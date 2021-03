Ultimo, le canzoni e le frasi più belle del cantante romano. Dai primi successi alle ultime canzoni.

Quante canzoni ha fatto Ultimo? Nonostante la giovane età il cantautore italiano ha scritto molte canzoni, avendo iniziato a comporre già a 11 anni! Dopo i successi di Sanremo 2018 e 2019 il suo successo è esploso, divenendo molto popolare (ricordiamo il suo concerto all’Olimpico con oltre 60mila persone). Per omaggiare questo giovane talento abbiamo scelto le sue 11 canzoni più belle e famose, quelle con le frasi da cantare e dedicare. Buon ascolto!

Ultimo: canzoni e frasi più belle

Ovunque tu sia

Sai a volte mi soffermo solo sui particolari

Perché un viaggio cambia strada, a seconda dei binari

Perché un viaggio cambia senso da come riempi i tuoi bagagli

Perché ogni vita pesa a seconda degli sbagli

E’ il 2017 quando Ultimo esordisce con l’album Pianeti, ed è un grande successo che fa scoprire il talento del cantante romano. Testo malinconico, storie d’amore, profondità e semplicità musicale. E’ giovane ma sembra già molto tormentato: “Sai l’amore non esiste per chi è sempre stato senza”

Pianeti

Prendimi per mano e disegniamo mille passi

Ancora un estratto dall’album dal titolo omonimo, è un’altra canzone dolce e malinconica, che con pochi semplici ma potenti versi emoziona chi l’ascolta. Molto bello anche il video.

Il ballo delle incertezze

Ma ci sarà

il ballo delle incertezze

ci sarà

un posto in cui perdo tutto

che per stare in pace con te stesso e col mondo

devi avere sognato

almeno per un secondo

Questa canzone è famosa per aver vinto al Festival di Sanremo 2018 tra le nuove proposte. Ancora una canzone dolce e malinconica, su un amore finito o forse mai vissuto veramente, ma anche una riflessione sull’emarginazione come evidenziato dal bel video.

Piccola stella

Sei la piccola stella che porto

Nei momenti in cui non ho luce

Sei la piccola stella che porto

Nei momenti in cui non ho luce

Uno dei nuovi e più recenti successi di Ultimo è sicuramente Piccola stella, tratta dall’album del 2018 “Peter Pan”. Ancora una canzone d’amore, ancora una canzone emozionante e con frasi strappalacrime, come dimostra questa suggestiva esibizione live:

Ti dedico il silenzio

E ti dedico il rumore

Di queste inutili parole

Un quadro senza il suo colore

Che è andato via a volare altrove

Io ti dedico il silenzio tanto non comprendi le parole

Altra canzone di Ultimo amatissima dalle fan e dai fan, sempre tratta dall’album Peter Pan, anzi forse la più bella. Si parla ancora di difficili relazioni amorose e non solo, con profondità e malinconia. Parole che vanno dirette al cuore.

Frasi Ultimo – le più belle

Cascare nei tuoi occhi

Vorrei parlarti ma non riesco mai a farlo

E rovinare tutto quello che è stato

Che a volte le parole sono un inganno

Sono i rimorsi di chi se n’è andato

Ancora 2018, ancora una bella canzone. “Cascare nei tuoi occhi” sembra rimandare all’inglese “fall in love”, cadere nell’amore, che si usa per descrivere l’innamoramento. Qui si parla di un innamoramento particolare, come mostrato nel video – girato a Shanghai – dove Ultimo cerca di conquistare una bellissima ragazza orientale. Una delle canzoni più romantiche di Ultimo.

