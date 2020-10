Frasi sull’amore vero. Che cos’è l’amore? Sapete riconoscere quello vero e sincero? 35 frasi per capirlo, da dedicare e condividere.

Cos’è l’amore vero? In queste frasi belle, citazioni tratte da poesie, romanzi, film, canzoni e poesie, tanti autori e autrici diversi hanno detto la loro sulla cosa più bella e misteriosa del mondo, ovvero l’amore. Frasi e immagini da condividere con chi si ama o per riflettere su se stessi.

Frasi sull’amore vero

“L’amore consiste nell’essere cretini insieme”

Paul Valéry

L’amore vero è il cammino in due verso la luce di un ideale comune.

Lev Černyj

“Di qualunque cosa le nostre anime siano fatte, la mia e la tua sono fatte della stessa cosa”.

Emily Brontë

“Amare qualcuno significa desiderare di invecchiare accanto a lui”

Albert Camus

“Quando non si ama troppo, non si ama abbastanza”

R. de Rabutin

“Se non ricordi che l’amore t’abbia mai fatto commettere la più piccola follia, allora non hai amato”

William Shakespeare

L’amore vero si manifesta nei piccoli gesti, negli sguardi attenti, nelle carezze inattese, nella presenza silenziosa che dice più di mille parole.

Stephen Littleword

Ma l’amore, l’amore vero, l’amore intero, vuole una cosa e l’altra; vuole la fusione perfetta della sensualità e della tenerezza: anche per questo è raro.

Umberto Saba

“Se cerco l’amore vero prima devo stancarmi degli amori mediocri”

Paulo Coelho

“L’amore può durare un giorno, un anno, una vita; ma l’amore vero è eterno, anche solo per un minuto.”

Simón Radowitzky

“Il vero amore comincia quando non ci si aspetta nulla in cambio”

Antoine de Saint-Exupéry

“Il vero amore è camminare, mano nella mano, nella quotidianità di questo mondo”

Jello Biafra

Il primo sintomo del vero amore in un giovane è la timidezza; in una ragazza, l’audacia.

Victor Hugo

“Il vero amore non si riconosce per ciò che chiede, ma per ciò che offre”

Lev Tolstoj

Altre frasi sull’amore vero – Immagini per Whatsapp e Facebook

“Il vero amore non ha mai conosciuto misura”

Francis Williams

“L’amore vero non ha limiti né confini, non si può toccare, non si può guardare: esiste se noi crediamo che esista”

James Ross Smith

Così fu quell’amore dal mancato finale, così splendido e vero da potervi ingannare.

Fabrizio De André

Il vero amore non aspetta di essere invitato, si offre per primo.

Fray Luis de León

L’amore vero essendo infinito ed eterno, non può essere consumato che nell’eternità.

Aldous Huxley

Qual è la gioia dell’amore del vero, che è così raro e tanto prezioso? Qual è la gioia del vero amore, se non di essere un incontro interiore così delicato, così rispettoso, così genuflesso e così silenzioso che nessuna costrizione è immaginabile.

Maurice Zundel

“Chi ama riesce a vincere il mondo, non ha paura di perdere nulla. Il vero amore è un atto di totale abbandono”

Paolo Coelho

“L’amore è la più saggia delle follie, un’amarezza capace di soffocare, una dolcezza capace di guarire”

William Shakespeare

Che cos’è il vero amore?

“Che cos’è l’amor? È un sasso nella scarpa che punge il passo lento di bolero”, così cantava Vinicio Capossela in una celebre canzone. Ma la domanda è antica, già i poeti dell’antichità indagavano le origini e l’essenza del vero amore. Nei secoli successivi è stato spesso fonte di ispirazione per l’arte e per la filosofia, come abbiamo visto in queste brevi frasi sull’amore vero da leggere, condividere e dedicare. Saperlo riconoscere non è facile, ma quando capita non abbiamo dubbi. Ci si può invaghire, innamorare, ma l’amore vero, o il vero amore, è qualcosa di molto profondo che tutti noi sappiamo riconoscere e che, almeno una volta nella vita, ci illumina la vita con un raggione di splendido mistero. Che sia vero amore per un uomo, una donna, o per i figli, gli amici, perfino per gli animali, il vero amore è un po’ come il jazz secondo il mitico Louis Armstrong: “Se mi devi chiedere di spiegarti cos’è, non lo capirai mai”.

