Frasi Alda Merini. Le più belle sulla vita, sull’amore, sulla sensibilità. Le citazioni più belle della poetessa

Una poetessa, anzi un poeta, come preferiva, che la vita l’ha vissuta intensamente, nonostante tutto. Alda Merini ha scritto tanto sull’amore, il dolore, ma soprattutto sulla vita. Nonostante le tante sofferenze le sue frasi sulla vita contenute nelle sue poesie, nei suoi testi, nei libri, nelle lettere e nelle interviste sono di una bellezza bruciante, di chi ha vissuto la vita sulla propria pelle. Non a caso un suo libro autobiografico si intitolava “Reato di vita”. Ecco alcune delle più belle frasi sulla vita di Alda Merini per riflettere o da condividere e dedicare.

Frasi sulla vita di Alda Merini

“Le persone capitano per caso nella nostra vita, ma non a caso.”

“Il grado di libertà di un uomo si misura dall’intensità dei suoi sogni”

“A pelle si sentono cose a cui le parole non sanno dare nome”

“E se diventi farfalla nessuno pensa più a ciò che è stato quando strisciavi per terra e non volevi le ali”

“La mia vita è stata bella perché l’ho pagata cara”

“La preparazione alla morte dura una vita intera”

“E non sarà ch’io incida sulla pietra | sacra del cuore il segno del sospetto | mortale, né mi inarchi di supina | trasparenza sul male, né decada | di somiglianza impura con la vita”

“Anch’io t’amo o mio gemito lontano | ma non ho risonanza nella vita | sì che altrove se io mi volgo getto | aspro veleno invece che d’amore, | lievito dolce della mia natura.”

“Illumino spesso gli altri ma io rimango sempre al buio.”

“Nulla vale la durata di una vita | ma se mi alzo e divoro | con un urlo il mio tempo di respiro, | lo faccio solo pensando alla tua sorte, | mia dolce chiara bella creatura, | mia vita e morte, | mia trionfale e aperta poesia | che mi scagli al profondo | perché ti dia le risonanze nuove.”

“Vieni a rapirmi e dentro questo ardente, panorama di sogno a rinverdirmi. Vieni allo spazio della vita mia”

“O dammi canto da cantar soave, | sì che lacrime di cielo | colorino la vita.”

“Prendimi nelle rapide stagioni, io mi sento in silenzio con la vita.”

“Lasciami andare contro la parete | tu che hai un fucile carico d’inganni | e che vuoi farmi morta con la vita.”

“Ricordami il pensiero della vita | tu che ti sei calato nelle pietre | credendole il mio fango musicale.”

“Appartenere a qualcuno significa entrare con la propria idea nell’idea di lui o di lei e farne un sospiro di felicità.”

“È una vita che cerco riparo dalla santità.”

“Il poeta non dorme mai ma in compenso muore spesso.”

“Avrei dato una vita a capire cos’è un amore, ma il tuo tono indelicato e triste ha bagnato il mio sguardo di tradimento.”

“La miglior vendetta? La felicità. Non c’è niente che faccia più impazzire la gente che vederti felice”

“La persona non ama la vita quando è acciaccata, malata e deve dipendere dagli altri, ma chi non ama la vita? Lei non è un poeta, ma è la vita che è un poema.”

“La follia è il modo di dichiarare guerra a chi vuole la nostra vita”

Altre frasi di Alda Merini sulla vita

“Sei bella.

E non per quel filo di trucco.

Sei bella per quanta vita ti è passata addosso,

per i sogni che hai dentro e che non conosco.”

“Chi decide cosa è normale? La normalità è un’invenzione di chi è privo di fantasia”

“Quando senti qualcosa che ti fa vibrare il cuore, non domandarti mai cosa sia ma vivilo sino in fondo, perché quel brivido, quella sensazione si chiama Vita”

“E ciò nonostante credo che da tutto questo buio troverò una via d’uscita.”

“Quelle come me sono quelle che, nell’autunno della tua vita, rimpiangerai per tutto ciò che avrebbero potuto darti e che tu non hai voluto.”

“Se cerchi un tesoro devi cercarlo nei posti meno visibili, non cercarlo nelle parole della gente, troveresti solo vento. Cercalo in fondo all’anima di chi sa parlare con i silenzi”.

Alda Merini, la poetessa che ha cantato la vita

“Alda era innamorata della vita. Di fronte all’amore non capiva più niente. Mi manca la sua ricchezza interiore. Si è lasciata spremere”, così diceva Valentina Cortese dalla poetessa Alda Merini. Una donna italiana, un’artista, che la vita l’ha consumata e che allo stesso tempo è stata consumata dalla vita.

Come si capisce da queste frasi e citazioni, riprese da poesie ma anche interviste, memorie, libri e altro, Alda Merini la vita l’ha vissuta con intensità, con le gioie e i dolori, spesso soprattutto questi ultimi, ma sempre con incredibile gioia e vitalità.

Alda Merini, la vita

Il nome completo di Alda Merini era Alda Giuseppina Angela Merini, ed era nata a Milano il 21 marzo 1931, dove è morta il primo novembre del 2009. E’ stata una delle più importanti e famose poetesse e scrittrici italiane. Ha avuto una vita difficile, che l’ha portata anche a lunghi periodi di internamento negli ospedali psichiatrici. Ha raccontato queste esperienza in testi meravigliosi contenuti in quello che è considerato uno dei suoi capolavori, ovvero “La Terra Santa”.

Le sue poesie e i suoi testi parlano in maniera lirica e autentica di vita, amore, dolore, sofferenza, morte, follia, ma anche gioia e amore per la vita. I suoi aforismi brevi sono tuttora illuminanti e molto amanti dai lettori e dalle lettrici di ogni età. Non a caso, anche questa selezione di frasi sulla vita di Alda Merini, si prestano a riflessioni e condivisioni con amici.

