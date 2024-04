Tananai, Madame e Rose Villain: Ho fatto un sogno, il brano inedito dedicato alla squadra campione d’Italia 2024. Video e significato.

Ho fatto un sogno è il singolo scritto da un trio d’eccezione della musica italiana per festeggiare l’Internazionale di Milano. Stiamo parlando della rapper Madame, della cantante Rose Villain e di Tananai che celebrano il 20°scudetto nella Serie a di calcio con le seguenti frasi dedicate ai nerazzurri.

Ho fatto un sogno Inter, il testo

Ecco il testo completo del brano celebrativo per la seconda stella interista prodotto da Eclectic Music Group con Sugar Music e WMI.

Internazionale, con te irrazionale. C’è una nuova stella, brilla per le strade. Scusa mamma stasera non torno da te, c’è Milano che vince e mi vuole con sé sotto la Madonnina a tifare per te, sia da casa che in cima alla luna è con me. Porto lo spazio nel cuore, sei stato il mio primo amore. Però ne voglio di più, ancora di più e ho fatto un sogno che c’eri tu, che ne volevi di più, ancora di più e ho fatto un sogno che sembra vero. Ed io con te, per te, lo sai mi sento male. Che con te non c’è domenica normale. E ti piace che sono instabile, siamo due stelle nel temporale. Milano sei la mia parte fragile, ma grazie a te ho imparato a lottare. E quando tu sei distante il cuore mi fa male, ma un amore cosi grande è Internazionale. Non è facile con te, ma è viscerale. Però ne voglio di più, ancora di più e ho fatto un sogno che c’eri tu, che ne volevi di più, ancora di più e ho fatto un sogno che sembra che con te mi sento un igloo, sotto il sole del sud, come se il cielo insieme fosse nero e azzurro. Se c’è un amore solo come cantano i Blue per me sei tu, per me sei tu. Però ne voglio di più, ancora di più e ho fatto un sogno che c’eri tu, che ne volevi di più, ancora di più e ho fatto un sogno che sembra vero.

Vedi anche: Canzoni sullo sport

Video Ho fatto un sogno inno Inter

Nuova canzone per l’Inter, di cosa parla

Il singolo parla di un amore viscerale per Milano e ovviamente per la squadra di calcio nerazzurra. Esprime la gioia per la vittoria dello scudetto, ma si proietta già verso il futuro e i prossimi traguardi per uno dei club più amati del calcio italiano e mondiale. Non a caso nel ritornello si dice “ma io ne voglio di più“, interpretando perfettamente il pensiero dei fans di questo club.

Si tratta di un brano dai toni profondi e intensi, ma con parole giovanili e fresche. Con il sogno rappresentato dalla squadra, che ti fa provare un vortice di emozioni, spesso contrastanti fra loro, ma uniche come confermano i cantanti nerazzurri coinvolti in questo progetto musicale.

Insomma, la canzone è destinata a diventare un tormentone fra i tifosi, sia allo stadio che sui social network per esempio come canzone per storie Instagram durante le celebrazioni della squadra di calcio milanese. E chissà magari una sorta di nuovo inno che si aggiunge a “amala” (pazza Inter).

Ascolta altre canzoni di Tananai: