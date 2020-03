Andrà tutto bene: in questi giorni ce lo ripetiamo spesso. Ecco una playlist di canzoni e frasi per motivarci e ricordarci che andrà tutto bene, sempre.

Andrà tutto bene? L’ottimismo, più che la speranza, è fondamentale nella vita. Così, nei giorni duri e confusi, è bene affidarsi anche alla musica, una medicina per la nostra anima, grazie alle canzoni che ci ricordano che andrà tutto bene, comunque vada. Buon ascolto!

1) Levante – Andrà tutto bene

Secondo le stesse parole di Levante il suo nuovo singolo “elenca un presente spaventoso ma aggrappandosi alla promessa che andrà tutto bene”. Una canzone amara, nonostante il titolo speranzoso. Una canzone quanto mai attuale di questi tempi.

2) Bob Marley – Everythings Gonna Be Alright

Una delle canzoni più famose del grande Bob Marley, il dolce ritmo reggae e un testo tanto semplice quanto potente: mi sono svegliato stamattina sorridente con il sole, e questo è il mio messaggio per te: non preoccuparti di niente, ogni cosa andrà bene!

3) Nesli – Andrà tutto bene

Anche il rap dice che tutto andrà bene. Una richiesta di fiducia nella speranza: “se ti dico che andrà tutto bene, se ti dico non ti preoccupare, che alla fine ne usciremo insieme, anche al costo di dover lottare”… è “Perché lo sento”. Parola di Nesli.

4) Bobby McFerrin – Don’t Worry Be Happy

Una delle canzoni più allegre e ottimiste di sempre, mette proprio il buonumore. Un fischiettio e una semplice frase “Dont’ worry, be happy”, ovvero non preoccuparti, sii felice. Qualsiasi cosa accada. Così ci ricorda Bobby McFerrin in questa mitica canzone.

5) Israel “IZ” Kamakawiwo’ole – Somewhere over the Rainbow

Una delle canzoni più famose di sempre, famosa la versione di Judy Garland del 1939, è una canzone che mette speranza e ottimismo, ma la versione che abbiamo scelto è quella bellissima del grande cantante hawaiano Israel “IZ” Kamakawiwo’ole, semplicemente strepitosa. La sua voce sembra davvero dirci che “andrà tutto bene”.

Queste sono le cinque canzoni che abbiamo scelto per ricordarvi che andrà tutto bene. Sono canzoni ideali da ascoltare, da condividere o dedicare su Facebook, Whatsapp e Instagram, tra parenti, amici, fidanzati. Per ricordare in qualsiasi momento, che qualunque cosa accada, si può restare uniti e aspettare che le cose vadano meglio, anche grazie al grande e magico potere della musica.

