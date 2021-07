Le canzoni di Raffaella Carrà. Ricordiamo la grande diva con le sue canzoni amate in Italia e in tutto il mondo. PLAYLIST

CANZONI. A 78 anni muore Raffaella Carrà, una vera e propria icona della musica, della televisione e dello spettacolo italiano. Una diva, una delle ultime, di un modo di fare spettacolo che ormai non esiste più. Uno stile inconfondibile e un successo mondiale con le sue canzoni allegre e spensierate, di grande successo in Italia ma anche nel resto del mondo, in particolare in Spagna e nei paesi di lingua spagnola. Ricordiamo Raffaella Carrà con le sue canzoni. Buon ascolto!

A far l’amore comincia tu

Rumore

Tanti auguri

Fiesta

Tuca tuca

Ballo ballo

Pedro

Ancora canzoni di Raffaella Carrà

Proseguiamo la playlist con l’ascolto di altre canzoni di Raffaella Carrà da Youtube…

Forte forte forte

Ma che musica maestro

Caliente Caliente

Le canzoni di Raffaella Carrà famose in tutto il mondo

Questa erano le canzoni di Raffaella Carrà più famose in tutto il mondo, ballate e cantate da tutti e tutte. Praticamente tutti i brani hanno la doppia versione italiano / spagnolo, visto il grande successo che l’artista ha da sempre riscosso nei paesi latini. Canzoni dance e pop allegre, ritmate e spensierate, ma anche ballad romantiche più inaspettate.

Raffalle Carrà resterà nella storia dello spettacolo per i suoi programmi televisivi di successo, dagli anni 60 in poi, e per le canzoni. Era una cantante, ballerina, attrice, conduttrice, showgirl a tutto tondo. L’Italia piange una grande artista che se ne va, ma la notizia ha fatto subito il giro del mondo vista la fama internazionale della Carrà.

