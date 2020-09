Canzoni. Le più belle e famose dei Pearl Jam, gruppo mitico del rock anni 90/2000. TOP 10

I Pearl Jam, gruppo originario di Seattle che è considerato una delle band più significative degli anni ‘90, ha prodotto, nel corso della sua carriera, molte canzoni di successo, alcuni davvero iconici per quanto riguarda il repertorio rock, grunge.

Al pari dei Nirvana, i Pearl Jam, che fanno a capo alla figura carismatica di Eddie Vedder, si sono sempre distinti per l’integrità morale e musicale, abbracciando uno stile che li ha sempre visti estranei alle stringenti logiche di mercato del mondo della musica. Senza mai piegarsi alle pressioni commerciali quindi, i Pearl Jam hanno saputo mantenere intatta la propria arte, pur raccogliendo consensi e un successo planetario. Canzoni sull’amore, sull’amicizia, sulla vita e non solo.

Ne abbiamo scelto alcune delle più belle e famose, non è una classifica, ma una nostra selezione! Ecco per voi 10 canzoni dei Pearl Jam.

Pearl Jam, le 10 canzoni più belle e famose – TOP 10

Alive

Iniziamo le top 10 delle canzoni più belle e famose dei Pearl Jam con questo brano, uno dei primi della band. Il testo è firmato da Eddie Vedder, che scrisse tre canzoni dopo essere stato contattato dall’amico Jack Irons. Alive divenne uno dei brani più di successo della band di Seattle.

Just Breathe

Di altro tenore e molto più recente è invece il brano Just Breathe. Scritto nel 2009, la canzone viene partorita dalla penna di Vedder dopo aver scritto molte canzoni che sono poi state utilizzate per la colonna sonora del film Into The Wild.

Jeremy

Figlia di Jeff Ament e Eddie Vedder, Jeremy inizia con un riff accattivante e un sapiente uso degli armonici della chitarra. La voce di Eddie Vedder poi intona la melodia insieme alla rombante batteria che accompagna energicamente tutto il brano.

I Am Mine

Del 2002, questa canzone è il primo singolo che la band ha scelto per lanciare l’album Riot Act. Come al solito, il testo della canzone si contraddistingue per la profondità dell’indagine, in cui Vedder riflette sul fatto che la nostra sicurezza, la nostra “casa”, si può trovare solo in noi stesse e noi stessi.

Sirens

Ancora una riflessione sul senso di sicurezza. Vedder, in mezzo al tumulto delle sirene, si accorge della presenza dell’Altro con la A maiuscola. La relazione è infatti ciò che ci permette di rimanere ancorati e ancorate nella realtà. E’ tra le più belle e famose canzoni dei Pearl Jam.

Black

Con un sound vintage e affascinante, Black è uno dei primi brani di successo della band, che su Youtube raccoglie ben 160 milioni di visualizzazioni. Protagonista è l’amore di un uomo per una donna che ormai se ne è andata.

Wishlist

Vedder è famoso per la sua verve poetica, e il testo di questa canzoni conferma le sue indiscusse capacità. Con un testo semplice ma molto evocativo e profondo, Vedder usa l’immaginazione per rimodellare i limiti della realtà.

Yellow Ledbetter

Un’altra canzone fantastica dei Pearl Jam. Yellow Ledbetter è uno dei grandi successi della band, che raccoglie ben 101 milioni di visualizzazioni su Youtube. L’inizio inconfondibile con l’avvolgente assolo della chitarra di Michael McCrady, ci proietta subito su un mondo misterioso, lontano e dolcissimo. La voce di Eddie Vedder incornicia il tutto con incanto.

Better Man

Nonostante la band non apprezzi particolarmente questo brano, la canzone Better Man viene pubblicata nell’album Vitalogy ed è amata dai fan. La canzone è stata scritta da un giovanissimo Eddie Vedder, ancora liceale. Le soronità pop comunque non tolgono incanto a questo bellissimo brano.

Even Flow

Ancora una canzone dell’album di debutto, Even Flow si configura come uno dei brani più rockettari ed energici della band. Da subito si contraddistingue per la grande personalità vocale di Vedder e l’esplosiva batteria di Matt Cameron.

Pearl Jam, canzoni leggendarie per un gruppo rock leggendario

Con una personalità artistica indiscutibile, i Pearl Jam hanno davvero fatto la storia del grunge e del rock. ll personaggio carismatico e versatile di Eddie Vedder, ha contribuito moltissimo a rendere questa band davvero leggendaria. Moltissime le canzoni, come abbiamo visto, che ci fanno saltare sulla sedia, che ci strappano un sorriso ma che ci fanno anche scendere una lacrima. Viva i Pearl Jam!

