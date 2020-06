35 frasi sulla vita difficile, le abbiamo selezionate per voi fra le più belle in circolazione. Si tratta di frasi dette da famosi autori, geni contemporanei, scrittori, personaggi storici, attori, cantanti e perfino da persone comuni sui social network.

Ecco dunque le frasi sulla difficoltà della vita, per riflettere, meditare e in alcuni casi sorriderci su. Buona lettura.

Frasi più belle sulla vita difficile

1- “Se la vita è un videogioco, la grafica è fantastica, ma la trama è confusa e il tutorial è troppo lungo.”

(Elon Musk)

2- “Ogni giorno potrebbe non essere buono, ma c’è qualcosa di buono in ogni giorno.”

(Anonimo)

3- “La vita è un teatro, ma non sono ammesse le prove.”

(Anton Cechov)

4- “Se tutto fosse perfetto, non impareresti mai e non cresceresti mai.”

(Beyoncè)

5- “Ci sono due grandi tragedie nella vita: una è non ottenere ciò che si vuole, l’altra è ottenerlo.”

(Oscar Wilde)

6- “Canta la canzone che solo tu puoi cantare, scrivi il libro che solo tu puoi scrivere, costruisci il prodotto che solo tu puoi costruire…vivi la vita che solo tu puoi vivere.”

(Ravikant Naval)

7- “Vero. La vita è anche sofferenza, ma ciò non è una ragione per non vivere la tua vita pienamente.”

(Giuseppe Pennisi)

8- “Le difficoltà spezzano alcuni uomini, ma ne rafforzano altri.”

(Nelson Mandela)

9- “Così è la vita: cadere sette volte e rialzarsi otto.”

(Anonimo)

10- “Se corri hai la possibilità di perdere, ma se non corri hai già perso.”

(Barack Obama)

11- “La vita è come un’eco: se non ti piace quello che ti rimanda, devi cambiare il messaggio che invii”.

(James Joyce)

12- “Ho sempre amato la vita. Chi ama la vita non riesce mai ad adeguarsi, subire, farsi comandare.”

(Oriana Fallaci)

13- “A volte la vita ti colpisce in testa con un mattone. Non perdere la fiducia.”

(Steve Jobs)

14- “Non avere mai paura della difficoltà che incontri. Ricorda che l’aquilone si alza con il vento contrario, mai con quello a favore”.

(Anonimo)

15- “Lo scopo della vita è credere, sperare e lottare”.

(Indira Gandhi)

16- “C’è una parte di me che sa benissimo cosa è successo, l’altra fa finta di niente per poter vivere lo stesso.”

(99 posse, dalla canzone Corto Circuito)

17- “La vita è una serie di virgole, non di punti”.

(Anonimo)

18- “Chi desidera vedere l’arcobaleno, deve imparare ad amare la pioggia”.

(Paulo Coelho)

19- “La vita scappa via in fretta. Se uno non si ferma e non si guarda attorno, rischia di sprecarla.”

(Matthew Broderick, dal film Una pazza giornata di vacanza)

20- Per quanto possa sembrare difficile la vita, c’è sempre qualcosa che puoi fare per avere successo”.

(Stephen Hawking)

21- “Un viaggio cambia senso da come riempi i tuoi bagagli, perché ogni vita pesa a seconda degli sbagli.”

(Ultimo, dalla canzone Ovunque tu sia)

22- “La vita è come andare in bicicletta. Per mantenere l’equilibrio, devi continuare a muoverti”.

(Albert Einstein)

23- “Una vita senza insidie è una vita senza sogni.”

(Anonimo)

24- “Le cicatrici sono il segno che è stata dura. Il sorriso è il segno che ce l’hai fatta.”

(Madre Teresa di Calcutta)

25- “Tante volte uno deve lottare così duramente per la vita che non ha tempo di viverla.”

(Charles Bukowski)

26- “Ogni donna ha dentro di sé una guerriera che non si arrende mai e non si piega di fronte alle difficoltà della vita”.

(Anonimo)

27- “Qua in Veneto non molliamo mai! Più sei in difficoltà più le idee arrivano in fretta!”

(Neri Marcorè, dal film Leoni)

28- “Quante fatiche per mantenersi in vita! Nessun monumento richiede un tale impiego di forze per essere eretto.”

(Franz Kafka)

29- “La vita è come il pane: col trascorrere del tempo diventa più dura, ma quanto meno ne resta tanto più la si apprezza.”

(Indro Montanelli)

30- “Spesso la vita difficile è uguale a mancanza di soldi, non rincorrere l’ultimo bonus resterai deluso.”

(Anonimo)

31- “La durezza di questi tempi non ci deve far perdere la tenerezza dei nostri cuori.”

(Che Guevara)

32- “Cos’è in fondo la felicità? Me lo chiedo mentre tutto va in crisi. È progettare la felicità stessa, darle forma. Se la felicità fosse una casa, la stanza più grande sarebbe la sala d’aspetto.”

(Massimo Massini, post Facebook)

33- “Irene, i cantautori dicono che l’importante, non è quante volte cadi, ma se hai il coraggio di rialzarti. Ma dopo mille cadute roventi, non ci resta che imparare a vivere come i serpenti.”

(Pinguini Tattici Nucleari, dalla canzone Irene)

34- Ho messo in lavatrice panni bianchi grigi e lilla tutti assieme spiegandogli che la vita è difficile e devono imparare a cavarsela da soli.

(Silvia Garbe, da Twitter)

35- “E’ davvero facile essere positivi quando tutto va bene nella tua vita, è difficile essere positivi nel tuo giorno peggiore.”

(Miley Cyrus)

Vita difficile, come viene rappresentata nelle frasi

Dopo questa carrellata di frasi utili anche per stati Whatsapp, Facebook o Instagram, proviamo a capire in che modo rappresentano la vita difficile di tutti noi.

Partiamo dalla prima che vi abbiamo proposto, di Elon Musk, l’ imprenditore ed inventore, che ha fondato la Space X, compagnia privata che di recente ha lanciato in orbita due astronauti americani. Egli fra ironia e un parallelismo con il mondo dei videogiochi, ci propone già una rappresentazione originale delle difficoltà della vita.

Poi ci sono altre frasi amare, dirette e capaci di trasmettere tutta la tristezza vissuta in un determinato frangente della vita. Ma anche quelle che ci dicono come solo tramite le difficoltà si cresce, quindi non bisogna mollare, è il caso di Beyoncè e Steve Jobs.

Altre ancora ci invitano a metterci in gioco nonostante le difficoltà, come quella dell’ex presidente USA Obama o quella di Einstein. Infine, ci sono quelle che ci riportano all’attualità, alle difficoltà economiche e non solo causate dalla pandemia, che tutti vorremmo metterci alle spalle.

Insomma ognuna di queste 35 frasi ci racconta, in modo diverso, quanto sia difficile la vita, ma non per questo meno bella e unica.

