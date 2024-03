Lasciati pensare di Biagio Antonacci è un’intensa ballad con atmosfere intime e il desiderio di raccontare i sentimenti. Ma c’è anche altro nella nuova traccia contenuta nell’ultimo disco di Antonacci “L’inizio”. Ne parliamo di seguito, ma prima ecco Lasciati pensare tramite YouTube.

Di seguito le frasi che compongono il testo completo dell’ultimo singolo del cantante milanese.

Lasciati pensare, tanto il tempo per dormire poi lo troverò

che ci sono intanto, credimi che ci sarò

Dentro le tue porte, dentro il tuo passato, dentro le tue verità

Dette per metà, dette per metà, dette per metà

Lasciati pensare che ti voglio come quando vuoi l’amore

Per organizzare, un cuore vuole solo tempo e a me non mancherà

Lasciati pensare, pensa che piacere farlo con la libertà

Lasciati pensare che non so dormire senza le fragilità

Ma che stupido cuore che io non ho

Dammi un giorno per pensare

Uno per dimenticare

Dammelo subito

Lasciati pensare senza niente addosso, niente di particolare

Sorge il sole come ieri, scalda in parte il mondo e poi va a tramontare

Lasciati pensare prima di partire, tanto sai che tornerò

Sai che tornerò, sai che tornerò, sì che tornerò

Ma che stupido cuore che io non ho

Dammi un giorno per pensare

Uno per dimenticare

Dammelo subito

Sai che c’è

A furia di non andar via

Nella tua vita c’è ancora chi vive per te

Lasciati pensare prima che tu possa uscire tra l’umanità

Vittima del malumore, quello generale nell’umanità

Vestiti serena che da tutti gli occhi pende solo vanità

Tutte le virtù, tutte le virtù, quelle le hai già dentro tu

Ma che stupido cuore che io non ho

Dammi un giorno per strafare

Uno per recuperare

Dammelo subito