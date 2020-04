Le canzoni rock d’amore. Spesso si tratta di amori struggenti o non corrisposti! Ne abbiamo scelte 15 tra le più belle e famose di tutti i tempi. Buon ascolto.

CANZONI D’AMORE ROCK. Forse non è il rock il genere musicale con il più alto numero di canzoni d’amore, ma certo questo tema così importante è molto presente nella musica rock di ogni epoca. Gli amori cantati nelle canzoni rock raramente sono però dolci e spensierati; al contrario, sono quasi sempre amori tormentati, struggenti, amori non corrisposti, mancati, finiti male, o nel peggiore dei casi terminati a causa della morte della persona amata. Spesso sono proprio queste le storie d’amore cantate nella musica rock, con poche eccezioni in cui l’amore è invece cantato nella sua bellezza e forza. Ecco allora le 15 migliori canzoni rock d’amore che abbiamo scelto, e buon ascolto!

Le più belle canzoni rock d’amore

1. Pearl Jam – Black (1991)

I know someday you’ll have a beautiful life

I know you’ll be a star in somebody else’s sky, but why

Why, why can’t it be, oh can’t it be mine?

Tratta da Ten, album di debutto della band di Seattle uscito nel 1991, Black è tra le migliori canzoni scritte dai Pearl Jam. Parla di un amore perduto e del profondo senso di tristezza che ne deriva.

2. Queen – Somebody to Love (1976)

Lord, what you’re doing to me?

I have spent all my years in believing you

But I just can’t get no relief, Lord!

Somebody, ooh somebody,

Can anybody find me somebody to love?

Pietra miliare della discografia dei Queen e della musica rock in genere, Somebody to Love uscì nel 1976 con l’album A Day at the Races.

3. The Rolling Stones – Paint It Black (1966)

I look inside myself and see my heart is black

I see my red door, I must have it painted black

Maybe then I’ll fade away and not have to face the facts

It’s not easy facing up, when your whole world is black

Immortale canzone dei Rolling Stones in cui si parla dello spaesamento e del dolore dato dalla perdita improvvisa della persona amata.

4. Metallica – Nothing Else Matters (1992)

I never opened myself this way

Life is ours, we live it our way

All these words I don’t just say

And nothing else matters

Scritta dal frontman della band statunitense James Hetfield, che la dedicò alla sua prima ragazza, Nothing Else Matters è una canzone estremamente sentita e personale. Lo stesso Hetfield dichiarò in un’intervista: ”è un testamento di onestà ed esposizione di sé, di far uscire fuori il vero te stesso, correndo il rischio, accettando la scommessa che qualcuno stia per entrare nel tuo cuore.”

Vedi anche: Le canzoni d’amore più belle di sempre

5. Pink Floyd – If (1970)

If I were a swan, I’d be gone

If I were a train, I’d be late again

If I were a good man

I’d talk with you

More often than I do

Uscita con l’album Atom Heart Mother, If fu scritta da Roger Waters. Alcuni hanno ipotizzato che la persona a cui il testo fa riferimento sia in realtà Syd Barrett, ma si tratta di ipotesi non confermate e resta tuttora una delle canzoni rock d’amore più belle.

6. Dire Straits – Romeo and Juliet (1980)

Juliet, when we made love, you used to cry

You said ‘I love you like the stars above, I’ll love you ‘til I die’

There’s a place for us, you know the movie song

When you gonna realize it was just that the time was wrong, Juliet?

In questa bella canzone dei Dire Straits un Romeo sconvolto dall’amore canta una serenata alla sua Giulietta per convincerla a tornare con lui.

7. Patti Smith – My Madrigal (1996)

We waltzed beneath motionless skies

All heaven’s glory turned in your eyes

We expressed such sweet vows

Oh till death do us part

Canzone davvero struggente questa di Patti Smith, una delle donne rock più famose di sempre, che la dedicò al marito Fred Smith, morto improvvisamente nel 1994.

