Canzoni che raccontano l’amore e le relazioni a distanza. Una playlist di canzoni italiane e in inglese.

La distanza fra il tuo lui o la tua lei ti fa soffrire? Esistono molte canzoni sull’amore a distanza che possono farti compagnia, dal pop al rock passando per il rap, italiane e inglesi. Da ascoltare insieme, a distanza, o da dedicare. Buon ascolto!

Canzoni sull’amore e le relazioni a distanza

Alex Baroni – La distanza di un amore

Perché non vivo più

Perché mi manchi tu

E questo cielo blu

Non lo posso sopportare

Il grande Alex Baroni alle prese con la sofferenza per la distanza di un amore, appunto.

Avril Lavigne – When You’re Gone

“When you’re gone/ the pieces of my heart are missing you”

Avril Lavigne racconta di “quando mi mancano le persone che amo”, come spiegato da lei.

Laura Pausini – Tra te e il mare

Non posso più dividermi tra te e il mare

Non posso più restare ferma ad aspettare

La mitica Laura Pausini di “solitudine” ne sa qualcosa, e di amore a distanza, e anche in questa canzone lo sa raccontare molto bene.

Tiziano Ferro – Ti scatterò una foto

Non basta più il ricordo

Ora voglio il tuo ritorno

Qua Tiziano Ferro parla di una relazione finita, o forse in pausa, ma il sentimento che esprime è quello: la distanza, la lontananza, il distacco. E lo fa talmente bene da far venire i brividi.

Lucio Battisti – E penso a te

Sono al buio e penso a te

Chiudo gli occhi e penso a te

Io non dormo e penso a te

Lei/Lui ti manca? Questo classico del grande Lucio Battisti è perfetto da dedicare per ricordare che chiudi gli occhi “e penso a te”.

KT Tunstall – Other side of the world

Can you help me?

Can you let me go?

And can you still love me

When you can’t see me anymore?

Anche questo brano parla dei problemi dei rapporti e delle relazioni a distanza. Molto bella.

Ed Sheeran – All of the Stars

“You’re on the other side/ As the skyline splits in two/ I’m miles away from seeing you”

Con tutte le canzoni d’amore che ha scritto Ed Sheeran poteva non averne scritto una sull’amore a distanza? Ovviamente, l’ha fatta, ed è molto bella.

Alicia Keys – Distance and Time

“No matter how far you are/ No matter how long it takes him/ Through distance and time, I’ll be waiting”

Anche la mitica Alicia Keys si è cimentata sul tema relazioni a distanza con questo brano dove l’amore non ha paura né dello spazio né del tempo.

Ensi – Lei

Il resto lei lo conosce è quello che sogna quando sta male

Accorciare le distanze con un battito si può fare

Anche il rap, quando sa essere romantico, può parlare di amore e relazioni a distanza, come fa Ensi in questo bellissimo pezzo.

Fausto Leali – Mi manchi

Mi manchi, mi manchi

Posso far finta di star bene, ma mi manchi

Ora capisco che vuol dire

Averti accanto prima di dormire

Poteva mancare un classico del genere? Ovviamente no. Fausto Leali spiega in vari modi perché la sua amata gli manca. Un brano sicuramente triste ma anche epico, con frasi diventate leggendarie.

Domenico Modugno – La lontananza

La lontananza sai, è come il vento

Spegne i fuochi piccoli

Ma accende quelli grandi, quelli grandi

E concludiamo questa playlist sulle canzoni sull’amore a distanza con il classico dei classici, La lontananza, del grandissimo Domenico Modugno. Pro e contro della lontananza nelle relazioni a distanza.

Questa la nostra piccola selezione di canzoni sull’amore a distanza e sulle relazioni a distanza italiane e in inglese. Abbiamo messo insieme classici italiani, brani più recenti, brani pop stranieri e anche il rap. Perché tutti i generi musicali, a tutte le latitudini, hanno parlato di quel sentimento straziante che è il distacco in una relazione amorosa. Che almeno la musica, in quei momenti, possa farci compagnia.

