzo album della band statunitense, “Slippery When Wet”.

4. U2 – With Or Without You (1987)

Uscito nel 1987 questo brano fa parte del quinto album della band irlandese, The Joshua Tree, ed è sicuramente ancora oggi una delle canzoni più conosciute degli U2.

5. Scorpions – Rock You Like a Hurricane (1984)

Gli anni ottanta sono quelli in cui gli Scorpions, gruppo tedesco fondato da Rudolf Schenker, raggiungono l’apice del successo. Questa canzone, con cui la band divenne una tra le più conosciute a livello internazionale, uscì nel 1984 con l’album Love at First Sting.

6. Aerosmith – Rag Doll (1987)

Celebre brano degli Aerosmith, Rag Doll raggiunse la posizione numero 12 della Hot Mainstream Rock Tracks, la numero 17 della Billboard Hot 100 negli Stati Uniti, e la numero 42 della Official Singles Chart nel Regno Unito.

7. Patti Smith – People Have the Power (1988)

Non si può parlare di rock senza nominare Patti Smith, una delle poche donne ad entrare di diritto nella storia di questo genere musicale.

Questo famosissimo brano fu pubblicato nel 1988 con l’album Dream of Life.

8. Metallica – Fade to Black (1984)

Questo celebre brano, uscito nel 1984 con l’album Ride the Lightning, è sicuramente uno dei più famosi della band statunitense.

La rivista Guitar World ha inserito l’assolo presente alla fine del brano al 24° posto negli assoli di chitarra migliori di sempre.

9. Depeche Mode – Personal Jesus (1989)

Ecco un’altra canzone degli anni ottanta che quasi tutti ricordano: Personal Jesus, dalle sonorità blues rock, uscì nel 1989 e fu un grande successo per la band britannica. Uno dei brani tuttora più amati del gruppo e senza dubbio una delle più famose canzoni rock anni 80 che già però sperimentavano l’elettronica e giocavano con il pop.

10. Joy Division – Love Will Tear Us Apart (1980)

Gli anni ottanta sono anche quelli del post punk, genere di cui questo famoso brano del gruppo inglese Joy Division è un ottimo esempio. La canzone uscì nell’aprile del 1980, solo un mese prima della morte del frontman Ian Curtis, e fu un successo internazionale.

11. Queen e David Bowie – Under Pressure (1982)

Celeberrima canzone composta dai Queen insieme a David Bowie, Under Pressure fu pubblicata nel 1981 e successivamente inserita nell’album Hot Space del 1982. Non ci si stanca mai di ascoltarla.

12. Joan Jett and the Blackhearts – I Love Rock ‘n’ Roll (1982)

Brano pubblicato dal gruppo britannico Arrows nel 1975, I Love Rock ‘n’ Roll divenne nota al pubblico principalmente per questa cover registrata da Joan Jett nel 1982.

13. The Clash – Should I Stay or Should I Go (1982)

Canzone dalle sonorità punk rock del gruppo inglese The Clash, Should I Stay or Should I Go raggiunse grande successo circa dieci anni dopo la sua pubblicazione.

14. The Smiths – Panic (1986)

Brano pubblicato nel 1986 come singolo dalla band britannica The Smiths, Panic ebbe un notevole successo ma nacquero anche controversie per via di alcune frasi contro i Dj e la musica disco presenti nel testo. Resta in ogni caso un classico degli anni ’80.

15. Pink Floyd – On The Turning Away (1987)

Terminiamo la nostra lista con una bella canzone dei Pink Floyd uscita nel 1987. Si tratta di una lunga ballata tratta dall’album A Momentary Lapse of Reason. Il testo, piuttosto impegnato, tratta della tendenza di molti a “voltarsi dall’altra parte” di fronte alle persone fiaccate dalla fame e dalla povertà.

Canzoni rock anni 80, un decennio pieno di emozioni

Eccoci arrivati alla fine della nostra lista, che speriamo sia stata di vostro gradimento. Quello che va dal 1980 al 1989 è stato senza dubbio un decennio notevole sotto molti punti di vista. Sono stati gli anni dei paninari, dell’ottimismo e della caduta del muro di Berlino, ma anche quelli dell’ AIDS e del disastro di Chernobyl.

Anni pieni di emozioni, che gli artisti di quel periodo hanno saputo trasporre in musica, componendo canzoni indimenticabili. Come abbiamo visto, negli anni Ottanta non c’è un solo tipo di musica rock, ma tanti tipi di rock.

Con l’avvento dell’ hardcore punk, del rock elettronico, dell’alternative rock e della new wawe, la musica rock negli anni ’80 era più viva che mai. Gruppi già famosi a livello internazionale negli anni sessanta e settanta, primi fra tutti i Queen, negli anni ottanta sperimentarono nuovi sound e continuarono ad avere enorme successo.

Il soft rock con i suoi suoni orecchiabili e romantici prese decisamente piede, ma furono soprattutto l’hard rock e il metal ad avere un ruolo di rilievo in questo interessante decennio, con i loro vari derivati come il glam metal, genere che negli anni ’80 fu estremamente popolare.

