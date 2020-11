Frasi per la buonanotte belle, con immagini di buonanotte da dedicare e condividere

FRASI BUONANOTTE. Quando arriva l’ora di andare a dormire è sempre bello poter mandare alle persone che amiamo un pensiero con cui augurare la buonanotte. Si tratta di un gesto semplice ma sempre molto apprezzato, perché augurare a qualcuno la buonanotte è un po’ come dire “ti voglio bene e sto pensando a te”. Ecco allora per voi 100 belle frasi di buonanotte con immagini, da condividere e dedicare.

Frasi buonanotte belle da condividere

Frasi di buonanotte da condividere con chi vuoi su Whatsapp, Facebook, Instagram eccetera

1. E mi piace la notte ascoltare le stelle.

Sono come cinquecento milioni di sonagli.

(Antoine De Saint Exupèry)

2. Penso spesso che la notte sia più viva e più ricca di colori del giorno.

(Vincent Van Gogh)

3. È di notte che è bello credere nella luce.

(Edmond Rostand)

4. Buona notte, buona notte! Separarsi è un sì dolce dolore, che dirò buona notte finché non sarà mattina.

(William Shakespeare)

5. Coloro che sognano di giorno sanno molte cose che sfuggono a chi sogna soltanto di notte.

(Edgar Allan Poe)

Frasi buonanotte simpatiche e divertenti

6. Oggi finalmente ho capito che siamo tutti diversi: c’è chi ha la bellezza, chi ha il talento, chi ha il denaro, e poi ci sono io, che ho sonno.

(Charles M. Schulz)

7. Quest’anno la prova costume è fallita miseramente. La prova pigiama, però, sarà un successo.

(Carmen Silveira)

8. Ho sempre creduto, e ancora credo, che il sonno sia una cosa invincibile. Non c’è contesa, né afflizione, né amore che tenga.

(Jean de La Fontaine)

9. La società spesso perdona il criminale; ma non perdona il sognatore.

(Oscar Wilde)

10. Non capisco perché l’insonnia venga sempre di notte.

A me farebbe comodo durante il giorno.

(Paolo Dune)

Frasi buonanotte dolci

Che sia per amicizia o per amore, ecco alcune frasi belle della buonanotte dolci e un po’ romantiche.

11. Di notte ogni cosa assume forme più lievi, più sfumate, quasi magiche. Tutto si addolcisce e si attenua, anche le rughe del viso e quelle dell’anima.

(Romano Battaglia)

12. Buonanotte, buonanotte fiorellino,

Buonanotte fra le stelle e la stanza,

Per sognarti devo averti vicino

E vicino non è ancora abbastanza

(Francesco De Gregori)

13. Sei la finestra a volte verso cui indirizzo parole di notte, quando mi splende il cuore.

(Alda Merini)

14. Le persone che si amano possono essere separate dalle circostanze della vita ma, anche se solo in sogno, la notte appartiene a loro.

(Patti Smith)

15. Da quali stelle siamo caduti per incontraci qui?

(Friedrich Nietzsche)

Frasi buonanotte per lui

Frasi della buona notte per lui, da dedicare prima di andare a dormire per augurare un dolce sonno, dolci sogni e un dolce risveglio!

16. Vorrei darti tutto quello che non hai mai avuto, e neppure così sapresti quanto è meraviglioso amarti.

(Frida Kahlo)

17. Se solo, quando giunge

mezzanotte, mi mandassi

un saluto con le stelle.

(Anna Achmatova)

18. Ho sognato di te

come si sogna della rosa e del vento.

(Alda Merini)

19. Buonanotte, amore mio. Oggi ti amo più di ieri e meno di domani.

(Marianna Ximenes)

20. Le stelle nel cielo ridono e come i miei occhi brillano quando immaginano te.

(Shen Fu)

Frasi buonanotte per lei

Frasi e immagini dolci e un po’ romantiche da dedicare alla tua lei prima di andare a dormire, per una buonanotte con i cuoricini 🙂

21. Oh, sei più bella dell’aria della sera che veste la bellezza di mille stelle.

(Christopher Marlowe)

22. Tutto si riduce all’ultima persona a cui pensi la notte: è lì che si trova il cuore.

(Charles Bukowski)

23. Tu sei un bel pensiero, la cosa più sublime che possa essere stretta da una mano. Tu sei una canzone ricorrente nei miei sogni.

(Khalil Gibran)

24. L’Amore sa leggere ciò che è scritto sulla stella più lontana.

(Oscar Wilde)

25. Si è sempre vicini

quando si ama.

La distanza separa

i corpi, non le anime.

(George L. Edwards)

Frasi buonanotte per gli amici

Pensieri e parole, aforismi, battute e frasi celebri per amici, sull’amicizia, profonde o divertenti, da dedicare agli amici prima di andare a dormire, magari con un’immagine su Whatsapp.

26. I veri amici condividono i sogni e le speranze.

(Luis Sepúlveda)

27. Non avrei mai immaginato che dormire potesse essere tanto stancante.

(Neon Genesis Evangelion)

28. Meglio dormire libero in un letto scomodo che dormire prigioniero in un letto comodo.

(Jack Kerouac)

29. Io amo la notte perché di notte tutti i colori sono uguali e io sono uguale agli altri.

(Bob Marley)

30. Buonanotte a chi aspetta. A chi ha la forza di rialzarsi dopo ogni caduta.

(Elvira Alise)

Altre frasi per dare la buonanotte

31. Finirà anche la notte più buia e sorgerà il sole.

(Victor Hugo)

32. Il successo è poter coricarsi ogni sera con l’anima in pace.

(Paulo Coelho)

33. Dubita che le stelle siano fuoco, dubita che il sole si muova, dubita che la verità sia mentitrice, ma non dubitare mai del mio amore.

(William Shakespeare)

34. Pensa al mattino. Agisci nel pomeriggio. Mangia alla sera. Dormi di notte.

(William Blake)

35. So che la notte non è come il giorno: che tutte le cose sono diverse, che le cose della notte non si possono spiegare nel giorno perché allora non esistono.

(Ernest Hemingway)

36. Chi dice che chi dorme non piglia pesci? In sogno si possono catturare pesci di ogni colore e dimensione, si può nuotare insieme a loro nelle profondità dell’oceano, e si può perfino parlare con loro.

(Lama Thubten Yeshe)

37. Fuggiremo il riposo,

fuggiremo il sonno,

supereremo in velocità l’alba e la primavera

e prepareremo giorni e stagioni

a misura dei nostri sogni.

(Paul Eluard)

38. Non c’è notte tanto lunga da non permettere al sole di risorgere il giorno dopo.

(Jim Morrison)

39. Siamo fatti anche noi della stessa sostanza di cui son fatti i sogni; e nello spazio e nel tempo d’un sogno è racchiusa la nostra breve vita.

(William Shakespeare)

40. Il tuo amore è per me come le stelle del mattino e della sera, tramonta dopo il sole e prima del sole risorge.

(Johann Wolfgang von Goethe)

41. L’occhio vede le cose in maniera più chiara nei sogni di quanto non riesca a vederle nella veglia.

(Leonardo da Vinci)

42. E se è tutto un sogno, che importa. Mi piace e voglio continuare a sognare.

(Luis Sepùlveda)

43. Niente è reale ad eccezione dei sogni e dell’amore.

(Anna de Noailles)

44. La notte non è meno meravigliosa del giorno, non è meno divina; di notte risplendono luminose le stelle, e si hanno rivelazioni che il giorno ignora.

(Nikolaj Berdjaev)

45. So che la notte non è come il giorno: che tutte le cose sono diverse, che le cose della notte non si possono spiegare nel giorno perché allora non esistono.

(Ernest Hemingway)

46. Fai della tua vita un sogno, e di un sogno, una realtà.

(Antoine de Saint-Exupery)

47. A Napoli la notte è indicibilmente bella.

(Hans Christian Andersen)

48. Ascolta, soffice, in un soffio, la voce di chi ti ama fluttuerà nella notte, e nel tuo sonno, i nostri pensieri si congiungeranno.

(Edgar Allan Poe)

49. Quanto più chiudo gli occhi, allora meglio vedono, perché per tutto il giorno guardano cose indegne di nota; ma quando dormo, essi nei sogni vedono te.

(William Shakespeare)

Ancora frasi per augurare la buonanotte

50. Cosa c’è di meglio per due anime che sapersi unite per tutta la vita?

(George Eliot)

51. Coglierei per te una stella dal cielo e la chiuderei in uno scrigno prezioso, potessi. Sigillerei l’amore in una bottiglia alta e stretta se potessi, così tu potresti sorseggiarlo quando ne avessi bisogno.

(Anne Sexton)

52. Blu scuro, è il colore della notte dove si concentrano e si bloccano i nostri occhi, le orecchie, le parole, tutto quanto.

(Banana Yoshimoto)

53. Ad una ad una le notti, tra le nostre città separate, s’aggiungono alla notte che ci unisce.

(Pablo Neruda)

54. Nessuna cosa finisce, ma tutte sono collegate in uno stesso giro: si fuggono e si inseguono. Il giorno è cacciato dalla notte, la notte dal giorno; l’estate ha fine con l’autunno, questo è incalzato dall’inverno, che a sua volta è chiuso dalla primavera: così tutto passa per tornare.

(Lucio Anneo Seneca)

55. Nulla impedirà al sole di sorgere ancora, nemmeno la notte più buia. Perché oltre la nera cortina della notte c’è un’alba che ci aspetta.

(Khalil Gibran)

56. Un tuo sguardo, una tua sola parola, mi dice più di tutta la saggezza di questo mondo.

(Johann Wolfgang von Goethe)

57. Possa la luna cullarti, possano le stelle vegliare sul tuo sonno, e portarti dal cielo i più bei sogni.

(Ki no Tsurayuki)

58. Il sonno ha talvolta nel volgere di un’ora le immensità della vita più intensa.

(Carlo Maria Franzero)

59. Solo sognando e restando fedeli ai sogni riusciremo a essere migliori e, se noi saremo migliori, sarà migliore il mondo.

(Luis Sepúlveda)

60. I guerrieri della luce molte volte trascorrono la notte in bianco, pensando che la loro vita non ha alcun significato. Per questo sono guerrieri della luce. Perché sbagliano. Perché si interrogano. Perché cercano una ragione: e certamente la troveranno.

(Paulo Coelho)

61. Il giorno è fatto di mattina, ora di pranzo, pomeriggio e sera, mentre la notte è soltanto la notte. Se un nottambulo s’alza di mattina, non sa che cosa fare né dove andare.

(Achille Campanile)

62. Possa essere per te una luce nei luoghi bui, quando tutte le altre luci si spengono.

(J.R.R. Tolkien)

63. Non c’è notte senza stelle.

(Andre Norton)

64. A che serve dormire, se non si è capaci di sognare?

(Lamù)

65. È delle città come dei sogni: tutto l’immaginabile può essere sognato ma anche il sogno più inatteso è un rebus che nasconde un desiderio oppure il suo rovescio, una paura. Le città come i sogni sono costruite di desideri e di paure.

(Italo Calvino)

66. Il sonno è una divinità capricciosa e proprio quando lo si invoca, si fa aspettare. (Alexandre Dumas padre)

67. Anima mia | chiudi gli occhi piano piano | e come s’affonda nell’acqua | immergiti nel sonno | nuda e vestita di bianco | il più bello dei sogni | ti accoglierà.

(Nazim Hikmet)

68. Datemi il silenzio e sfiderò la notte.

(Khalil Gibran)

69. Il sonno è un abile prestigiatore, modifica le proporzioni delle cose e le loro distanze. (José Saramago)

70. Sono felice quanto più lontana | sospingo la mia anima dalla casa di argilla | nella notte spazzata dal vento e dalla luna, | e per i mondi di luce l’occhio vagabonda

(Emily Brontë)

71. Non c’è cuscino più morbido di una coscienza tranquilla.

(Ken Blanchard)

72. Non c’è niente di così dolce nella vita come i sogni d’amore giovanili.

(Thomas Moore)

73. È dolce chiudere gli occhi per addormentarsi, e poi riaprirli per esplorare il mondo dei sogni.

(Shotoku Taishi)

74. Non dire mai che i sogni sono inutili, perché inutile è la vita di chi non sa sognare.

(Jim Morrison)

75. Un sonno tira l’altro

(Proverbio italiano)

76. Devo perdonarmi per il mio bene. Non si può sempre nutrire una serpe in seno, né alzarsi ogni notte a seminare spine nel giardino della propria anima.

(Oscar Wilde)

77. Non è una cosa furba starsene a letto di notte a porsi delle domande alle quali non si sa rispondere.

(Charles M. Schulz)

78. Ora ti do la buonanotte, come ogni altra volta. Ti bacio e poi ti auguro la buonanotte, e poi apro la porta e poi esco per le strade con il cuore pieno e l’anima affamata. Ma continuo a tornare, ancora e sempre, per baciarti e augurarti la buonanotte e aprire la porta e uscire per la strada con l’anima affamata e il cuore pieno.

