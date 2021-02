Canzoni sulla felicità e sull’essere felici. Dai classici ai pezzi rap, le canzoni sulla felicità con le frasi più belle.

CANZONI. A volte, quando ci capita di essere felici, vorremmo poterlo urlare al mondo intero. Che sia perché siamo innamorati o perché la vita ci sorride, è sempre bellissimo essere felici. In questa playlist abbiamo scelto 12 belle canzoni sulla felicità, in inglese e in italiano, canzoni positive che mettono di buon umore, con immagini e frasi da condividere. Buon ascolto!

Canzoni e frasi sulla felicità. Playlist

Samuele Bersani – Chiedimi se sono felice

Iniziamo con questa bella canzone di Samuele Bersani uscita nel 2001. Il brano è stato composto da Bersani per la colonna sonora del film di Aldo, Giovanni e Giacomo “Chiedimi se sono felice”, nel quale erano inserite diverse altre canzoni di Bersani come “Giudizi universali” e “Spaccacuore”.

Felicità, improvvisa vertigine

Illusione ottica, occasione da prendere

Lucio Dalla – Felicità

Uscita nel 1988 nell’album “Dalla/Morandi”, frutto della collaborazione di Lucio Dalla con Gianni Morandi, questa canzone sulla felicità esprime bene gli stati d’animo più intimi legati a questo sentimento così sfuggente.

Ah, felicità,

Su quale treno della notte viaggerai?

Lo so che passerai

Ma come sempre in fretta

Non ti fermi mai

Caparezza – Ti fa stare bene

Ecco una bella canzone rap sulla felicità e su come raggiungerla. Uscita nel 2017 con l’album “Prisoner 709”, questa energica canzone di Caparezza ci dà un’indicazione piuttosto chiara e diretta su come essere felici.

Soffia nelle bolle con le guance piene

E disegna smorfie sulle facce serie

Devi fare ciò che ti fa stare

Devi fare ciò che ti fa stare bene

Al Bano e Romina Power – Felicità

Torniamo indietro fino al lontano 1982, quando uscì “Felicità”, una delle più famose canzoni di Albano Carrisi e Romina Power. Il brano fu presentato al Festival di Sanremo 1982 e si classificò secondo.

È tenersi per mano andare lontano, la felicità

È il tuo sguardo innocente in mezzo alla gente, la felicità

È restare vicini come bambini, la felicità

Lorenzo Jovanotti Cherubini – Mi fido di te

Uscita nel 2005 con il sedicesimo album di Jovanotti “Buon sangue”, ecco un’altra canzone molto positiva sulla felicità e il vivere la vita fino in fondo e senza paura.

La vertigine non è

paura di cadere

ma voglia di volare

Domenico Modugno – Nel blu dipinto di blu

Non poteva mancare questo grande classico della canzone italiana. “Nel blu dipinto di blu” uscì nel 1958 e fu presentata al Festival di Sanremo da Modugno in coppia con Johnny Dorelli. Non solo la canzone vinse il Festival, ma divenne un successo mondiale.

E volavo, volavo felice

più in alto del sole

Ed ancora più su

Frasi da canzoni sulla felicità. La playlist continua con le canzoni in inglese

Pharrell Williams – Happy

Passiamo alle canzoni sulla felicità in inglese. Con la sua “Happy”, davvero contagiosa, Pharrell Williams ottenne grandissimo successo nel 2013.

Clap along if you feel like happiness is the truth

(Because I’m happy)

Clap along if you know what happiness is to you Batti le mani se pensi che la felicità sia la verità

(Perché sono felice)

Batti le mani se sai cos’è per te la felicità

Bobby McFerrin – Don’t Worry, Be Happy

Scritta, prodotta e cantata da Bobby McFerrin nel 1988, anche questa canzone è un grande classico e con la sua semplicità ci ricorda di non preoccuparci.

Don’t worry, be happy

In every life we have some trouble

But when you worry you make it double Non preoccuparti, sii felice

Tutti abbiamo un po’ di problemi

Ma se ti preoccupi, li raddoppi

Queen – Don’t Stop Me Now

Tratta dall’album “Jazz” del 1978 questa canzone davvero energica ed energizzante è sicuramente una delle più famose e belle dei Queen, e rende davvero bene l’idea della felicità.

So Don’t stop me now

‘Cause I’m having a good time, having a good time

I’m a shooting star leaping through the sky

Like a tiger defying the laws of gravity Quindi non fermarmi adesso

Perché mi sto divertendo, mi sto divertendo

Sono una stella cadente che salta nel cielo

Come una tigre che sfida le leggi di gravità

Beach Boys – Good Vibrations

E torniamo ancora indietro, fino al 1966 quando esce Good Vibrations dei Beach Boys. Ancora oggi è un grande classico, tanto che la rivista Rolling Stone l’ha posizionata sesta nella lista delle 500 migliori canzoni di sempre.

When I look in her eyes

She goes with me to a blossom world

I’m pickin’ up good vibrations Quando la guardo negli occhi

Lei viene con me in un mondo in fiore

Sto rilevando buone vibrazioni

The Rolling Stones – Happy

Happy fu scritta da Keith Richards e uscì nel 1972. La felicità secondo i Rolling Stones.

Never want to be like papa

Working for the boss ev’ry night and day

I need a love to keep me happy Non voglio mai essere come papà

Lavorare per il capo giorno e notte

Ho bisogno di un amore per essere felice

Israel Kamakawiwo’ole – Over the Rainbow

Finiamo in bellezza con la splendida “Over the Rainbow”. La versione originale di questa canzone uscì nel 1939 ed era cantata d Judy Garland nel film “Il mago di Oz”. Vi proponiamo però la bella versione di Israel Kamakawiwo’ole, che ebbe grande successo nel 1993.

Somewhere over the rainbow

Blue birds fly

And the dreams that you dream of

Dreams really do come true Da qualche parte al di sopra dell’arcobaleno

Volano uccelli blu

E i sogni che tu sogni

Quei sogni si realizzano davvero

Mille modi di essere felici

E siamo arrivati alla fine della nostra playlist sulla felicità. Speriamo che le canzoni che vi abbiamo proposto vi siano piaciute. Molti sono classici che quasi tutti conosciamo, ma è sempre bello riascoltarli. Come abbiamo visto dai testi di queste canzoni, la felicità non è mai una sola e ognuno ha il suo modo di essere felice. In generale per essere sereni e felici vale sempre la regola di non preoccuparsi troppo (non fasciarsi la testa prima di essersela rotta!) e, come ci ricorda Caparezza, fare ciò che ci fa stare bene.

