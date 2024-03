Veleno è il singolo del ritorno di Tananai nella musica italiana. Il significato della canzone su un amore rischioso.

Tananai torna con Veleno, questo è il titolo del brano che anticipa il tour di concerti in programma nel 2024. Il primo singolo del cantante milanese per la casa discografica Eclectic Records/Capitol Records Italy, esce dopo 6 mesi di stop dall’ultima hit “Un altro mondo” realizzata in collaborazione con Marracash.

Ecco di cosa parla il testo scritto dallo stesso Tananai e da Davide Simonetta e perché racconta di un amore complicato.

Tananai canzone Veleno, il significato

Si tratta di una canzone d’amore particolare visto che porta chi ascolta in un viaggio pieno di rischi, a metà fra il desiderio di viversi e mettersi in gioco, ma anche la paura di farsi del male. Insomma il classico amore e odio. Nel brano questi sentimenti sono raccontati tramite sguardi, domande e metafore.

La voce di Tananai, ormai uno dei cantanti più apprezzati nella scena pop italiana, fa poi il resto. In modo delicato ma con un immaginario ben preciso, ci porta in una storia molto tormentata, ma da cui sembra impossibile allontanarsi. Anche se si corrono grossi rischi, come con il veleno.

Canzone di Tananai perché era attesa

L’arrivo di nuova musica da parte di Tananai era molto attesa dai fan. L’artista era scomparso dai social, ma anche dalla tv praticamente da 6 mesi, eccezion fatta per Sanremo 2024 a cui ha partecipato solo come ospite. Ma ora finalmente ecco il nuovo brano Veleno, che rimette il cantautore in primo piano.

Non solo il pubblico, ma anche i suoi colleghi attendevano con ansia il ritorno di Tananai. Tanto che un grande della musica italiana come Tiziano Ferro ha commentato questa notizia su Instagram così: “Eccolo che torna! Vai genietto, facci sentire come si fa“.

In attesa di sentire il brano in uscita sulle piattaforme streaming musicali e in radio, venerdì 15 marzo 2024, potete riascoltare qui di seguito l’ultima canzone da solista di Tananai intitolata “Tango” (quinta nella classifica dei singoli più acquistati del 2023 e 5 volte disco di platino).

Tananai concerti 2024

Veleno anticipa l’arrivo del tour del cantante pop di Milano e ovviamente la ascolteremo insieme agli altri suoi successi. Ecco tutte le date dei concerti di Tananai in giro per i palazzetti sportivi italiani nel 2024:

2 novembre 2024 – JESOLO (VE) – Palazzo del Turismo

4 novembre 2024 – MILANO – Forum

5 novembre 2024 – MILANO – Forum

8 novembre 2024 – FIRENZE – Nelson Mandela Forum

9 novembre 2024 – PADOVA – Kioene Arena

12 novembre 2024 – BARI – Palaflorio

15 novembre 2024 – EBOLI (SA) – Palasele

20 novembre 2024 – ROMA – Palazzo dello Sport

23 novembre 2024 – LIVORNO – Modigliani Forum

27 novembre 2024 – BOLOGNA – Unipol Arena

29 novembre 2024 – PESARO – Vitrifrigo Arena

3 dicembre 2024 – TORINO – Inalpi Arena Inizia quindi una nuova fase artistica per Tananai, che potrebbe portare anche all’arrivo di un nuovo album dopo “Rave, Eclissi” del 2023. In attesa di saperne di più per ora ci godiamo il “suo” Veleno che a differenza di quello vero male non fa. Ascolta anche altre playlist musicali: Canzoni per storie Instagram

Canzoni italiane del momento