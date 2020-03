La lontananza e la distanza, dalle persone o dai luoghi a noi cari, provocano sentimenti forti e contrastanti, spesso riportati in frasi indimenticabili. Per questo abbiamo deciso di fare una selezione di quelle che a nostro avviso sono le migliori, tratte da canzoni, poesie e libri.

Frasi su distanza e lontananza tratte da canzoni, poesie e libri

Ecco frasi e immagini sulla distanza e la lontananza da condividere e dedicare.

1- “Il dolore della separazione è nulla in confronto alla gioia di incontrarsi di nuovo”.

(Charles Dickens)

2- “Non ho smesso di pensarti, vorrei tanto dirtelo. Vorrei scriverti che mi piacerebbe tornare, che mi manchi e che ti penso. Ma non ti cerco”.

(Charles Bukowski – Non ho smesso di pensarti)

3- “Non fidarsi mai né di un marito troppo lontano, né di uno scapolo troppo vicino”.

(Helen Rowland)

4- “Torna amore, vela delicata e libera che occupi il pensiero della mia terra”.

(Alda Merini – Torna amore)

5- “È nella separazione che si sente e si capisce la forza con cui si ama”.

(Fedor Michajlovic Dostoevskij)

6- “Che farmene delle stelle, di questo vento leggero che mi accarezza la sera, che farmene di una finestra spalancata sul mondo, sull’orizzonte, se tu non ci sei?”.

(Jannis Ritsos – Che farmene delle stelle)

7- “La distanza a volte consente di sapere che cosa vale la pena tenere e che cosa vale la pena lasciare andare”.

(Lana Del Rey)

8- “Ma lascia almeno ch’io lastrichi con un’ultima tenerezza il tuo passo che s’allontana”.

(Vladimir Majakovskij – Invece di una lettera)

9- “Perché piccola potresti andartene dalle mie mani ed i giorni dapprima lontani saranno anni. E ti scorderai di me, quando piove i profili e le case ricordano te”.

(Tiziano Ferro – Ti scatterò una foto)

10- “E non so perché, ma parlo ancora di te. E mi sembra strano, da così lontano, lontano, ma c’è che non so perché, ma parlo ancora di te”.

(Coez – Lontana da me)

11- “Io che sto qui a guardare il mondo da più sfumature, lontano da mamma e papà dove sono le cure? Circondato dal disordine, scappato come rondine, se guardo il mare fra’ mi sento un vortice”.

(Clementino – Quando sono lontano)

12- “Tu mi manchi amore mio, e mi manchi come quando cerco dio, ho bisogno di te, di averti qui per dirti che e mi manchi amore mio”.

(Laura Pausini – In assenza di te)

13- “Sei rimasta dentro me, nel profondo delle idee come il pezzo di una vita che non c’è, come un ago nelle vene o una splendida bugia la ferita, che oramai non va più via”.

(Alex Baroni – La distanza di un amore)

14- “There’s someone for me somewhere. And I still miss someone”. (Da qualche parte, c’è qualcuno per me. Ancora mi manca quel qualcuno).

(Johnny Cash – I still miss someone)

15- “Ma quando un giorno sarai lontana, e vedrai il cielo quando si colora, pensami almeno per un momento, pensami almeno per mezz’ora”.

(Jovanotti – quando sarai lontana)

16- “Lontano dagli occhi, lontano dal cuore, e tu sei lontana, lontana da me. Per uno che torna e ti porta una rosa, mille si sono scordati di te”.

(Sergio Endrigo – Lontano dagli occhi)

17- “L’amore è come il vento: non lo vedi, ma lo percepisci”.

(Nicholas Sparks – I passi dell’amore)

18- “Avvolgimi col vestito dell’amore, fammi entrare nei tuoi occhi e toccare ciò che non si misura e non svanisce in lontananza”.

(Giovanni Farina)

19- “L’amore getta un ponte tra due sponde. La distanza rimane”.

(Heinrich Wiesner)

20- “La più grande distanza in questo mondo non è quella tra la vita e la morte, è quando sono a un passo da te, e non sai che ti amo.

(Rabindranath Tagore)

21- “Non sei più là dov’eri, ma sei ovunque io sia”.

(Victor Hugo)

22- “L’amore non conosce distanze; non ha continente; i suoi occhi sono le stelle

(Gilbert Parker)

Vedi anche: Frasi sulla vita, le più belle

I concetti di lontananza e distanza

I concetti di lontananza e distanza col tempo sono cambiati, rispetto al passato. Infatti, grazie agli strumenti tecnologici come smartphone, internet e via dicendo, la percezione della distanza fra le persone non è più la stessa.

Tuttavia questo spesso è solo illusorio, infatti la lontananza rimane ben presente nell’anima e nella sensibilità di molti. Le frasi che abbiamo scelto di riportarvi qui testimoniato tutto questo, sia per i rapporti d’amore che per quelli di amicizia. Magari per il distacco dai propri cari o, perché no, anche dai luoghi che in qualche modo segnano la nostra esistenza.

Per tale motivi non stupisce trovare tantissime frasi sui concetti di distanza e lontananza. A partire dalle poesie, di cui qui abbiamo citato ad esempio Alda Merini o Charles Bukowski oppure nei libri, come nel caso di Nicholas Sparks. Ovviamente non mancano le frasi sul tema anche in celebri canzoni, italiane, come quelle di Jovanotti o Laura Pausini, o straniere come quella di Johnny Cash.

Insomma, ogni ambito della cultura possiede delle sfaccettature dei concetti di distanza e lontananza, raccontati in modo diverso nelle frasi. Per questo è difficile non trovarne qualcuna che ci rappresenti, in alcune circostanze della vita.

Vedi anche: