Frasi. Le più belle frasi sul tramonto da poesie e canzoni. Immagini da condividere o dedicare.

FRASI SUL TRAMONTO. Il tramonto è quel momento magico in cui il sole scompare all’orizzonte, per effetto della rotazione della Terra. La scomparsa del sole, soprattutto quando la vediamo sul mare, dà effetto a suggestive colorazioni del cielo che da sempre hanno ispirato pittori – infatti sono milioni i dipinti di tramonti – scrittori, cantanti e poeti. Qua abbiamo scelto le più belle frasi sul tramonto tratte da canzoni e poesie, film, libri, dal Piccolo Principe a Vasco Rossi, passando per Shakespeare e Ligabue. Frasi e immagini da condividere o dedicare.

Frasi sul tramonto, le più belle da poesie e canzoni

“Ogni tramonto porta la promessa di una nuova alba”

(Ralph Waldo Emerson)

“Cosa c’entra quel tramonto inutile? Non ha l’aria di finire più. E ci tiene a dare il suo spettacolo, mentre qui, manchi tu”

(Ligabue)

“I tramonti sono così belli che sembra quasi come se stessimo guardando attraverso le porte del Paradiso.”

(John Lubbock)

“Il tramonto è il sorriso del mondo che ci dà la buonanotte.”

(Fernand Pelloutier)

“Il tramonto è ancora io mio colore preferito, e l’arcobaleno è il secondo.”

(Mattie Stepanek)

“Gli uomini chiudono la propria porta contro il sole che tramonta”

(William Shakespeare)

“Un giorno ho visto il sole tramontare quarantaquattro volte!» E più tardi aggiungevi: «Sai… quando si è molto tristi si amano i tramonti…» «Allora il giorno delle quarantaquattro volte eri proprio tanto triste?» Ma il piccolo principe non rispose”

(Il piccolo principe, di Antoine de Saint-Exupéry)

Il mio sole tramonta per rinascere.

(Robert Browning)

“Quando vedo il tramonto penso a te e il mio cuore tocca il cielo”

(William Shakespeare)

“Non è solo un tramonto, è anche un sorgere della luna”

(Ravachol)

“La vita è fatta per godersi ogni tramonto e guardare avanti per la prossima alba”

(Louise Michel)

“Non c’è niente di più musicale che un tramonto”

(Claude Debussy)

“Ed il Sole muore

Mentre i miei sogni crollano

Ed il Sole dorme

E i sogni poi si scordano”

(Vasco Rossi)

“Guarda l’alba che c’è, ci esplode tutta intorno, amami come se fossimo già al tramonto”.

(Ermal Meta)

“L’amore è una folle vampata… altre volte un angolo di pace, come un tramonto”

(José Saramago)

“Mentre il sole alle spalle pian piano va giù e quel s ole vorresti non essere tu”

(Ligabue)

“I bei tramonti hanno bisogno di cieli nuvolosi”

(Paulo Coelho)

“Il tramonto è la musica di apertura della notte”

(Mehmet Murat Ildan)

“Sono molto appassionato di tramonti. Vieni, andiamo a guardare un tramonto.”

(Il piccolo principe, di Antoine de Saint-Exupéry)

“Portami il tramonto in una tazza

conta le anfore del mattino

le gocce di rugiada.

Dimmi fin dove arriva il mattino –

ditemi a che ora va a dormire il tessitore

che filò le vastità d’azzurro!”

(Emily Dickinson)

“Lasciami, o lascia che lavi la mia anima nei colori; lasciami inghiottire il tramonto e bere l’arcobaleno.”

(Khalil Gibran)

“Che cos’è un tramonto per due occhi soli?”

(Carmen Silveira)

“E’ quasi impossibile guardare un tramonto e non sognare”

(Bernard Williams)

“Sai, quando si è molto tristi si amano i tramonti”

(Il piccolo principe, di Antoine de Saint-Exupéry)

“Accada quel che accada, anche il sole del giorno peggiore tramonta”

(George Williams)

“Quando il sole muore sparge le sue lacrime sul mare”

(Tennessee Williams)

“Tutto è imperfetto, non c’è tramonto così bello da non poterlo essere di più”

(Fernando Pessoa)

“Non c’è mai un’alba uguale o un tramonto uguale”

(Carmen Silveira)

“Il tramonto è così meraviglioso che persino il sole stesso lo guarda ogni giorno nei riflessi degli infiniti oceani”

(Mehmet Ildan)

“Quando tu stai guardando il tramonto qualcuno sta guardando l’alba”

(Lucas Dimitracopoulos)

“La luce del tramonto illumina le anime di tutti gli innamorati”

(Jules Bonnot)

“Non chiederti per chi è questo tramonto: questo tramonto è per te”

(Octave Mirbeau)

“L’alba arriva lentamente, ma il tramonto è veloce”

(Alice Toklas)

10 canzoni sul tramonto Canzoni e frasi sul tramonto, le più belle. Da Ligabue al pop passando per il rap, ecco le più belle canzoni che parlano del momento in cui il sole scompare. Playlist. Il tramonto è sempre un momento magico della giornata, specie d’estate quando giunge al culmine o nelle mezze stagioni, regalando colori e panorami unici. […]

Il tramonto ha ispirato milioni di artisti e ispira tutti noi

Il tramonto, come abbiamo visto in queste belle frasi, citazioni, aforismi, poesie e canzoni, ha ispirato tanti artisti nelle varie epoche. Ma il tramonto ispira ciascuno di noi ogni volta che ci troviamo di fronte a questo fenomeno a cui in teoria dovremmo essere abituati e che, nonostante ciò, continua a sorprenderci con la sua magia.

I tramonti infatti sembrano sempre diversi, con le loro suggestive variazioni date dalle nuvole, dalla luce, dal periodo dell’anno o dal luogo in cui ci troviamo. Queste frasi sono adatte ad essere condivise come stati o messaggi su Whatsapp, Instagram o Facebook.

Infatti il tramonto è uno di quei momenti così belli che viene voglia di condividerli, con la propria amata o con il proprio amato, o anche con amici o parenti.

Ricordiamo infine che il tramonto non è per forza solo quello del sole (anche se qua abbiamo parlato solo di quello) ma anche quello della Luna.