Vedi anche:

8. R.E.M. – The One I Love (1987)

This one goes out to the one I love

This one goes out to the one I’ve left behind

A simple prop to occupy my time

This one goes out to the one I love

Tratta dall’album Document del 1987, fu il primo grande successo internazionale dei R.E.M.

9. Nirvana – Heart-Shaped Box (1993)

Hey!

Wait!

I’ve got a new complaint

Forever in debt to your priceless advice

Primo singolo estratto dall’album In Utero del 1993, Heart-Shaped Box ebbe fin da subito un grande successo, non solo negli Stati Uniti. Sembra che nel testo venga raccontato il difficile rapporto tra Kurt Cobain e la moglie Curtney Love.

10. Guns N’ Roses – Don’t Cry (1991)

Don’t you cry tonight

I still love you, baby

Don’t you cry tonight

Famosissima canzone dei Guns N’Roses del 1991. Il frontman della band Axl Rose la compose dopo essere stato lasciato da un suo grande amore, che dopo avergli detto addio gli disse di non piangere.

11. Aerosmith – I Don’t Want to Miss a Thing (1998)

And thank God we’re together

I just want to stay with you in this moment forever

Forever and ever

Brano scritto da Diane Warren e contenuto nel film Armageddon, ottenne una candidatura agli Oscar come miglior canzone nel 1999. Qui l’amore è raccontato nella sua bellezza e forza, nel momento in cui viene vissuto.

Vedi anche: 15 canzoni e frasi d’amore rap

12. Scorpions – Still Loving You (1984)

Try

Baby try

To trust in my love again

I will be there

I will be there

Uscito nel 1984, questo brano divenne presto un classico della band tedesca. Il testo parla di una storia d’amore quasi finita e appesa a un filo, e del desiderio di ricominciare da capo riconoscendo i propri errori senza buttare via tutto.

13. Bon Jovi – Always (1994)

If you told me to cry for you, I could

If you told me to die for you, I would

Take a look at my face

There’s no price I won’t pay

To say these words to you

Power Ballad che ottenne enorme successo nel 1994, Always parla ancora una volta del dolore profondo che si prova dopo essere stati lasciati e del desiderio di tornare insieme.

Vedi anche: 10 canzoni d’amore italiane che non invecchiano mai

14. Placebo – Every you (1999)

All alone in space and time

There’s nothing here but what here’s mine

Something borrowed, something blue

Every me and every you

In questa canzone dei Placebo del 1999 contenuta nell’album Without You I’m Nothing si parla di nuovo di un amore ormai consumato.

15. Sting – Shape of My Heart (19)

If I told her that I loved you

You’d maybe think there’s something wrong

I’m not a man of too many faces

The mask I wear is one

Terminiamo la nostra playlist con questa bella canzone di Sting del 1993, che ottenne grande successo anche perché fu inclusa nella colonna sonora del film Léon di Luc Besson.

Vedi anche: Canzoni d’amore straniere più belle di sempre

Canzoni rock d’amore, emozioni indimenticabili

Eccoci arrivati alla fine della nostra playlist. Le canzoni rock che parlano d’amore come abbiamo visto sono tante e spesso bellissime. Ovviamente si tratta di una scelta, e molte altre canzoni entrate nella storia della musica rock avrebbero potuto far parte di questa lista. Ci sono ad esempio Angel degli Aerosmith o Love Of My Life dei Queen, oppure All I Want Is You degli U2, o ancora Thank You dei Led Zeppelin, tutte canzoni sicuramente indimenticabili. Speriamo comunque che abbiate apprezzato la nostra scelta e che vi sia piaciuto lasciarvi andare alle emozioni che tutte queste canzoni rock d’amore portano con sé.

Ci sono altre canzoni rock d’amore che ti piacciono? Diccele nei commenti!

Vedi anche: