Quando finisce un amore… per fortuna resta la musica. Ecco le più belle canzoni e frasi sull’amore finito.

Canzoni sull’amore finito, ne esistono tante e sicuramente rappresentano bene lo stato d’animo che si prova in quando ci si dice addio. Tuttavia non sono solo le canzoni musicali a descrivere al meglio queste emozioni, quasi sempre negative. In particolare, anche le frasi di personaggi famosi della cultura sono perfette per questi casi.

Perciò abbiamo scelto 25 delle frasi tratte da canzoni, da citazioni o da libri, che meglio descrivono l’amore finito e quello che si prova.

25 frasi e canzoni sull’amore finito

1) “Questo non è un arrivederci, mia cara, questo è un grazie. Grazie per essere venuta nella mia vita e darmi gioia, grazie per amarmi e ricevere in cambio il mio amore. Grazie per i ricordi che custodirò per sempre. Ma soprattutto, grazie per avermi mostrato che verrà un momento in cui alla fine potrò lasciarti andare.”

(dal libro “Le parole che non ti ho detto – titolo originale “Message in a bottle”- di Nicholas Sparks)

2) “Di sere nere, che non c’è tempo, non c’è spazio e mai nessuno capirà. Puoi rimanere, perché fa male male, male da morire. Senza te.”

(Dalla canzone “Sere Nere” di Tiziano Ferro)

3) “E’ stato scritto nelle cicatrici dei nostri cuori: non siamo rotti ma piegati e possiamo imparare ad amare di nuovo.”

(traduzione della canzone “Give me a reason” di Pink)

4) “Quando si parla di amore perduto, il tempo può guarire tutte le ferite, ma ci saranno sempre cicatrici.”

(Anonimo)

5) “È meglio aver amato e perso, che non aver mai amato affatto.”

(Alfred Lord Tennyson)

6) “È uno strano dolore morire di nostalgia per qualcosa che non vivrai mai.”

(dal libro “Seta” di Alessandro Baricco)

7) “L’amore è come l’argento vivo nella mano. Lascia le dita aperte e rimane. Stringilo e se ne va via.”

(Dorothy Parker)

8) “Vorrei fuggire via e nascondermi da tutto questo, ma resto immobile qui senza parlare. Non ci riesco a staccarmi da te e cancellare tutte le pagine con la tua immagine, e vivere come se non fosse stato mai amore.”

(dalla canzone “Come se non fosse stato mai amore” di Laura Pausini)

9) “È sempre accaduto che l’amore abbia ignorato quanto fosse profondo fino al momento del distacco.”

(Khalil Gibran)

10) “Adesso che farai? Risposi, io non so, quel tuo sguardo poi lo interpretai come un addio. Senza chiedere perché, da te mi allontanai, ma ignoravo che in fondo non sarebbe mai finita.”

(dalla canzone “Infinito” di Raf)

11) “Sarebbe un Mondo migliore se “Ti amo” e “Addio” si potessero dire una sola volta nella vita. E mai alla stessa persona.”

(da Twitter)

12) “Quando un amore finisce, uno dei due soffre. Se non soffre nessuno, non è mai iniziato. Se soffrono entrambi, non è mai finito.”

(Marilyn Monroe)

13) “Ma fai rumore sì, che non lo posso sopportare questo silenzio innaturale tra me e te.”

(dalla canzone “Fai rumore” di Diodato)

14) “Lei diceva non lo so e dopo mi stringeva forte ancora un po’. Lei diceva di non prenderla così, nasce e cresce, poi finisce e se tradisce, ti sarà chiaro che la vita non è un film.”

(dalla canzone “Non è un film” degli Articolo 31)

Altre frasi sull’amore finito

15) “Il più difficile non è il primo bacio, ma l’ultimo.”

(Paul Geraldy)

16) “Come fare a dirtelo che non ci sei più dentro agli occhi miei, che siamo solamente incomprensione e lacrime?”

(dalla canzone “abitudine” dei Subsonica)

17) “Mi si erano spente le vene, gelata la pelle. Avevo avuto freddo, lui se ne era andato.”

(Elena Ferrante)

18) “Dammi solo un minuto, un soffio di fiato, un attimo ancora. Stare insieme è finito, abbiamo capito, ma dirselo è dura”.

(dalla canzone “Dammi solo un minuto” dei Pooh)

19) “Il ricordo dei giorni che abbiamo vissuto insieme brucia sulla mia pelle e m’incendia gli occhi di dolore.”

(Anonimo)

20) “Nulla più di te mi più riguarda, nulla più di me più ti riguarda. Nulla più può cambiare il passato e non si tratta del fato perché tutto ciò è andato. Tutto ciò non c’è più, senza buon giorno il nostro mondo va, in direzioni opposte.”

(dalla canzone “direzioni opposte” di Frank Siciliano)

21- “Di un amore finito ti mancano anche i momenti brutti, anche le infelicità.”

(Ivan Cotroneo)

22- “E non mi importa se non mi ami più. E non mi importa se non mi vuoi bene Dovrò soltanto reimparare a camminare, se non ci sei tu, uh.”

(dalla canzone “Cosa mi manchi a fare” di Calcutta)

23- “Dimmi tu addio, se a me dirlo non riesce. Morire è nulla, perderti è difficile.”

(Umberto Saba)

24- “A un cuore in pezzi nessuno s’avvicini senza l’alto privilegio di aver sofferto altrettanto.”

(Emily Dickinson)

25- “Perché quando tu sei ferito non sai mai, oh mai se conviene più guarire o affondare giù, per sempre. Amore mio, come farò a rassegnarmi a vivere. E proprio io che ti amo, ti sto implorando, Aiutami a distruggerti.”

(dalla canzone Cinque giorni di Michele Zarrillo)

L’amore finito, canzoni e frasi. Le più belle

L’amore finito fa inevitabilmente male. Spesso lascia delle cicatrici, come nelle frasi tratte dalla canzone di Pink e grande dolore. Come ad esempio in “Sere nere” di Tiziano Ferro. In altri casi la fine di un amore ci mette semplicemente di fronte alla realtà, come spiega efficacemente la frase della canzone firmata dagli Articolo 31.

Altre volte ancora si fa così fatica a dirsi addio. Pertanto, si chiede aiuto all’altra persona per mettere la parola fine ad una relazione. Tutto questo si evince dalla frase del poeta e scrittore Umberto Saba e in maniera ancor più marcata dal brano Cinque giorni di Michele Zarrillo. Insomma l’amore finito fa soffrire sicuramente, ma in alcuni casi fortifica.

Siamo giunti al termine di questo nostro viaggio nei sentimenti e nelle emozioni, tramite le canzoni e le frasi sull’amore finito. Se siete in questa situazione allora quelle che vi abbiamo proposto saranno sicuramente in linea con il vostro attuale stato d’animo.