Poesia senza veli

E quando il mondo ti schiaccia provaci anche tu

Tira fuori il bimbo che hai dentro, non nasconderlo più

Come dice un commento su Youtube: “È assurdo quanto questo ragazzo sia riuscito a sfondare senza parlare di droga, alcol, soldi”. Il riferimento ovviamente è al pop, al rap e alla trap più diffusa. In effetti le tematiche di Ultimo sono molto diverse, quasi sempre si parla di amore, sofferenza e vita, in maniera molto diretta, come in questa vera e propria “poesia senza veli”

I tuoi particolari

Se solamente Dio inventasse

Delle nuove parole potrei dirti che

Siamo soltanto bagagli

Viaggiamo in ordini sparsi

Se solamente Dio inventasse delle nuove parole

Potrei scrivere per te nuove canzoni d’amore

E cantartele qui

Dall’album del 2019 Colpa delle favole è tratta I tuoi particolari. E’ arrivata seconda al festival di Sanremo dietro a “Soldi” di Mahmood, ma era la più votata al televoto. Dunque in qualche modo i suoi fan la considerano la vera canzone vincitrice. Ancora una volta Ultimo racconta una relazione tra due persone, ma si tratta di un vero e proprio inno all’amore, quasi inesprimibile (tanto che si augura che Dio inventi nuove parole).

Ipocondria

Mi sono chiesto spesso

Che cosa fosse il tempo

Se in fondo quando ti amo

Il mondo non lo sento

Anno 2019, Ultimo continua imperterrito il suo percorso come cantautore, anche se in questa canzone cambia leggermente rotta. Più scanzonato, almeno musicalmente, più leggero, ma sempre capace di descrivere emozioni e stati d’anima in maniera molto credibile. Divertente il video.

Rondini al guinzaglio

Portami con te

Dov’è leggero il mio bagaglio

Dove mi ami anche se sbaglio

Dove vola e si ribella

Ogni rondine al guinzaglio

Basterebbe l’immagine della rondine al guinzaglio a rendere bella questa canzone, immagine che sembra rimandare al famoso albatros di Baudelaire. Ma la canzone è capace di volare alto e restare molto concreta, vicina alla vita di tutti i giorni, come si evince da versi e frasi come questa: “Portami a sentire le onde del mare / Portami vicino le cose lontane / Portami dovunque basta che ci sia posto / Per una birra e qualche vecchio rimpianto”.

Fatemè cantà

Fateme cantà

Che non c’ho voglia de sta con sta gente

Che me parla

Ma non dice niente

“È la canzone più vera che abbia mai scritto”, così Ultimo a proposito di questo brano. Una vera e propria canzone romana. Fateme cantà infatti è interamente cantata in romanesco, è una canzone molto sincera e autentica dove Ultimo parla di sè, dei suoi amici e, indirettamente, della sua città. La canzone, molto bella, è caratterizzata da un “nanananana” che rimane in testa. Nel video appare anche il mitico Antonello Venditti.

22 settembre

Puoi lasciare adesso le vecchie convinzioni

Ne costruiremo altre con nuove mie parole

Questo brano, uscito il 22 settembre 2020, è il primo che Ultimo ha prodotto con la propria casa discografica, la Ultimo Records. Il brano, che anticipa l’uscita del suo quarto album in studio, vede nell’equinozio d’autunno una data simbolica che porta verso un nuovo inizio. Ancora una volta frasi e versi molto intensi per un testo toccante del giovane cantautore.

Chi è Ultimo, ovvero Niccolò Moriconi

Il vero nome di Ultimo è Niccolò Moriconi, romanissimo, è nato a Roma il 27 gennaio 1996. Ha sempre studiato pianoforte e ha iniziato a scrivere canzoni da bambino.

Dal 2016 ha iniziato a a farsi strana, tra piccoli premi e aprendo concerti come quello di Fabrizio Moro. Primo singolo di debutto “Chiave”, poi il successo del suo album Pianeti, le partecipazioni a Sanremo e insoma il successo. Nell’estate del 2019 si è esibito all’Olimpico di fronte a 64mila persone.

Ha quasi sempre gli occhiali da sole dalle lenti tonde e ha molti tatuaggi su tutto il corpo. Musicalmente, e anche per le voce, può ricordare vagamente Tiziano Ferro, anche per certi temi trattati.

Ma allo stesso tempo, nonostante alcune sue influenze hip-hop, sembra seguire le orme dei grandi maestri del pop e delle canzoni d’amore italiane e dei cantautori.

Per ora, vista la giovane età e la quantità di canzoni scritte (si occupa sia dei testi sia della musica) possiamo dire che è sicuramente sulla buona strada.

