Frasi sull’amicizia a distanza da dedicare o condividere. Perché si è amici anche quando si è lontani.

L’amicizia è un legame irrinunciabile nella nostra vita, in grado di darci gioia anche a distanza. Capita a molti, infatti, di avere legami di amicizia con persone che non si vedono frequentemente, magari perché ci si trova in posti diversi, ma che nonostante questo riescono a far sentire la loro presenza forte e chiara nelle nostre vite.

Per celebrare questa forma di condivisone, abbiamo deciso di proporvi in questo articolo le migliori 20 frasi sull’amicizia a distanza.

Frasi amicizia a distanza più belle

1- “I veri amici non saranno mai distanti, forse nello spazio, ma mai col cuore”.

(Helen Keller)

2- “Ci sono amicizie impresse nei nostri cuori che non saranno mai diminuite dal tempo e dalla distanza”.

(Dodinsky)

3- “La distanza a volte aggiunge valore all’amicizia, e l’essenza l’addolcisce”.

(James Howell)

4- Una parte di te è cresciuta in me, saremo sempre insieme, mai lontani, forse nella distanza ma non nel cuore.

(Hakan Massoud Nawabi)

5- “L’amicizia a distanza oggi non esiste, purtroppo hanno inventato Facebook”.

(Anonimo)

6- “La vera amicizia resiste al tempo, alla distanza e al silenzio”.

(Isabel Allende)

7- “Una distanza materiale non potrà mai separarci davvero dagli amici. Se anche solo desideri essere accanto a qualcuno che ami, ci sei già.”

(Richard Bach)

8- “L’amicizia unisce… ciò che la distanza divide”.

(Anonimo)

9- “Un amico lontano è a volte più vicino di qualcuno a portata di mano. È vero o no che la montagna ispira più riverenza e appare più chiara al viandante della valle che non all’abitante delle sue pendici?”

(Khalil Gibran)

10- “La vera amicizia è quando due persone possono camminare in direzioni opposte rimanendo uno accanto all’altro”.

(Anonimo)

11- “Quelli veramente legati non hanno bisogno di corrispondenza, quando si incontrano di nuovo dopo molti anni di separazione, la loro amicizia è più vera che mai”.

(Ming-Dao Deng)

12- “Ho imparato che la vera amicizia continua a crescere, anche al di là della distanza più lunga”.

(Anonimo)

13- “La distanza non interrompe assolutamente l’amicizia, ma solo l’attività di essa”.

(Aristotele)

14- “La distanza non significa niente, quando qualcuno significa tutto”

(Anonimo)

15- “La vera amicizia non è essere inseparabili, è essere separati e niente cambia”.

(Anonimo)

16- “Incontri persone che ti dimenticano. Dimentichi persone che incontri. Ma a volte incontri persone che non puoi dimenticare. Quelli sono i tuoi amici”.

(Mark Twain)

17- “Non si è mai lontani abbastanza per trovarsi”.

(Alessandro Baricco)

18- “Puoi alzare barriere, litigare con dio, cambiare famiglia e città, strappare anche foto e radici, ma tra amici non c’è mai un addio”.

(Pooh)

19- “Amico lontanissimo, che stai vicino a me in quei momenti semplici che passo insieme a te”.

(Alex Britti)

20- “Tengo vicini amici e persone care perché senza radici l’albero cade”.

(Marracash)

Frasi sull’amicizia a distanza

Da sempre l’amicizia rappresenta un rapporto basato sul rispetto, la fiducia, la stima e la disponibilità reciproca fra le persone. Alcuni pensano che quando subentra la distanza fisica fra gli amici tutto questo possa venire meno. In realtà nella gran parte dei casi non è così.

L’amicizia e le distanze che separano due persone legate fra loro, hanno ispirato vari scrittori e scrittrici, poeti e personaggi noti nel mondo della cultura. Questo vale sia per quelli italiani, che per quelli internazionali, come potete notare dagli autori che vi abbiamo riportato.

Inoltre, l’importanza di questo rapporto viene sottolineata anche in molte canzoni, come ad esempio le ultime tre frasi citate, tutte frasi sull’amicizia a distanza. Si tratta di versi contenuti nei brani di famosi artisti italiani come Alex Britti, il gruppo dei Pooh e il rapper Marracash.

Insomma, questo sentimento di amicizia è trasversale ed è ancora più nobile se si riesce a mantenere nonostante le distanze. Certo, oggigiorno le nuove tecnologie, come ad esempio i social, che dovrebbero unire chi si trova lontano, in alcuni casi finisce per avere l’effetto opposto. Ma i veri amici, vanno oltre anche questo, sempre.

