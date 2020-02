Canzoni sull’amicizia, playlist delle più belle canzoni in inglese da dedicare alle amiche e agli amici.

Fra le canzoni più belle che sono state scritte nel tempo, ce ne sono diverse sull’amicizia. Si tratta di brani capaci di emozionare chi le ascolta, perché ognuno di noi, può dire di ritrovarsi, almeno una volta nella vita in una di queste.

Per tale motivo abbiamo deciso di proporvi una playlist di 11 canzoni sull’amicizia internazionali, con le loro migliori frasi e i video presi da Youtube.

Vedi anche: 15 canzoni italiane sull’amicizia

11 canzoni sull’amicizia in inglese

Count on me – Bruno Mars

In questo brano del 2010 il cantante Bruno Mars propone un vero e proprio inno all’amicizia. Il suo significato traspare già dal titolo “Count on me”, ossia conta su di me, che è ciò che si dicono due amici nel momento del bisogno.

“You can count on me like one, two three, I’ll be there

and I know when I need it.

I can count on you like four three two and you’ll be there.

cause that’s what friends are supposed to do.”

Friends will be friends – Queen

Eccoci al pezzo della storica band dei Queen. Con questo titolo il gruppo britannico sprona tutti a fare affidamento sugli amici nella vita, soprattutto quando si vive un periodo difficile. Ad esempio è più facile sopportare un dolore avendo una spalla pronta a sostenerti e gli amici servono proprio a questo. Ecco alcune frasi del brano al riguardo:

“It’s so easy love cos you got friends you can trust,

Friends will be friends,

When you’re in need of love they give you care and attention,

Friends will be friends.”

Gift of a friend – Demi Lovato

Questa canzone, colonna sonora del film Trilli e il tesoro perduto, racconta quanto sia importante condividere il proprio cammino con un amico. Una persona che ti resta accanto qualunque cosa accada e questo è il dono di un amico (th gift of a friend).

“When you have a friend, by your side,

that helps you to find,

the beauty you are,

when you’ll open your heart and,

believe in the gift of a friend”.

Umbrella – Rihanna

Forse non molti lo sanno ma anche questa canzone riguarda l’amicizia. Infatti, Rihanna con questo titolo, vuole testimoniare la protezione che intende assicurare alle persone a cui tiene. Nel testo dice di voler riparare, sotto il suo ombrello, dal sole e dalle intemperie, il suo rapporto fino alla fine.

“When the sun shines, we’ll shine together,

Told you I’ll be here forever,

Said I’ll always be a friend,

Took an oath I’ma stick it out ’til the end”.

I’ll be there for you – The Rembrandts

Come non citare in questa playlist delle canzoni sull’amicizia straniere, quella che è la sigla della celebre serie tv Friends. Solo questo basterebbe per far capire quanto i legami siano potenti nel testo di questa canzone, che infatti dice ci sarò per te, quando la pioggia inizia a venire giù…ci sarò perché anche tu ci sei per me.

“I’ll be there for you,

(When the rain starts to pour),

I’ll be there for you,

(Like I’ve been there before)

I’ll be there for you,

(‘Cause you’re there for me too)”.

See you again – Wiz Khalifa

Eccoci ad un brano molto toccante, colonna sonora del film Fast & Furious 7 e dedicato all’attore Paul Walker scomparso in un incidente nel 2013. Infatti, nel testo il cantante si riferisce proprio ad un amico che non c’è più, con cui ha condiviso tanta strada insieme e a cui racconterà di nuovo tutto, quando un giorno lo rivedrà.

“It’s been a long day without you my friend,

And I’ll tell you all about it when I see you again,

We’ve come a long way from where we began,

Oh I’ll tell you all about it when I see you again.”

That’s My Best Friend – Tokyo Vanity

Restiamo nel genere rap, con questo brano del 2015, dove a suon di rime viene riaffermata la volontà insuperabile di tenersi vicina la propria migliore amica. Anche di proteggerla contro tutti, se necessario.

Wannabe – Spice Girls

In questo brano, il mitico gruppo tutto al femminile, che spopolava negli anni 90, esprime un messaggio molto chiaro. Infatti, nel testo viene detto ad un aspirante partner, che se vuole diventare tale deve accettare i suoi amici, perché l’amicizia non finisce mai.

“If you wanna be my lover, you gotta get with my friends,

Make it last forever, friendship never ends”.

Blood On Blood – Bon Jovi

Una canzone di Bon Jovi legata all’amicizia pura, quella che si provava da bambini, quando ciò che si diceva, si faceva. Quando le promesse venivano mantenute e ci si tagliava le mani per mantenere un patto col sangue.

“When I was just a kid,

when friends were friends forever,

and what you said was what you did,

well, it was me and Danny and Bobby,

we cut each other’s hands,

and held tight to a promise”.

Wish you were here – Pink Floyd

Ecco poi un brano struggente, che la mitica band dedicò al suo ex frontman, allontanatosi per la dipendenza da droghe e alcool. Il titolo “vorrei tu fossi qui” tradotto, ci dice che aldilà delle circostanze, si vorrebbe avere sempre al proprio fianco un amico.

“Year after year,

running over the same old ground,

and how we found,

the same old fears,

wish you were here”.

Friends – Justin Bieber

Chiudiamo questa lista di canzoni sull’amicizia straniere, con un brano recente di Justin Bieber. In questo caso il cantante si chiede se due persone che sono state insieme e si sono lasciate, possono essere ancora amici.

“And if it ends, can we be friends?”

Siamo così giunti al termine dell’elenco delle 11 canzoni in lingua inglese a tema amicizia. Quale di queste vi suscita maggiori emozioni? Probabilmente per rispondere alla domanda dovreste sentire i brani proposti, se ancora non lo avete fatto.

Ce n’è per tutti i gusti, dal rock, al rap, passando per il pop e le canzoni più lente. Non ci resta che augurarvi un buon ascolto!