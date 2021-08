Franco Battiato, La cura – Testo e significato. Cosa vuol dire davvero

Testo e significato di La cura di Battiato

La cura è una tra le più belle e famose canzoni di Franco Battiato. Ma è davvero una canzone d’amore? Forse non è così semplice! Vediamo insieme il testo e il possibile significato di questa splendida canzone.

Di cosa parla veramente La cura

“La cura” di Franco Battiato è uscita nel 1996 con l’album “L’imboscata”, il diciannovesimo pubblicato dal cantautore siciliano. A quest’album ha collaborato il filosofo Manlio Sgalambro, che ha scritto molti dei testi, compreso quello di “La cura”.

Una spiegazione chiara e precisa del significato della canzone non è mai stata data né da Battiato né da Sgalambro, quindi il senso del testo è lasciato all’interpretazione di chi ascolta il brano.

Franco Battiato, La cura. Testo della canzone

Ti proteggerò dalle paure delle ipocondrie

Dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via

Dalle ingiustizie e dagli inganni del tuo tempo

Dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai

Ti solleverò dai dolori e dai tuoi sbalzi d’umore

Dalle ossessioni delle tue manie

Supererò le correnti gravitazionali

Lo spazio e la luce per non farti invecchiare

E guarirai da tutte le malattie

Perché sei un essere speciale

Ed io, avrò cura di te

Vagavo per i campi del Tennessee

Come vi ero arrivato, chissà

Non hai fiori bianchi per me?

Più veloci di aquile i miei sogni

Attraversano il mare

Ti porterò soprattutto il silenzio e la pazienza

Percorreremo assieme le vie che portano all’essenza

I profumi d’amore inebrieranno i nostri corpi

La bonaccia d’agosto non calmerà i nostri sensi

Tesserò i tuoi capelli come trame di un canto

Conosco le leggi del mondo, e te ne farò dono

Supererò le correnti gravitazionali

Lo spazio e la luce per non farti invecchiare

Ti salverò da ogni malinconia

Perché sei un essere speciale

Ed io avrò cura di te

Io sì, che avrò cura di te

Franco Battiato, La cura significato. Più di una canzone d’amore.

“La cura” viene solitamente interpretata come una canzone d’amore in cui l’amante promette all’amata che la proteggerà e avrà cura di lei, ma come vedremo questa è solo una delle possibili interpretazioni del testo, che probabilmente nasconde messaggi più profondi. Ma prima di vedere il significato – anzi, i significati – del testo, ascoltiamo la canzone.

Franco Battiato – La cura. Video canzone

Franco Battiato, La cura: significato del testo

Come abbiamo detto, dalle interviste a Battiato non risultano dichiarazioni sul significato di questo brano. Ai concerti, prima di cantare “La cura” Battiato raccontava a volte un aneddoto: il verso “vagavo per i campi del Tennessee” era stato stravolto da una giornalista televisiva che aveva detto «Stupenda quella canzone che dice “vagavo per i campi da tennis”!».

Certo, proprio quei versi e quelli successivi sono forse i più oscuri e difficili da interpretare di tutto il brano. Possono essere riferiti a un sogno, ma più probabilmente si tratta di una citazione letteraria.

Dare un unico significato di questa canzone non è quindi facile. Proviamo allora a darne più di una interpretazione. In un primo senso, quello forse più comune, l'”io” del testo è un uomo e il “tu” è la donna che ama. Il brano, così interpretato, è una canzone d’amore molto forte, in cui le promesse d’amore non sono le solite “andrò a prenderti la luna” o “ruberò per te il mare” ma “avrò cura di te”, forse la promessa più bella che si possa fare.

In un secondo senso però questa promessa d’amore e di cura non è fatta dall’uomo alla sua amata ma dall’anima al corpo di una stessa persona.

È il corpo, la persona in carne e ossa infatti che invecchia, che prova dolore, che ha sbalzi d’umore, ma la sua anima gli promette invece che lo aiuterà a superare tutto questo, avendone cura. In quest’ottica il brano è una sorta di dichiarazione di alleanza fatta dall’anima al corpo, che senza l’aiuto dell’anima non potrebbe superare le fatiche della vita.

Secondo una terza interpretazione l’io del testo potrebbe essere invece un’entità divina o un angelo custode che promette alla persona di proteggerla e averne cura, standole sempre accanto per aiutarla a superare il dolore e le difficoltà.