(Khalil Gibran)

79. Nel sogno c’è sempre qualcosa di assurdo e confuso, non ci si libera mai della vaga sensazione ch’è tutto falso, che un bel momento ci si dovrà svegliare.

(Dino Buzzati)

80. Amo l’atletica perché è poesia | se la notte sogno, | sogno di essere un maratoneta.

(Eugenio Montale)

81. Ciò che porta la notte dentro di noi, può lasciare stelle.

(Victor Hugo)

82. Lascia che ti parli pure col tuo silenzio | chiaro come una lampada, semplice come un anello. | Sei come la notte, silenziosa e costellata. | Il tuo silenzio è di stella, così lontano e semplice.

(Pablo Neruda)

83. Se l’amore è cieco, tanto meglio: si accorda con la notte.

(William Shakespeare)

84. Posso affermare che la mia vita è in sintonia con i sogni più fantastici.

(Alejandro Jodorowsky)

85. Saremo felici o saremo tristi, che importa? Saremo l’uno accanto all’altra. E questo deve essere, questo è l’essenziale.

(Gabriele D’Annunzio)

86. O stella ardente, foss’io costante come tu sei!

(John Keats)

87. Attenzione alle paure del giorno. Amano rubare i sogni della notte.

(Fabrizio Caramagna)

88. Non c’è mai stata una notte o un problema che potesse sconfiggere l’alba o la speranza.

(Bernard Williams)

89. Notte stellata,

Dipingi la tua tavolozza di blu e grigio

Guarda fuori in un giorno d’estate

Con occhi che conoscono l’oscurità della mia anima.

(Don McLean)

90. E a ognuno casa sua, a ognuno il suo letto e l’ombra. Così la gente si arrende, al sonno.

(Rocco Scotellaro)

91. Chiaro di luna scendi in fondo al mare

E arriva dove il vento non può arrivare

E trova le parole per calmare

Quest’acqua che si mescola col sale.

(Francesco De Gregori)

92. Dormono le cime dei monti e le gole, i picchi e i dirupi, e le schiere di animali, quanti nutre la nera terra, e le fiere abitatrici dei monti e la stirpe delle api e i mostri negli abissi del mare purpureo; dormono le schiere degli uccelli dalle ali distese.

(Alcmane)

93. Il sole abbraccia la terra e i raggi di luna baciano il mare. Ma cosa valgono tutti questi baci, se tu non baci me?

(Mary Shelley)

94. Ama di cuore le persone con cui il destino ti ha unito.

(Marco Aurelio)

95. Di qualunque cosa siano fatte le nostre anime, la mia e la tua sono fatte della stessa cosa.

(Emily Brontë)

96. Quando cerchi sinceramente l’amore, lo trovi che ti sta aspettando.

(Oscar Wilde)

97. Posto che sogniamo la nostra vita, dobbiamo interpretarla e scoprire ciò che sta tentando di dirci.

(Alejandro Jodorowsky)

98. Notte sola sola come il mio fuoco | piega la testa sul mio cuore e spegnilo poco a poco.

(Fabrizio De André)

99. Dolce e chiara è la notte e senza vento,

e queta sovra i tetti e in mezzo agli orti

posa la luna, e di lontan rivela

serena ogni montagna.

(Giacomo Leopardi)

100. Quando non sarai più parte di me ritaglierò dal tuo ricordo tante piccole stelle, allora il cielo sarà così bello che tutto il mondo si innamorerà della notte.

(William Shakespeare)

Frasi della buonanotte: un pensiero per chi amiamo prima di andare a dormire

E queste erano le 100 frasi della buonanotte che abbiamo scelto per voi, per Facebook, Whatsapp e Instagram. Dopo una lunga giornata, spesso anche faticosa o densa di ansie, augurarsi la buonanotte con frasi dolci è sempre piacevole. Si tratta di un piccolo gesto che sgombra la mente dai cattivi pensieri e fa piacere sia a chi riceve le frasi di buonanotte sia a chi le invia.

Tutti sanno che dormire bene è fondamentale per stare in salute e per vivere la propria vita al meglio. Spesso quando abbiamo qualche motivo di preoccupazione infatti la prima cosa che ci accade è proprio di dormire poco e male. Ecco che quindi un piccolo gesto come inviare una bella frase di buonanotte può donare serenità alle persone a cui vogliamo bene.

