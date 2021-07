Beach Boys canzoni. Le più belle del mitico gruppo californiano. Ascoltale qui. Playlist.

Beach Boys uguale estate. Le loro canzoni sono legate all’atmosfera estiva, da spiaggia, come dice lo stesso nome del gruppo. Melodie e musiche molto raffinate per il pop dell’epoca (tanto da essere adorati dai Beatles) con ritornelli e cori che tutti conosciamo. Insomma, dagli anni 60 anni a oggi restano la perfetta colonna sonora dell’estate. Ascoltiamo le canzoni più belle e famose di questo mitico gruppo in questa playlist.

Beach Boys canzoni: le più belle e famose TOP 10

Good Vibrations

Senza dubbio il loro capolavoro e forse la più famosa canzone dei Beach Boys in assoluto. Complessa dal punto di vista musicale, è un’opera d’arte pop che trasmette davvero “buone vibrazioni”.

Sloop John B.

Tratta dall’album classico “Pet Sounds” è una delle canzoni dei Beach Boys più belle e famose. Leggermente malinconica, è un vero e proprio classico del pop di sempre.

Surfin’ Safari

Alzi la mano chi non l’ha mai sentita. Uno delle loro tante hit da spiaggia, semplicemente irresistibile, semplicemente perfetta. Se vi sentite tristi, provate ad ascoltare questa canzone.

Wouldn’t It Be nice

Altra perla tratta dall’album “Pet Sounds”, niente spiaggia e niente surf, ma perfezione assoluta per un brano pop raffinatissimo e dal bel testo. E’ stata votata come una delle più belle canzoni degli anni Sessanta.

I Get Around

Una delle loro hit più famose che tutti abbiamo sentito miliardi di volte in centinaia di film. Ritornello irresistibile, un vero tormentone estivo eterno. Tra 100 anni probabilmente la canteremo ancora.

Surfin’ USA

Altro inno all’estate, altra hit che ancora oggi ha successo, altra canzone dei Beach Boys bella e famosa. L’incredibile ispirazione del leader del gruppo, Brian Wilson, in quel periodo era in grado di generare decine di hit estive perfette.

God Only Knows

Forse una delle canzoni più belle dei Beach Boys, una delle più profonde e sicuramente più amate dai fan e dagli stessi Beach Boys. Di sicuro i Beatles l’hanno studiata attentamente!

Barbara Ann

Altro classico incredibile che tutti, almeno una volta, hanno canticchiato. Se pensate di non conoscerla vi basterà ascoltare i primi secondi per dire “Ahhhh sì!” e poi iniziare a canticchiarla e probabilmente a ballare.

California Girls

Ancora California, spiaggia, ragazza, estate, tormentone. Ad averceli oggi tormentoni così! Loro, i Beach Boys, in realtà non erano veri “ragazzi da spiaggia”, ma sapevano fingere e raccontare quelle atmosfere come nessun altro è riuscito a fare.

Kokomo

Infine una canzone da noi forse poco conosciuta, perché pensiamo che i Beach Boys siano solo quelli degli anni ’60. E invece negli anni Ottanta producono questa strana canzone pop ancora una volta originale e perfetta. Senza dubbio tra le più belle e famose canzone dei Beach Boys di sempre.

Beach Boys: i cantori dell’estate eterna

I Beach Boys sono stati un gruppo iconico degli anni Sessanta e della surf music, ma non solo. Le loro complesse e raffinate melodie e la genialità dell’autore Brian Wilson li hanno portati ad essere tra i gruppi pop più famosi e imitati di sempre. Nati in California hanno da subito raggiunto un enorme successo. Canzoni che mettevano allegria e ritornelli facili da ricordare.

Vedi anche: Canzoni belle: le più famose di sempre

Dopo tante hit – oggi diremmo tormentoni – che avevano a che fare con l’estate, raggiungo la vetta nell’anno 1966, quando esce l’album capolavoro “Pet Sounds” (considerato uno dei più belli di tutti i tempi, addirittura al secondo posto nella classifica della rivista Rolling Stone) e il singolo Good Vibrations.

Hanno avuto una carriera travagliata, morti premature, vite tormentate, ma restano tuttora uno dei gruppi pop più geniali e influenti di sempre. E quelle che abbiamo appena ascoltato sono le loro canzoni più belle e famose.

Vedi anche: