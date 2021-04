Le più belle canzoni allegre, italiane e straniere. Playlist

CANZONI ALLEGRE. Una playlist con le migliori canzoni che mettono buonumore, per mettere allegria e dare la carica. Abbiamo scelto 15 canzoni belle e famose che rendono felici, dai grandi classici a canzoni più recenti, sia italiane che straniere, per dare una sferzata di allegria e positività alla giornata. Buon ascolto!

Canzoni che mettono allegria, la playlist

Pharrell Williams – Happy

Iniziamo con Happy, di Pharrell Williams, brano immancabile in una playlist di canzoni positive. La canzone fa parte anche della colonna sonora del film “Cattivissimo me 2” ed è stata candidata agli Oscar 2014.

Abba – Dancing Queen

Chi non conosce Dancing Queen degli Abba? Uscita nel 1976, questa canzone resta ancora oggi uno dei migliori esempi di dance music, e dà davvero la carica!

Katrina and the Waves – Walking on Sunshine

Tra le canzoni che mettono allegria questa celebre hit del 1985 non poteva davvero mancare. Il testo parla della sensazione di gioia estrema che ci pervade quando siamo innamorati di qualcuno che ci ama.

Daft Punk – One More Time

Un’altra canzone perfetta per mettere il buonumore e dare la carica. One More Time, uscita nel 2000, è uno dei maggiori successi dei Daft Punk.

Bobby McFerrin – Don’t Worry Be Happy

Anche questa canzone non può mancare in una lista di canzoni allegre. Uscita nel 1988, scritta, prodotta e cantata da Bobby McFerrin, questa canzone con la sua semplicità ci ricorda di non preoccuparci e di essere felici.

Bob Marley – Three Little Birds (Everything’s Gonna Be Alright)

Celebre brano dei Bob Marley & The Wailers uscito nel 1977, Three Little Birds è tra le canzoni reggae più capaci di mettere davvero il buonumore.

Mika – Grace Kelly

Primo singolo del cantante libanese Mika, Grace Kelly è stata pubblicata nel 2007 e ha ottenuto un grande successo in tutto il mondo. Il brano, divertente e allegro, è una bonaria presa in giro nei confronti delle case discografiche che chiedono ai cantanti di cambiare stile per ottenere successo.

Barry Louis Polisar – All I Want is you

Questo brano, una canzone d’amore dolce ma sicuramente anche molto allegra, fa parte della colonna sonora del film Juno, uscito nel 2007.

Rino Gaetano – Ahi Maria

Passiamo alle canzoni italiane allegre, e cominciamo con l’intramontabile Ahi Maria di Rino Gaetano, una canzone d’amore un po’ atipica.

Lorenzo Jovanotti Cherubini – L’ombelico del mondo

Tra le canzoni di Jovanotti questa è una di quelle che più danno energia e allegria. Uscì nel 1995 ma è sempre bello ascoltarla ancora oggi.

Daniele Silvestri – La paranza

Brano con cui Daniele Silvestri ha partecipato al Festival di Sanremo nel 2007, La paranza dà senza dubbio il buonumore, ed è difficile resistere ad accennare un passo di danza mentre la si ascolta.

Alex Britti – La vasca

Per mettere allegria è perfetta anche questa canzone di Alex Britti, un vero inno all’ozio e alla gioia di divertirsi insieme con spensieratezza.

Francesco Gabbani – Occidentali’s Karma

Tra le canzoni più recenti che mettono allegria c’è questo brano dal ritmo energico con cui Francesco Gabbani ha vinto il Festival di Sanremo nel 2017.

Giuni Russo – Un’estate al mare

Torniamo indietro fino al 1982, quando uscì questa canzone scritta da Franco Battiato e interpretata da Giuni Russo. Ebbe un grandissimo successo negli anni 80 e continua ad essere ascoltata ancora oggi.

Samuele Bersani – Freak

Terminiamo la nostra playlist di canzoni allegre con Freak di Samuele Bersani, tratta dal suo secondo album, uscito nel 1994. È una canzone d’amore dal ritmo allegro e dal tono spensierato.

Canzoni allegre: la musica che dà il buonumore

E queste erano le 15 canzoni allegre più belle e famose che abbiamo scelto. Canzoni che sono in grado con i loro ritmi o i loro testi di dare la carica e mettere allegria. Non si tratta però necessariamente di canzoni che parlano di allegria, i temi che trattano sono infatti molto vari, ma sono canzoni che per varie ragioni tendono a mettere il buon umore in chi le ascolta.

Come abbiamo visto anche i generi sono piuttosto diversi tra loro, si va dal pop al rock, dalla musica dance a quella reggae, senza dimenticare la musica rap. Moltissime di queste canzoni sono grandi classici della musica italiana e straniera, ma riascoltarle è sempre bello.

