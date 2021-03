Testi canzoni d’amore italiane. Le 30 canzoni con le frasi d’amore più belle di sempre.

Testi di canzoni d’amore, quali sono i più belli e significativi? Nell’ambito della musica italiana ci sono tanti esempi di cantautori che ci hanno regalato testi meravigliosi che descrivono l’amore in ogni sua forma. Da Vasco Rossi a Ramazzotti, passando per Jovanotti, ma ci sono anche canzoni più recenti che rientrano in questa categoria.

Insomma ce n’è per tutti i gusti in fatto d’amore nelle canzoni italiane. Per questo ne abbiamo selezionate 30 fra le più belle in assoluto a nostro avviso, riportandovi le frasi più significative presenti nei testi. Potete anche ascoltarle direttamente su Youtube o Spotify aprendo i link sottostanti.

1) Sally – Vasco Rossi

Mitica canzone di Vasco che è rimasta nel cuore di tutti specie per questa frase contenuta nel testo. Vedi anche Sally testo e significato.

Perché la vita è un brivido che vola via

è tutto un equilibrio sopra la follia

sopra follia

2) A te – Jovanotti

Jovanotti nella sua carriera ha sfornato brani rap, pop, ma anche questa splendida canzone d’amore.

A te che sei l’unica al mondo

L’unica ragione per arrivare fino in fondo

Ad ogni mio respiro

Quando ti guardo

Dopo un giorno pieno di parole

Senza che tu mi dica niente

Tutto si fa chiaro

3) La cura – Franco Battiato

Non servono presentazione per uno dei pezzi storici sui sentimenti di Franco Battiato, chi non ha mai canticchiato questa parti di testo del brano “La cura?”

Ti solleverò dai dolori e dai tuoi sbalzi d’umore

Dalle ossessioni delle tue manie

Supererò le correnti gravitazionali

Lo spazio e la luce per non farti invecchiare E guarirai da tutte le malattie

Perché sei un essere speciale

Ed io, avrò cura di te

4) Una come te – Cesare Cremonini

Più vicino al presente questa canzone di Cremonini, cantante bolognese che dedica “una come te” alla donna amata.

Una come te, per una rosa può morire

Solo perché ancora non sa togliere le spine

Una come te

Mi piace da morire Una come te, un gatto sopra il letto

E un uomo nudo ad aspettare

Una come te, il vento che le soffia dentro

Non la può spostare Uno come me, non la può dimenticare, oh

5) I giardini di marzo – Lucio Battisti

Il capolavoro storico del duo Battisti-Mogol, ci offre uno dei testi più belli fra le canzoni d’amore. Eccone un assaggio. Vedi anche I giardini di marzo testo e significato

Che anno è, che giorno è?

Questo è il tempo di vivere con te

Le mie mani come vedi non tremano più

E ho nell’anima

In fondo all’anima cieli immensi

E immenso amore

E poi ancora, ancora amore, amor per te

6) Iris (tra le tue poesie) – Biagio Antonacci

Anche il cantante romano ci ha lasciato uno dei testi più belli nel suo brano che tratta l’amore provato per Iris.

Iris mi viene da dirti

Ti amo e lo sai

Non l’ho detto mai

Quanta vita c’è, quanta vita insieme a te

Tu che ami e tu che non lo rinfacci mai

E non smetti mai di mostrarti come sei

Quanta vita c’è in questa vita insieme a te

7) Meravigliosa creatura – Gianna Nannini

L’amatissima rocker Gianna Nannini è arrivata al successo anche grazie ad uno dei suoi testi più romantici, quello di “Meravigliosa creatura”.

Meravigliosa creatura

Sei sola al mondo

Meravigliosa paura

Di averti accanto

Occhi di sole

Mi bruciano in mezzo al cuore

Amo la vita meravigliosa

8) Eccoti – Max Pezzali

Pezzali ha realizzato tanti brani sull’amore, ma questo è uno dei suoi testi migliori in assoluto, perlomeno fra quelli prodotti da solista.

Sei il primo mio pensiero che

Al mattino mi sveglia

L’ultimo desiderio che

La notte mi culla

Sei la ragione più profonda

Di ogni mio gesto

La storia più incredibile

Che conosco

9) Spaccacuore – Samuele Bersani

Canzone senza tempo di Bersani, il cui testo descrive quanto l’amore possa spingere il cuore fino a farlo scoppiare.

Ma non pensarmi più

Ti ho detto di mirare

L’Amore spacca il cuore

Spara, spara, spara, Amore

Tu non pensarci più

Che cosa vuoi aspettare?

L’Amore spacca il cuore

Spara, spara, spara, dritto qui

10) I tuoi particolari – Ultimo

Uno dei cantanti italiani più amati del momento, Ultimo, che in un’edizione del festival di Sanremo stupì tutti con questo brano d’amore.

Se solamente Dio inventasse

Delle nuove parole potrei dirti che

Siamo soltanto bagagli

Viaggiamo in ordini sparsi

Se solamente Dio inventasse delle nuove parole

Potrei scrivere per te nuove canzoni d’amore

E cantartele qui

11) Una su un milione – Alex Britti

Alex Britti ha emozionato il pubblico con la sua chitarra, ma anche con parole d’amore come quelle presenti nella canzone “una su un milione”.

Amo, amo è il sugo sulla pasta

finché non è finito non saprò mai dire basta!

Amo, amo è un dono di natura

perché la nostra storia non è solo un’avventura

Amo, amo è una semplice canzone

e serve a me per dirti che sei una su un milione

12) Un’emozione per sempre – Eros Ramazzotti

Ramazzotti è un altro degli interpreti migliori dei testi di canzone d’amore. Un’emozione per sempre l’ha regalata lui ai fan con questo testo.

Certi amori regalano

Un’emozione per sempre

Momenti che restano così

Impressi nella mente

Certi amori ti lasciano

Una canzone per sempre

13) Tu sei lei – Ligabue

Anche i rocker hanno il cuore tenero e Ligabue lo ha dimostrato con il testo del brano “Tu sei lei”.

Tu sei lei

E lo sei stata sempre

Se l’universo intero

Ci ha fatto rincontrare

Qualcosa di sicuro vorrà dire

Tu sei lei

Come sei

Inesorabilmente

14) L’essenziale – Marco Mengoni

La star italiana del pop, Marco Mengoni, ha realizzato diversi brani sentimentali, ma questa è una delle sue migliori in assoluto.

Mentre il mondo cade a pezzi

Mi allontano dagli eccessi e dalle cattive abitudini

Tornerò all’origine

E torno a te, che sei per me l’essenziale

15) Due destini – Tiromancino

Il gruppo dei Tiromancino ha firmato questo ed altri testi unici, per regalare emozioni agli innamorati.

Perché siamo due destini che si uniscono

Stretti in un istante solo

Che segnano un percorso profondissimo

dentro di loro Superando quegli ostacoli

Se la vita ci confonde

Solo per cercare di essere migliori

Per guardare ancora fuori

Per non sentirci soli

16) Gli ostacoli del cuore – Elisa

Anche Elisa ha toccato le corde del cuore, parlando però degli ostacoli da superare per viverlo e lo ha fatto con questo testo.

Quante cose che non sai di me

Quante cose che non puoi sapere

Quante cose da portare nel viaggio insieme

17) Unica – Antonello Venditti

Il cantautore romano, fra i suoi successi, ha firmato un testo sull’amore unico.

Noi due che dell’errore, abbiamo fatto amore

Noi due, due arterie diverse dello stesso cuore Tu, ora dove sei?

Se vivi un’altra storia, con chi stai?

Chi ti prenderà?

Chi ti stringerà?

Chi ti griderà “sei unica”?

18) Amore bello – Claudio Baglioni

Non poteva mancare Baglioni in questa selezione, uno degli esponenti maggiori per i testi dedicati all’amore nella musica italiana. Il testo di questo brano ne è la prova.

Amore bello come il cielo

Bello come il giorno

Bello come il mare, amore

Ma non lo so dire

Amore bello come un bacio

Bello come il buio

Bello come Dio

Amore mio

Non te ne andare

19) E… – Vasco Rossi

Il bis con Vasco Rossi era doveroso, perché questa canzone propone l’amore in un modo profondo.

E, se hai bisogno

E non mi trovi

Cercami in un sogno

Amo te

Quella che non chiede mai

Non se la prende

Se poi non l’ascolto

20) L’emozione non ha voce – Adriano Celentano

Il mitico Adriano Celentano regala frasi indelebili nel testo della canzone “L’emozione non ha voce”.

Tra le mie braccia dormirai

Serenamente

Ed è importante questo sai

Per sentirci pienamente noi Un’altra vita mi darai

Che io non conosco

La mia compagna tu sarai

Fino a quando so che lo vorrai

21) Domani – Articolo 31

Chi lo ha detto che il rap non sa essere romantico? Una dimostrazione ne è questo testo degli Articolo 31, brano vecchio ma sempre attuale.

Ma se domani un altro sole il tuo corpo riscalderà (domani)

Però domani un altro bacio dimmi che sapore avrà? (domani)

E se domani un pensiero di ciò che era ieri ti chiamerà (domani)

Tienilo con te perché dopo un giorno ancora forse se ne andrà

22) Grande amore – Il Volo

Il trio de Il Volo con la loro interpretazione ha reso onore a questo bellissimo testo d’amore.

Dimmi che mai

Che non mi lascerai mai.

Dimmi chi sei

Respiro dei giorni miei d’amore.

Dimmi che sai

Che solo me sceglierai

Ora lo sai

Tu sei il mio unico grande amore

23) Infinito – Raf

Il cantautore Raf, parla dell’amore infinito in questo testo e lo fa in modo toccante.

Ma adesso che farai?

Adesso io non so

Infiniti noi

So solo che non potrà mai finire Mai, ovunque tu sarai

Ovunque io sarò

Non smetteremo mai

Se questo è amore, amore infinito

24) Il cielo in una stanza – Mina

Testo di una canzone storica interpretata da un’artista unica, ovvero la grandissima Mina. Serve aggiungere altro?

Quando sei qui con me

Questa stanza non ha più pareti

Ma alberi,

Alberi infiniti

Quando sei qui vicino a me

Questo soffitto viola

No, non esiste più

25) Una canzone d’amore – 883

Pezzali, ma questa volta ai tempi degli 883, cantava “Una canzone d’amore”, testo da brividi.

Una canzone d’amore

Per farti addormentare

Che faccia uscire il calore

Che non ti so spiegare

Una canzone d’amore

Solo per te

26) L’amore non esiste – Max Gazzè, Niccolò Fabi e Daniele Silvestri

Il trio di cantanti pochi anni fa ci regala un testo che racconta l’amore in chiave moderna.

Ma esistiamo io e te

E la nostra ribellione alla statistica

Un’abbraccio per proteggerci dal vento

L’illusione di competere col tempo

Io non ho la religiosa accettazione della fine

Potessimo trovare altri sinonimi del bene

L’amore non esiste, esistiamo io e te

27) Parlami d’amore – Negramaro

Il gruppo dei Negramaro ci “parlano d’amore” con questo brano e il suo testo.

Parlami d’amore se

Quando nasce un fiore mi troverai

Senza parole, amore

28) Sei nell’anima – Gianna Nannini

Un’altra canzone che ha segnato la storia dei testi dedicati all’amore nella musica made in Italy.

Sei nell’anima

E lì ti lascio per sempre

Sospeso, immobile

Fermo immagine

Un segno che non passa mai

29) Come saprei – Giorgia

Giorgia non solo con la sua voce, ma anche con le parole interpreta bene i sentimenti.

Come saprei amarti io

Nessuno saprebbe mai

Come saprei riuscirci io

Ancora non lo sai Io ci metterò

Tutta l’anima che ho

Quanta vita sei da vivere adesso

Come saprei

30) Sei solo tu – Nek & Laura Pausini

Infine, proponiamo il duetto fra Nek e la Pausini, con un testo brillante ed interpretando entrambe le voci di una coppia, rendono omaggio all’more.

Sei solo tu

Nei giorni miei

Sempre più

Dentro me

Sei solo tu

E dimmi che sono questo ora anch’io per te

Testi canzoni d’amore da dedicare

Siamo arrivati in fondo a questa nostra selezione ricca di testi bellissimi, tutti rigorosamente dedicati all’amore. Speriamo che questi 30 testi proposti vi siano piaciuti e magari vi abbiano fornito la giusta ispirazione. E perché no, magari che abbiate voglia di dedicarli a qualche persona speciale.

Ma queste sono solo alcuni dei testi più belli delle canzoni d’amore. Se amate il genere potete trovarne tante altre. A partire dagli artisti che vi abbiamo qui citato, che hanno realizzato altri brani d’amore di spessore, fino ad arrivare a tutti gli altri.

