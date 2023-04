Laura Pausini, Un buon inizio. Si intitola così il nuovo singolo della cantante che ha appena festeggiato i 30 anni di carriera con un evento straordinario. Ma soprattutto il suo ritorno al pubblico con un nuovo album e una canzone che rispecchia il suo splendido momento artistico e personale.

Ecco allora testo e significato più profondo del brano, ma prima ascoltiamolo qui di seguito.

La Pausini ha lanciato la nuova canzone con un video molto pregevole del quale lei stessa ha curato la sceneggiatura. Questa la clip di Un buon inizio, diretto da Dario Garegnani e tratta da Youtube.

Questo il testo è stato scritto dalla cantante romagnola insieme a Riccardo Zanotti, voce e autore dei Pinguini Tattici Nucleari.

Tu lo sai dove va la vita senza il coraggio

rimane vera a metà come una statua di ghiaccio

scomparirà pian piano quello

che ho passato come dediche

a mano sopra un libro usato

bisogna dare il giusto peso ad uno sbaglio

le cicatrici servono a volare meglio

Quando ci metto l’anima

e poi mi perdo d’animo

e il mondo che crolla

ma la mia testa dura no

Cade il sorriso dalle labbra

come un bicchiere che si rompe sul pavimento

ci son parole come bombe

che bruciano dentro

ma non le ascolterò

Non lascio vincere la rabbia

e cresce come una foresta

il mio cambiamento

scambio quello che temevo

per ciò che sento

e non è molto ma almeno

è un buon inizio

In mezzo a questo rumore

e tra un milione di strade

cerco un futuro migliore

mi fermo e provo a brillare

e chi mi guarda mentre ballo sola un lento

non sa mai com’è bello darsi il proprio tempo

è il brivido che provo sopra il precipizio

la fine di una gara prima del giudizio

Quando ci metto l’anima

e poi mi perdo d’animo

e il mondo che crolla

ma la mia testa dura no

Cade il sorriso dalle labbra

come un bicchiere che si rompe sul pavimento

ci son parole come bombe

che bruciano dentro

ma non le ascolterò

Non lascio vincere la rabbia

e cresce come una foresta

il mio cambiamento

scambio quello che temevo

per ciò che sento

e non è molto ma almeno

è un buon inizio

Cosa si è rotto in me

cosa mi ha fatto tremare forte

è la paura che trasforma a volte

l’insicurezza in libertà

bastasse un treno per scappare, scappare via

un trucco per coprire tutta l’apatia

bastasse un buon inizio per la mia malinconia

Cade il sorriso dalle labbra

come un bicchiere che si rompe sul pavimento

ci son parole come bombe

che bruciano dentro

ma non le ascolterò

(ma non le ascolterò)

Non lascio vincere la rabbia

e cresce come una foresta

(per ciò che sento)

almeno

è un buon inizio