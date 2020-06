Laura Pausini canzoni: grandi successi sia a livello nazionale che internazionale. Vediamo quali sono le 11 canzoni più belle e famose di Laura Pausini. PLAYLIST

Laura Pausini: dalle serate di pianobar sulla riviera romagnola, a 70 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. Questa è la parabola non ancora discendente di una delle cantanti italiane più di successo al mondo. La cantante, originaria di Faenza, ha pubblicato decine di canzoni che hanno spopolato in tutto il mondo. Grazie alla sua voce dal timbro riconoscibile e alla musicalità semplice e diretta, Laura Pausini conquista i cuori di un pubblico davvero vasto. Ascoltiamo le sue 11 canzoni più belle e famose, con video e le frasi più belle.

Laura Pausini, le canzoni più belle e famose

La Solitudine

Con il brano la Solitudine, Laura Pausini attira gli sguardi di pubblico e critica partecipando all’edizione del Festival di Sanremo del 1993. Proprio da questo anno importante, la carriera di Pausini prende il volo. Indimenticabili melodia e testo.

La solitudine fra noi

Questo silenzio dentro me

È l’inquietudine di vivere

La vita senza te

Strani Amori

Anche con Strani Amori, Laura Pausini conferma il suo stile semplice e la sua vocalità potente. Il brano le consente di aggiudicarsi il terzo posto al Festival di Sanremo nel 1994. Protagonista, ancora una volta, è la relazione d’amore con un uomo.

Mi dispiace devo andare via

Ma sapevo che era una bugia

Quanto tempo perso dietro a lui

Che promette e poi non cambia mai

E ritorno da te

Con un accompagnamento morbido e quasi dal sound arabeggiante, Pausini racconta un amore che si ricuce. E ritorno da te parla appunto di una donna che decide di tornare dal suo amato, nonostante la separazione, con frasi semplici ma molto belle.

Tu dimmi se c’è ancora per me

Un’altra occasione, un’altra emozione

Se ancora sei tu

Ancora di più un’altra canzone fresca e nuova

Tu dimmi se ormai qualcosa di noi c’è ancora

Invece no

Con un’atmosfera dolce e delicata, Pausini racconta l’incomunicabilità dell’amore. A volte infatti, per dimenticare il dolore di una storia che non ingrana nel modo giusto, cerchiamo di anestetizzarci rimanendo in superficie. Ma solo andando a fondo, possiamo risalire.

Perché si spezzano tra i denti

Le cose più importanti

Quelle parole che non osiamo mai

E faccio un tuffo nel dolore, per farle risalire

Volevo dirti che ti amo

L’unica forze che guida il mondo, perché l’unica reale, è quella dell’amore. Laura Pausini canta esattamente in questo brano molto semplice e molto diretto, cifra stilistica di tutta la sua produzione musicale: dire ti amo a chi amiamo, è il modo più semplice per ricordarci che la vita non è fatta altro che d’amore.

Volevo dirti che ti amo

Volevo dirti che sei mio

Che non ti cambio con nessuno

Perché a giurarlo sono io

Non c’è

Ma come può dare tanta gioia, l’amore può dare anche tanto dolore. In Non c’è, si racconta proprio il vuoto dopo una separazione. Un amore che se n’è andato senza spiegazioni, è forse una delle cose più dolorose della vita.

Tu non rispondi più al telefono

E appendi al filo ogni speranza mia

Io non avrei creduto mai di poter perder la testa, per te

E all’improvviso sei fuggito via

Simili

Nel corso della sua carriera, Laura Pausini ha attraversato diverse fasi: da quella legata all’amore adolescenziale, ai crismi invece dell’amore più maturo. In questo brano, la stessa voce riflette una maturità maggiore, parlando di un’unione che è tutt’altro che semplice, ma forse proprio per questo più piena.

Ma arrivi tu che parli piano

E chiedi scusa se ci assomigliamo

Arrivi tu da che pianeta?

Occhi sereni, anima complicata

Anima complicata

Non ho mai smesso

Un altro topos della musica di Laura Pausini è l’amore intrecciato con la lontananza. Non ci sorprenderemmo se scoprissimo che Pausini sta probabilmente parlando anche di se stessa. Un amore lontano infatti è sempre complicato, ma questo non vuol dire che sia impossibile.

Hai visto il giorno della mia partenza

Nel mio ritorno c’è la tua poesia

Stare lontani è stata una esperienza, comunque sia

Una storia che vale

L’amore a volte può fare davvero male, soprattutto quando all’interno della relazione si inserisce una terza persona. Quando chi amiamo si innamora di qualcun’altro o qualcun altro, cominciamo davvero a chiederci cosa ci sia che non va in noi. Pausini riflette su un amore in cui uno dei due ha ormai gli occhi su un altro.

Che cosa ha lei che io no ho

Che cosa ha più di me

Sto cercando una ragione, anche se alle volte sai non c’è

Incancellabile

Quando l’amore finisce solo da un lato, a volte è davvero difficile, se non impossibile, l’idea di poter ricominciare con qualcun’altra o qualcun altro. Infatti ciò che la persona che amiamo è per noi, sembra essere unico e insostituibile, e niente può reggere il confronto.

A volte mi domando se

Vivrei lo stesso senza te

Se ti saprei dimenticare

Ma passa un attimo e tu sei

Sei tutto quello che vorrei

Incancellabile oramai

Bellissimo così

Invece che di un amore finito, Laura Pausini parla in questo brano di un amore che deve iniziare. A volte però, per iniziare un amore ha davvero bisogno di una scossa, di uno dei due che decida di trascinare l’altro con forza. Ecco allora che finalmente, avviene la fioritura.

Posso essere io

L’occasione che aspetti da una vita

Ed io

Sarò di più

Io sarò la certezza che chiedevi tu

Laura Pausini, un mito italiano

Laura Pausini è una delle cantanti italiane che ha guadagnato più successi a livello nazionale e internazionale. La cantante vanta infatti ben 70 milioni di dischi venduti, numerosi premi prestigiosi tra cui addirittura un Grammy e 4 Latin Grammy. Con successi cantati in varie lingue, tra cui spagnolo, francese, inglese e italiano, collaborazioni importanti con nomi dal calibro internazionale, Pausini è certamente una delle più importanti cantanti del panorama musicale italiano contemporaneo.

Numerosi i World Tour e le raccolte di grandi successi. La cantante originaria di Faenza, nonostante i ritmi di lavori velocissimi, non dimentica la beneficenza e la filantropia. Molte sono le associazioni che si sono avvalse del suo volto come testimonial e della sua collaborazione, tra cui Amnesty International, Unicef, Nazioni Unite e molte altre ancora.

