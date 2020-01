Elenco aggiornato di tutti i bonus 2020 e agevolazioni. Dalla famiglia, bambini, casa, mobili e tutti gli altri. Ecco quali sono e come ottenerli

Tutti gli anni in Italia ci sono una serie di bonus che impattano sulle nostre vite, questo perché riguardano azioni che compiamo ogni giorno. Ad esempio nell’acquistare nuovi mobili per la casa, effettuare lavori di ristrutturazione, lavorare per ricevere uno stipendio, mandare i figli all’asilo e via dicendo.

Bene, in tutti questi casi esistono bonus che nel 2020, possono interessarti direttamente, perché capaci di farti risparmiare parecchi soldi. Se vuoi conoscere tutti quelli a disposizione non devi far altro che proseguire questa lettura.

Bonus mobili 2020

Si tratta di una detrazione Irpef del 50% che spetta a coloro che acquistano nuovi mobili o elettrodomestici, fino ad un massimo di 10.000 €. Esso non spetta su qualsiasi mobile, ma su una lista specifica e solo sugli elettrodomestici di classe energetica A+.

Bonus asilo nido 2020

In questo caso parliamo di un incentivo che spetta a chi ha figli con meno di 3 anni di età che frequentano il nido. A tali nuclei familiari spetterà un bonus crescente in base al proprio ISEE, da un minimo di 1.500 euro, passando per un importo intermedio di 2.500 e arrivando a quello massimo di 3.000 €.

Bonus bebè 2020

Anche la nascita di un figlio viene premiata con un bonus, che viene ripartito sempre in base all’ISEE familiare. In particolare:

160 euro al mese per ISEE minori di 7.000 €.

120 € mensili per ISEE compresi fra 7.000 e 40.000 €.

80 euro per ISEE con valori maggiori di 40.000 €.

Bonus mamma domani 2020

Qui parliamo di un incentivo che riguarda le mamme in gravidanza. Esse possono far richiesta del bonus al 7° mesi di gravidanza e ottenere un importo una tantum di 800 euro per il futuro nascituro.

Bonus studenti 2020

Noto anche con il nome di bonus cultura, è rappresentato da una somma di 500 euro riservata agli studenti che compiono 18 anni durante il prossimo anno. Essi possono spendere tale somma in libri, cinema, teatro, concerti, dischi musicali, corsi e altre attività che promuovono la cultura.

Bonus docenti 2020

In modo simile a quanto avviene per agli studenti, anche i docenti hanno diritto ad un bonus di 500 euro. Questa cifra può essere spesa durante il 2020 dagli insegnanti per svolgere qualsiasi attività che riguardi il loro aggiornamento professionale o l’acquisto di materiale sempre a tal fine.

Ecobonus casa 2020

Consiste in una detrazione su due aliquote (65 e 50%) applicabile su una serie di lavori realizzati in un’abitazione. Il requisito è che si tratti di opere con lo scopo di migliorare l’efficienza energetica di una casa.

Bonus caldaie 2020

Un incentivo che riguarda le caldaie a condensazione, con una detrazione fiscale del 65% o del 50%, in favore di chi sostituisce una vecchia caldaia e ne installa una di questo tipo e di classe A.

Bonus condizionatori 2020

Rientrano nella categoria Ecobonus e concedono uno sconto immediato all’acquisto del nuovo condizionatore del 65 o del 50%. La percentuale varia in base al modello a cui si fa riferimento e allo svolgimento o meno di lavori in casa.

Bonus ristrutturazione 2020

E’ l’incentivo che riguarda i lavori di ristrutturazione della propria abitazione e prevede la detrazione del 50%, fino ad una spesa massima di 96.000 euro. Esso riguarda sia i lavori fatti in abitazioni private che in quelle di condominio. In quest’ultimo caso esiste anche un incentivo apposito, ma per i lavori di riqualificazione energetica, ci riferiamo al bonus condominio 2020.

Bonus facciate 2020

Collegato alla ristrutturazione della casa, ma riguardante solo la sua parte esterna, c’è il bonus facciate. Grazie ad esso si può ottenere un rimborso del 90% delle spese realizzate sugli interventi esterni degli edifici, volti al suo miglioramento estetico.

Bonus vacanza 2020

In questo caso parliamo di un bonus che dovrebbe partire nei mesi estivi e spetterà in misura diversa ai lavoratori con determinati requisiti reddituali. Il suo importo è compreso fra un minimo di 13 euro e un massimo di 95 euro lordi, tale differenza viene determinata in base al reddito del nucleo familiare.

Bonus smart tv 2020

Si caratterizza per essere un incentivo all’acquisto delle tv di ultima generazione, in quanto fra qualche anno saranno le uniche utilizzabili. Esso può arrivare fino alla somma di 50 euro per ogni singolo nucleo familiare, in relazione alle fasce di reddito ISEE.

Bonus donne disoccupate 2020

E’ un bonus volto a favorire l’assunzione di donne disoccupate, da un periodo di almeno 6 mesi. Esso prevede una riduzione del 50% dei contributi obbligatori che il datore di lavoro deve versare all’Inps. Inoltre, richiede determinati requisiti e in particolare che la lavoratrice risieda in certe regioni o località italiane, che faticano a svilupparsi.

Bonus assunzioni 2020

Si tratta di un incentivo che favorisce l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro. Infatti, prevede in favore delle imprese che assumono con un contratto a tempo indeterminato, uno sgravio sui contributi annui da versare, pari al 50% fino a 3.000 €.

Bonus latte 2020

E’ un contributo di 400 euro all’anno erogato alle madri che non possono allattare il proprio figlio in modo naturale, a causa di determinate patologie.

Bonus verde e giardini 2020

Parliamo di un incentivo che prevede uno sconto del 36%, fino a 5.000 euro, per i costi sostenuti al fine di sistemare il verde presente nelle aree scoperte di ogni unità abitativa. In altre parole il verde presente su balconi, terrazze e giardini.

Bonus affitto 2020 comuni e regioni

Si tratta di un sussidio che lo Stato riconosce, tramite i comuni, alle famiglie in difficoltà nel pagare l’affitto di casa. Per riceverlo è necessario avere determinati requisiti ISEE e rispettare una serie di requisiti.

Bonus elettrodomestici 2020 senza ristrutturazione

E’ un incentivo (50% fino a 10.000 €) che spetta a chi acquista nuovi mobili, senza dover per forza realizzare lavori di ristrutturazioni in casa nello stesso anno. Riguarda elettrodomestici come lavatrici, forni, frigoriferi, asciugatrici e via dicendo, con una classe energetica non inferiore alla A+.

Bonus 2020: altre informazioni

Siamo giunti al termine di questa ricca carrellata di bonus fiscali previsti nella Legge di bilancio 2020, fruibili dunque nel prossimo anno.

Vi ricordiamo che potrebbero essere introdotte novità da parte dell’esecutivo su questa materia in futuro. Per tale motivo vi invitiamo a restare aggiornati con noi, non mancheremo di riportarvele appena disponibili.

