Quali sono le frasi più belle e più toccanti delle canzoni del grande cantautore di Latina? Amore ma non solo, in 10 frasi belle dalle canzoni di Tiziano Ferro.

Tiziano Ferro, si sa, è un cantante con i fiocchi, dalla voce con il timbro inconfondibile e dalla potenza unica, ma non è solo un semplice interprete. Il cantante originario di Latina è infatti anche un bravissimo cantautore e paroliere: suoi sono infatti i testi di tutte le sue canzoni, ed è cosa nota che Ferro spesso si ritrovi a scrivere canzoni anche per celebri colleghi e colleghe, come Carmen Consoli, Giusy Ferreri, Syria e molti e molte altre ancora. Il suo talento di paroliere è quindi indiscusso, e intrecciato alla sua voce magnifica, il risultato è davvero irresistibile. Ma quali sono le frasi più belle tratte dai suoi numerosi grandi successi? Abbiamo scelto per voi 10 frasi belle dalle canzoni di Tiziano Ferro.

Tiziano Ferro: le frasi più belle dalle sue canzoni

Non me lo so spiegare

Una canzone che parla di un amore finito, ma che uno dei due non riesce a dimenticare. Un incipit davvero indimenticabile.

Un po’ mi manca l’aria che tirava

O semplicemente la tua bianca schiena

E quell’orologio non girava

Stava fermo sempre da mattina a sera

Sere nere

Un’altra canzone che parla di nostalgia d’amore. Ma quando un amore si può dire veramente finito? Tiziano Ferro racconta le altalene degli amori irrisolti.

Ho combattuto il silenzio parlandogli addosso

E levigato la tua assenza solo con le mie braccia

E più mi vorrai e meno mi vedrai

E meno mi vorrai e più sarò con te

Ti scatterò una foto

Quattro brevi frasi cantante a cappella bastano a farci tremare il cuore. Una canzone piena di sentimento che fa rabbrividire per la verità delle sue parole.

Perché piccola potresti andartene dalle mie mani

Ed i giorni dapprima lontani saranno anni

E ti scorderai di me

Quando piove i profili e le case ricordano te

L’amore è una cosa semplice

L’amore è una cosa semplice, davvero. E ci bastano le frasi semplici della scrittura immediata e diretta di Tiziano Ferro per capirlo.

Quello sguardo da oltraggio che insinua

Ti verrò a prendere con le mie mani

E sarò quello che non ti aspettavi

Sarò quel vento che ti porti dentro

Il mestiere della vita

Un inno alla vita è invece questo brano che ci ricorda che per raggiungere la felicità bisogna ancorarsi al momento presente, afferrando la vita a piene mani.

Poi tenta l’incompiuto, lo straordinario

Amore vivi in eccesso, cominciando adesso

Goditi il trionfo, crea il tuo miracolo

Cerca il vero amore, dietro ad ogni ostacolo

Potremmo ritornare

Con una saggezza davvero straordinaria, Tiziano Ferro racconta il passare del tempo che, inevitabilmente, ci cambia. Ma il cambiamento, a volte, può diventare un ritorno, un ritorno a noi stesse e noi stessi, a chi siamo veramente.

Quasi trent’anni per amarci proprio troppo

La vita senza avvisare poi ci piovve addosso

Ridigli in faccia al tempo quando passa per favore

E ricordiamoglielo al mondo chi eravamo e che potremmo ritornare

Accetto miracoli

Anche qui, con l’esperienza di chi ha vissuto, Tiziano Ferro riflette su come il tempo ci trasforma, su come la vita ci trasforma. Nonostante resistiamo al cambiamento, le cose non possono restare sempre uguali, che ci piaccia o no.

Nasce dal colore di una rosa appassita un’altra vita

poche idee o sempre le stesse, prometto “basta promesse”

e ho cambiato e ho cambiato e anche fosse l’ultima fermata

lascio la mia vita molto meglio di come l’ho trovata.

In mezzo a questo inverno

Nostalgia e un filo di tristezza attraversano questo verso dalla potenza travolgente. Cos’è la felicità, quando e come ci viene concessa? Come raggiungerla e cosa farne?

C’eri tu, c’eri tu, c’eri tu

In mezzo a questo inverno

A dirmi, “Meglio un minuto

Ma felice che triste in eterno”

Amici per errore

Tiziano Ferro riesce ad arrivare ai cuori delle persone proprio per la profondità con cui è capace di raccontare la vita. L’amore non è abbastanza, se non serve a raggiungere la verità, ad afferrare la realtà ultima.

Non è l’amore quello che ci serve

Ma è molto più, è la verità

Infondo siamo dalla stessa parte

Di un’altra metà

La differenza tra me e te

A volte basta il sorriso della persona che amiamo per calmare i turbamenti più profondi del nostro animo. Una canzone che canta la differenza e ne celebra la gloria.

Poi mi chiedi come sto

E il tuo sorriso spegne i tormenti e le domande

A stare bene, a stare male, a torturarmi, a chiedermi perché

Non ci stupisce che Tiziano Ferro abbia venduto nel mondo milioni e milioni di dischi. Il suo successo planetario si spiega non solo grazie alla sua voce, alla sua musicalità che sono davvero uniche e inconfondibili nel panorama musicale internazionale e nazionale, ma anche per la capacità di scrivere canzoni che siano sincere ed autentiche, capacità che è un patentino irrinunciabile per ogni artista che si rispetti.

Autore prolifico, sempre sul pezzo e coraggioso, che guarda alla vita nella sua crudezza ma anche bellezza, Tiziano Ferro ci ha regalato numerosi brani che contengono frasi di pura poesia, intonate con grazia dalla sua voce melodiosa. Un vero tesoro da custodire con cura. Avanti tutta, Tiziano!

