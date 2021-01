Canzoni e frasi da dedicare alla nostra migliore amica. Playlist

Canzoni per la migliore amica. Quanto è bella, preziosa e rara la vera amicizia! Su questo argomento sono stati scritti romanzi, poesie e anche molte bellissime canzoni. In particolare l’amicizia tra donne è un sentimento davvero importante, e spesso tra migliori amiche possiamo avere il desiderio di dirci reciprocamente quanto ci vogliamo bene, ma non troviamo le parole giuste per dirlo.

Ecco che allora possono essere utili queste canzoni sull’amicizia che abbiamo selezionato, perfette da dedicare alla nostra migliore amica. Abbiamo scelto 11 canzoni italiane e straniere di vari generi, dal rock al pop, dal soul al rap. Buon ascolto!

Canzoni per la migliore amica, le 11 più belle italiane e straniere

1 James Taylor – You’ve Got a Friend

You just call out my name

And you know wherever I am

I’ll come running, to see you again

Winter, spring, summer or fall

All you have to do is call Devi solo chiamare il mio nome

E, lo sai, ovunque sarò

Verrò di corsa da te

Inverno, primavera, estate o autunno

Tutto quello che devi fare è chiamare

Vedi anche: Classifica canzoni del momento italiane e straniere

2 Giorgia – Che amica sei

Che amica sei, vuoi scappare dai

Andiamo lontano, non lo faremo mai

Che amica sei, non cambiare mai

Se chiedo una mano so che ci sei

3 The Rembrandts – I’ll Be There For You

I’ll be there for you

(When the rain starts to pour)

I’ll be there for you

(Like I’ve been there before)

I’ll be there for you

(‘Cause you’re there for me too) Sarò lì per te

(Quando la pioggia inizia a cadere)

Sarò lì per te

(Come ci sono già stato prima)

Sarò lì per te

(Perché anche tu sei lì per me)

Frasi sull'amicizia: le più belle di sempre Frasi amicizia. Vediamo insieme citazioni e frasi sull’amicizia, sugli amici e sulle amiche, tratte da aforismi, canzoni, libri e film. L’amicizia è uno dei sentimenti e dei rapporti più forti e potenti che l’essere umano può provare. Può dare tante soddisfazioni ma anche delusioni.

4 Bruno Mars – Count on Me

You can count on me

like one, two, three

I’ll be there.

And I know when I need it

I can count on you

like four, three, two

You’ll be there

‘Cause that’s what friends are supposed to do Puoi contare su di me

uno, due, tre

Sarò lì.

E so che se ne ho bisogno

posso contare su di te

quattro, tre, due

Ci sarai

Perché è quello che fanno gli amici

5 Queen – You’re My Best Friend

Oh, you’re the best friend that I ever had

I’ve been with you such a long time

You’re my sunshine and I want you to know

That my feelings are true

I really love you

Oh, you’re my best friend Oh, sei la migliore amica che io abbia mai avuto

Sto insieme a te da così tanto tempo

Sei il mio sole e voglio che tu lo sappia

Che i miei sentimenti sono veri

Ti amo davvero

Oh, sei la mia migliore amica

Queen, le 12 canzoni più belle e famose Da Bohemian Rhapsody, a Barcelona, a molte altre ancora. I successi dei Queen sono stati davvero tanti. Ascoltiamo le 12 canzoni più belle e famose.

6 Gianna Nannini – Ti voglio tanto bene

Ti voglio tanto bene

E ci sarò per te

Se sentirai nel cuore

Un amore che non c’è

Gianna Nannini le 11 canzoni più belle Gianna Nannini è una delle cantanti più amate di sempre nel panorama della musica italiana, capace di vendere milioni di dischi e regalarci canzoni indimenticabili.

7 Whitney Houston – Count on me

Count on me through thick and thin

Our friendship that will never end

When you are weak I will be strong

Helping you to carry on Conta su di me nel bene e nel male

La nostra amicizia non finirà mai

Quando sarai debole io sarò forte

Aiutandoti ad andare avanti

8 Alessandra Amoroso – Dalla tua parte

Se avrai torto o ragione per me

Non sarà importante

Sappi che io sarò sempre

Dalla tua parte

Vedi anche: Frasi sulla vita, le più belle e famose

9 Mecna – Le Cose Buone

E questo è il blues dei tortellini in brodo,

Del “dimmelo di nuovo”, del “cretini loro”,

Dell’uno con l’altro, reggersi al muro

E sbatto la testa contro il fatto

Che stiamo lontani un sacco.

10 Mariah Carey – Anytime you need a friend

Anytime you need a friend

I will be here

You’ll never be alone again

So don’t you fear

Even if you’re miles away

I’m by your side Ogni volta che hai bisogno di un’amica

Sarò qui

Non sarai mai più sola

Quindi non aver paura

Anche se sei a miglia di distanza

Io sono accanto a te

15 canzoni d’amore da dedicare a lui. Playlist Cosa dedicare al nostro lui quando siamo innamorate? Ecco 15 belle canzoni d’amore da dedicare a lui, cantate da cantanti donne.

11 Gianluca Grignani – Amica Mia

E se potessi io

parlar con Dio

da buon amico

gli chiederei

un solo piccolo favore

una magia

farti capire

quanto ti son vicino amica mia

15 canzoni italiane sull'amicizia Le canzoni sull’amicizia da ascoltare, cantare e dedicare a un amico o un amica. Perché non ci sono solo canzoni d’amore. La canzone italiana può vantare migliaia di canzoni d’amore nel suo repertorio, ma esistono anche molte canzoni sull’amicizia. Un rapporto spesso più complesso e meno banale di quello che sembra, che non a caso […]

L’importanza della vera amicizia

E queste erano le 11 canzoni da dedicare alla migliore amica che abbiamo scelto. L’amicizia tra donne è qualcosa che quasi sempre inizia da bambine. Quasi tutte già da piccole abbiamo avuto una migliore amica con cui abbiamo condiviso tante emozioni. soprattutto gioie, ma talvolta anche dolori.

Vedi anche:

In alcuni casi le amiche della nostra infanzia ci accompagnano poi per molti anni e a volte anche per tutta la vita. Queste amicizie così solide diventano nel tempo qualcosa di molto simile a una parentela (non di rado tra migliori amiche ci si sente un po’ anche sorelle), ma è una parentela che abbiamo scelto e dunque per questo si può dire che abbia anche un valore aggiunto.

Vedi anche: