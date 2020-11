Frasi e canzoni per quando ti manca una persona. Playlist e immagini.

“Mi manchi”… Quando qualcuno ci lascia, che si tratti di una separazione temporanea o definitiva, ascoltare canzoni che parlano di questo può essere confortante. Anche straziante a volte, certo, ma chi non si abbandona al pianto e al dolore ascoltando canzoni tristi quando il suo cuore è stato spezzato?

Abbiamo scelto per voi 15 frasi belle da quindici canzoni, sia italiane che straniere, che parlano del sentire la mancanza di qualcuno. Eccole, e buon ascolto!

Canzoni per dire “mi manchi” – Playlist

1. Sinead O’Connor – Nothing Compares 2 U

I could put my arms around every boy I see / But they’d only remind me of you

Cominciamo con la famosissima “Nothing Compares 2 You”, brano scritto e composto da Prince e portato poi al successo da Sinéad O’Connor. La canzone, uscita nel 1990, fa parte del secondo album della cantante irlandese “I Do Not Want What I Haven’t Got”.

2. Ultimo – Ovunque tu sia

È rimasto il tuo profumo in questa casa che ora è triste

Sopra il pianoforte ho messo le tue foto già riviste

Ecco un’altra canzone per dire che qualcuno ci manca. “Ovunque tu sia” esce nel 2017, secondo estratto dal primo album in studio “Pianeti”.

Vedi anche: Ultimo: le 11 canzoni con le frasi più belle – Playlist

3. Fausto Leali – Mi manchi

E potrei cercarmi un’altra donna ma m’ingannerei

Sei il mio rimorso senza fine, il freddo delle mie mattine

Uscita nel 1988, questa canzone di Fausto Leali partecipò al Festival di Sanremo, arrivando quinta, e arrivò alla sesta posizione della classifica italiana. La canzone verrà reinterpretata da Andrea Bocelli nel 2006 e inclusa nel suo album Amore.

Vedi anche: Canzoni d’amore più belle di sempre

4. Bon Jovi – Always

Now your pictures that you left behind

Are just memories of a different life

Ed ecco un altro grande classico della canzone d’amore internazionale. “Always”, power ballad molto struggente, uscì nel 1994 con l’album “Cross Road”. Ha avuto un grandissimo successo, e in totale ha venduto più di 3 milioni di copie in tutto il mondo.

Vedi anche: 15 canzoni rock d’amore – Le più belle e famose. Playlist

5. Simone Cristicchi – Mi manchi

Mi manchi

Come manca il mare a un’isola

Come ad un bottone l’asola

Con questa bella canzone Simone Cristicchi ha partecipato al Festival di Sanremo 2013. All’edizione i campioni in gara portavano due brani, ed è stato scelto “La prima volta (che sono morto)”. “Mi manchi” resta comunque un brano molto bello, anche se meno conosciuto.

6. Bill Withers – Ain’t No Sunshine

Ain’t no sunshine when she’s gone

Only darkness every day

Brano del cantante statunitense Bill Withers pubblicato nel settembre 1971 come secondo estratto dal primo album in studio “Just as I Am”. Nel 1972 la canzone vinse il Grammy Award come “Miglior canzone rhythm and blues”. Nel corso degli anni la canzone è stata reinterpretata da numerosissimi cantanti e usata in molte colonne sonore.

Vedi anche: Canzoni e frasi sull’amore finito. Le 25 più belle

7. Francesco De Gregori – Buonanotte fiorellino

Il granturco nei campi è maturo

Ed ho tanto bisogno di te

La coperta è gelata e l’estate è finita

Tra le canzoni più famose di De Gregori, anche Buonanotte fiorellino è sicuramente adatta da dedicare a qualcuno di cui sentiamo la mancanza. Per scrivere questo brano, uscito nel 1975 con l’album “Rimmel”, De Gregori ha dichiarato di essersi ispirato ad un brano di Bob Dylan, “Winterlude”.

