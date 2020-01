Carta Sia, a chi spetta, come si ottiene, e quali pagamenti è possibile fare con la carta acquisti 2020

Fra gli strumenti di contrasto alla povertà e di aiuto alle famiglie più deboli c’è la cosiddetta carta sia (sostegno per l’inclusione attiva). Visto che in Italia sono numerosi coloro che versano in difficoltà economiche, vediamo come funziona questo strumento, quali sono i requisiti Isee, gli importi e tutte le altre informazioni utili al riguardo.

Vedi anche: Reddito di cittadinanza cosa si può acquistare con la carta RDC

Carta sia cos’è e come funziona

La carta sia 2020 (detta anche carta acquisti) è un beneficio che lo Stato eroga ai cittadini dotati di determinati requisiti, che presentano l’apposita domanda. Esso si sostanzia in un importo di 40 euro mensili (80 euro bimestrali), che vengono accreditati sulla carta sia, una carta di credito elettronica di pagamento del circuito Mastercard. Oltre a tali somme possono essere erogate anche eventuali importi aggiuntivi previsti dai singoli comuni.

Per ricevere la carta bisogna redigere il modulo di richiesta, che si trova sul sito dell’Inps, nei suoi uffici o in alternativa in quelli postali o nei caaf. Una volta completato quello cartaceo sarà Poste italiane ad occuparsi dell’invio all’Inps, allegando altri documenti quali:

quello d’identità del richiedente e relativa fotocopia.

Il certificato Isee in corso di validità.

L’Inps poi, verificati l’esistenza dei requisiti, erogherà il pagamento del contributo bimestrale sulla carta, da ritirare alle poste.

Carta sia 2020: a chi spetta

La carta acquisti 2020 spetta ai:

cittadini italiani.

Cittadini dell’Unione europea ed extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno e residenti in Italia da almeno 2 anni.

Essi però devono avere uno di questi requisiti:

un figlio minore di 3 anni,

oppure avere un’età anagrafica uguale o superiore a 65 anni.

Ma questo non basta, infatti la destinazione del sussidio è in favore di chi ha problemi economici. Nello specifico chi possiede un reddito Isee inferiore a 6.966,54 euro. Tale limite riguarda i richiedenti fino a 69 anni di età, mentre se il titolare della carta ha più di 70 anni, il limite Isee sale a 9.288,72 euro.

Infine, il richiedente non deve essere un detenuto o avere un patrimonio mobiliare superiore a 15.000 euro, per ricevere il sussidio.

Carta sia 2020 pagamenti: dove utilizzarla

La carta sia acquisti può essere utilizzata dai titolari, per acquistare generi alimentari nei negozi convenzionati e nelle farmacie, che consentono di avere uno sconto del 5%.

Questo sconto viene riconosciuto solo utilizzando la carta e non viene applicato su ticket sanitari o farmaci. Inoltre, il suo utilizzo è cumulabile con le promozioni applicate dai supermercati. Quindi, oltre allo sconto applicato a tutti i clienti dai negozi, i titolari hanno diritto ad un ulteriore ribasso.

Vi ricordiamo, che con tale carta non è possibile effettuare prelievi, ma esclusivamente pagamenti nei negozi abilitati. Inoltre, trattandosi di una carta nominativa, solo l’intestatario potrà utilizzarla. Egli potrà anche verificare il credito residuo, tramite gli sportelli bancomat di Postamat.

Carta sia: quanto dura e come si rinnova

Per quanto riguarda la durata, innanzi tutto non c’è alcuna scadenza per la possibilità di richiesta. In altri termini chi ritiene di averne diritto può fare domanda in qualunque momento.

Stesso discorso vale per il rinnovo, che può essere effettuato gli anni seguenti. Il documento che però si deve rinnovare ogni anno, per essere valido è l’Isee. Esso dunque deve essere trasmesso all’Inps tutti gli anni, per continuare a fruire del beneficio. In caso di mancata comunicazione del reddito Isee o di assenza di uno dei requisiti, il beneficio decade.

E’ tutto per quanto riguarda la carta acquisti 2020. Continuate a restare informati sulle ultime dell’economia e sui bonus fiscali tramite il nostro sito.

Vedi anche

Carta Bimbi 400 euro al mese