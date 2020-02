Chi sono i Pinguini Tattici Nucleari e quali sono le loro canzoni più belle. Ecco la playlist e i video dei 10 brani più noti di questo gruppo musicale.

I pinguini tattici nucleari sono stati la vera rivelazione al Festival di Sanremo 2020, ma le loro canzoni sono note ai fan da tempo. Infatti, la band indie rock proveniente da Bergamo, ha esordito nel 2012 e grazie alla sua irriverenza è riuscita a conquistare un numero sempre crescente di seguaci.

Per questo abbiamo selezionato per voi le loro 10 canzoni più belle, con video tratti da Youtube, quindi vi auguriamo fin da ora buon ascolto.

Vedi anche: Le canzoni di Sanremo più ascoltate e vendute

1- Ringo Starr

Partiamo proprio dall’ultimo brano di questo gruppo, quello proposto sul palco dell’Ariston di Sanremo, dal titolo “Ringo Starr”. Il suo testo originale, unito alla performance del gruppo, ha fruttato il terzo posto nella famosa manifestazione musicale. Una delle frasi che ha lasciato maggiormente il segno, proprio per l’originalità e per il riferimento ad una famosa serie tv, è stata la seguente:

“tu eri Robin poi hai trovato me, pensavi che fossi il tuo Batman, ma ero solo il tuo Ted”.

2- Verdura

Il testo di questo brano racconta la fine inaspettata di un amore, ma al suo interno è forte anche la voglia di lasciarsi la tristezza alle spalle e “ridere anche quando si mangia la verdura”. Pure in questo brano c’è un riferimento ai personaggi di una celebre serie tv, si tratta di Happy Days.

“I sorrisi migliori li hai dati a degli stronzi, avevi Richie Cunningham, hai preferito Fonzie”.

3- Irene

Si tratta di uno dei successi maggiori fino ad ora delle band. Qui il tema è quello dell’amore di chi canta verso un’ipotetica donna (Irene), ma lui è conscio di poterle dare solo un futuro incerto, quindi le consiglia di essere realista e sposare qualcuno con una posizione migliore, nonostante l’amore.

“Il futuro che ti potevo dare, alla fine è una fregatura meglio che ti sposi un ingegnere, un notaio o un dentista, oppure, oppure il tuo analista”.

4- Fuori dall’Hype

Per chi non lo sapesse generare hype significa creare grande attesa per i propri prodotti. Bene, i pinguini in questo brano dicono di fare proprio il contrario, infatti riferendosi alle loro canzoni in una frase affermano:

“E ora vado ma ci tengo, che si sappia che ho vissuto, sulla mia tomba scrivete: belli i primi, e poi venduto”.

5- Gioventù bruciata

Questa canzone pone il tema della gioventù bruciata, fenomeno attuale visto che le nuove generazioni hanno perso la voglia e la capacità di sognare. La parte iniziale del testo è subito esplicativa al riguardo:

“Le domeniche pomeriggio passate all’Ikea, a illuminarvi di mensole, von la vostra dolce metà, i cassetti dove riponete i vostri sogni, son nascosti negli armadi dove tenete gli scheletri”.

6- Tetris

Siamo ad una canzone, dove il protagonista finalmente pensa di avere trovato un certo equilibrio nella vita, ma alla fine si rende conto che è solo un’illusione. Proprio come avviene nel Tetris. Infatti, le frasi di apertura del brano dicono:

“Tu eri per me il pezzo del tetris longilineo, quello che lo aspetti una vita, ma finalmente quando arriva, ti risolve tutto”.

7- Sashimi

Brano recente del 2019, che parla di una storia vera, in base a quanto raccontato dagli stessi membri della band. In pratica il sushi viene usato per curare il mal d’amore, anche se questo non è detto faccia bene. Non poteva mancare una frase con riferimento ad un noto personaggio:

“So che ti senti vivo solo quando vieni al sushi, ma non vorrei finissi proprio come John Belushi”.

8- Bergamo

Un brano che è una ballata d’amore, dove i sentimenti vengono espressi con un parallelismo fra la donna e la città amata. Quest’ultima è proprio la città di Bergamo. Rendono bene questo concetto le seguenti frasi presente nel brano:

“Forse non te l’ho mai detto ma tu per me sei come Bergamo, so che potrebbe farti ridere ma migliori complimenti non ne ho”.

9- Antartide

Questa canzone parla di una donna che per le delusioni ricevute fin da piccola, si è chiusa in se stessa ed ora può risultare fredda come l’Antartide, agli uomini che si avvicinano a lei. Infatti, in un verso si dice:

“Provano a rompere il ghiaccio con te, Ai ai ai ai, non sanno che tu sei l’Antartide”.

10- Nonono

Infine, ecco il brano che parla di una storia d’amore finita. Qui il protagonista si ricorda molti piacevoli episodi condivisi con l’ex compagna, ma ha dovuto staccarsene per imparare a vivere da solo.

“Hai detto impara a vivere da solo (no no no), ma solo ci sapevo stare, la mia solitudine era un mondo magico che io ti volevo mostrare”.

Abbiamo finito con la selezione delle 10 migliori canzoni dei pinguini tattici nucleari. Ora non vi resta che ascoltare i brani e scegliere quale sia il vostro preferito di questa band che continua a riscuotere consensi.

Vedi anche:

Canzoni del momento

Elodie Andromeda testo e significato

Irene Grandi testo canzone Sanremo scritta da Vasco Rossi