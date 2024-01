Tiziano Ferro, le canzoni più belle. Dagli esordi incerti ad una carriera dal respiro internazionale. Ecco i suoi top 15 successi.

Tiziano Ferro è uno dei cantanti italiani più amati in assoluto. Il suo ultimo singolo è Destinazione Mare uscito durante l’estate 2023, ma in 23 anni di carriera di successi ne ha fatti tanti, ecco le sue canzoni più belle e famose fino ad oggi.

Tiziano Ferro: le 15 canzoni che l’hanno reso una star

1) Accetto miracoli

Singolo del 2019 che da il nome all’album, è una ballata incentrata su 2 elementi: pianoforte e voce. Nel brano si parla del rapporto con il destino, in modo molto aperto.

2) La vita splendida

Singolo del 2022, primo estratto dell’ottavo album del cantante, rappresenta una dialogo profondo con un’amica, con la quale si fa un bilancio della vita, fra momenti belli e brutti, arrivando a una considerazione finale sempre ottimistica. Ascoltala qui.

3) Xdono

E’ stato il primo pezzo del cantautore latinense di origini venete. Con Xdono, tratto dal primo album in studio, Ferro si identifica subito come artista dal respiro internazionale e indiscutibilmente innovativo per l’Italia del 2000.

4) Rosso Relativo

Con Rosso Relativo, Ferro brilla per la capacità di creare pezzi dal sound estremamente moderno, con una ricerca sonora per niente scontata, strutture complesse, e un’attenzione alla parola molto originale. Il brano, del 2001 e che racconta del difficile rapporto con il cibo per cui il cantante ha molto sofferto, lo porta a vincere al Festivalbar.

5) La differenza tra me e te

Titolo del 2011 è un brano che parla d’amore e della differenza fra due persone, che rappresentano una naturale fonte di attrazione. Successo tradotto anche in lingua spagnola.

6) L’Olimpiade

L’influenza della black music (amatissima dal cantautore) è nota, e Tiziano Ferro la riflette in molti dei suoi pezzi. Anche L’Olimpiade si caratterizza per un sound soul e hip hop, che risulta nuovo e cattura da subito il pubblico. La voce potente del cantante, unita a testi mai banali, rende il brano ancora più caldo, e il successo è assicurato.

7) Sere Nere

Sere Nere, singolo estratto dal secondo album in studio del cantante è una ballata, dai toni vagamente cupi, che racconta una separazione. Tiziano Ferro dà prova delle strabilianti abilità vocali, che gli permette di padroneggiare con agio anche i passaggi canori più difficili. Ascolta qui Sere Nere.

8) Non Me Lo So Spiegare

Ancora introspezione e malinconia per il terzo estratto dal secondo album del cantante. Non me lo so spiegare è una ballata di grande impatto poetico. La poderosa voce del cantante si serve solo di un semplice accompagnamento al pianoforte, per poi svilupparsi nella seconda strofa con una base ritmica sempre dal sapore R&B.

9) Stop! Dimentica

Per il singolo tratto dal terzo album in studio, Ferro torna a ritmi più serrati. Con “Stop! Dimentica” ammicca anche ad un sound più rock ed energico. Anche il modo di cantare si fa meno melodico e più incisivo, per arrivare poi al ritornello iconico di due semplici parole risolutive, che invitano a lasciarci alle spalle il nostro passato.

10) Ti Scatterò Una Foto

Da un coraggiosissimo e incantevole inizio a cappella, Ferro costruisce un brano romantico e di una dolcissima tristezza, che potrebbe commuovere anche i cuori più duri. Dando ancora una volta prova di profondità poetica e di un vocalità estremamente duttile e musicale, il cantante firma un altro commovente successo.

11) E Raffaella è Mia

Sempre dall’album “Nessuno è solo”, viene estratto un altro singolo dedicato alla showgirl italiana per eccellenza Raffaella Carrà.

12) L’Amore è Una Cosa Semplice

Nel 2012 Ferro presente in televisione il nuovo singolo del suo quinto album in studio, “L’amore è una cosa semplice”. La canzone è un appassionante inno al sentimento che muove tutte le cose, l’amore. Ascoltala qui.

13) Il Mestiere della Vita

Con questo brano del 2016, Tiziano Ferro esplora il suo lato più riflessivo. Ne “Il mestiere della vita”, la voce ha raggiunto la sua piena maturità, ed infatti con controllo e potenza il cantautore cesella un’incantevole melodia con parole intense e profondità emotiva.

14) Buona (Cattiva) Sorte

Con “Buona (cattiva) Sorte” tratto dal settimo album in studio, Tiziano Ferro dà prova di essere capace di intercettare i movimenti musicali degli ultimi anni e di interiorizzarli a suo modo. Sia nel video che nell’album esplora un’estetica visuale e sonora molto moderna e attenta alle istanze più contemporanee.

15) In mezzo a questo inverno

Ultimo, ma non per importanza In mezzo a questo inverno è un altro successo del 2019 dove Tiziano Ferro dimostra di saper parlare di temi difficili in modo naturale e positivo.

Queste sono solo 15 canzoni migliori di Tiziano Ferro, ovviamente potevamo sceglierne molte di più! Per esempio ce ne sarebbe una sedicesima: Rotonda con Thasup.

Chi è Tiziano Ferro? Una delle poche star del pop italiano e internazionale

Il cantautore è ciò che possiamo definire a tutti gli effetti un artista, che per raggiungere il successo si è dato da fare con tutto se stesso, superando tutte le avversità che il difficile mestiere del cantante comporta. Dagli esordi umili, dagli studi in ingegneria e poi in scienze della comunicazione, ai primi rifiuti di Sanremo e delle case discografiche, alle stelle.

Sì, perché Tiziano Ferro non si è mai dato per vinto, nonostante l’incespicare iniziale, fino a che Mara Maionchi (famosa agente discografica nonché giudice di X Factor) non l’ha notato ed ha convinto la EMI a puntare su questo giovane ragazzo che nel giro di pochi anni è diventato una star internazionale, partendo dalla piccola provincia di Latina.

Oggi Tiziano Ferro ha 43 anni ed è senza dubbio una delle voci più interessanti delle ultime decadi della musica italiana, che è stato capace di unire una grande vocalità ad una profondità di pensiero musicale mai banale, dando prova di essere anche un eccellente paroliere. Queste combinazioni gli hanno quindi permesso di uscire dai confini nazionali, ammaliando il pubblico di tutto il mondo e diventando quindi uno dei pochi artisti italiani di fama internazionale.

All’oggi, gli album di Tiziano Ferro hanno venduto più di 20 milioni di copie.

La sincerità del suo percorso artistico fanno sì che Ferro si collochi anche nella categoria degli artisti “autentici”, che non hanno vergogna di raccontare al proprio pubblico le difficoltà della vita. Ma quanti figli ha Tiziano Ferro? 2 figli adottati che si chiamano Margherita e Andres. Infine una curiosità: che squadra tifa Tiziano Ferro? La Lazio, oltre ad avere una simpatia per il Latina, la sua città d’origine.