Vedi anche: 10 canzoni di Francesco De Gregori: le più belle

8. Paolo Conte – Paso doble

Sì, ma più che pensarti e pensarti

eventualmente incontrarti vorrei,

e più che scriverti e telefonarti

eventualmente baciarti vorrei

Uscita nel 1987 con l’album “Aguaplano”, questa bellissima canzone di Paolo Conte esprime molto bene la sensazione che si prova quando ci manca qualcuno di cui siamo innamorati.

9. The Beatles – Yesterday

Why she had to go, I don’t know, she wouldn’t say

I said something wrong, now I long for yesterday

“Yesterday”, pubblicata nel 1965 nell’album “Help!” è sicuramente una delle più famose canzoni dei Beatles. Secondo il Guinness Book of Records è la canzone che vanta il maggior numero di cover, con più di 1.600 versioni registrate. La canzone parla di un amore finito e del desiderio di tornare indietro per riviverlo.

10. Gazzelle – Scintille

E come fossimo ancora in due

Anche se siamo lontani, divisi in due

E come fossimo ancora qui

Scintille, singolo del cantautore romano Gazzelle, esce nel 2018.

Si parla di nuovo di un amore finito e del senso di mancanza che si prova per la persona con cui si è condiviso tanto.

11. Pink Floyd – Wish You Were Here

How I wish, how I wish you were here

We’re just two lost souls swimming in a fish bowl, year after year

Famosissimo brano dei Pink Floyd, “Wish You Were Here” è uscito nel 1975 con l’album omonimo. La canzone è dedicata al fondatore ed ex frontman della band, Syd Barrett.

12. Calcutta – Cosa mi manchi a fare

E non mi importa se non mi ami più

E non mi importa se non mi vuoi bene

Dovrò soltanto reimparare a camminare

“Cosa mi manchi a fare”, singolo composto dal cantautore latinense Calcutta, è uscito nel 2015 con l’album “Mainstream”. Si parla di nuovo di un amore finito, della mancanza per la persona amata ma anche della possibilità di ricominciare, una volta passato il dolore.

13. Adele – Someone Like You

I’ll remember you said

“Sometimes it lasts in love but sometimes it hurts instead”

Questo singolo della cantautrice britannica Adele pubblicato nel 2011 ha ottenuto un grandissimo successo ed è diventato il primo singolo del decennio a superare il milione di copie vendute. Nel testo del brano la cantautrice immagina di rivedere l’uomo del quale è ancora innamorata, scoprendolo sposato e felice.

14. Giorgio Conte – Senza di te

A casa non voglio tornare, salgo da te

Che stronzo, sto male, ho bevuto, ho bisogno di te

Non riesco a dormire in un letto grande così

Preparami acqua e limone e vieni un po’ qui

Sicuramente Giorgio Conte non è famoso quanto il fratello Paolo ma questa sua canzone, uscita nel 2000 con l’album “L’ambasciatore dei sogni” non poteva mancare in una playlist come questa.

15. Blink-182 – I Miss You

Will you come home and stop this pain tonight?

Stop this pain tonight

Chiudiamo la nostra playlist con “I Miss You”, singolo del gruppo statunitense Blink-182, pubblicato nel 2004 con il loro quinto album. Nel testo si fa riferimento a Jack e Sally, protagonisti del film d’animazione di Tim Burton “Nightmare Before Christmas”

Vedi anche:

Le frasi delle canzoni per dire a una persona che ti manca

Eccoci arrivati alla fine di questa nostra playlist piena di nostalgia, speriamo che la abbiate apprezzata! Come abbiamo visto, la maggior parte delle canzoni in cui si parla del sentimento di mancanza per una persona sono canzoni d’amore. E si sa che quando un’amore finisce, generalmente uno dei due sente la mancanza della persona amata. Talvolta entrambi possono avere nostalgia di quello che c’è stato, perché lasciarsi non è mai facile.

Vedi anche: Le canzoni italiane del momento

Ecco che allora è chiaro il motivo per cui su questo argomento sono state scritte così tante canzoni. Si tratta infatti di un sentimento che tutti abbiamo provato, forse più volte nella vita. E si sa, con il tempo quella forte sensazione di mancanza per una persona tende ad affievolirsi, ma questo nulla toglie alla forza di quel sentimento nel momento in cui lo proviamo.

Vedi anche: